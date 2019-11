Klara Lukan si želi medalje, a je noče napovedovati

Šentjernejčanka Klara Lukan že ima izkušnjo z EP v krosu, saj je lani v nizozemskem Tilburgu zasedla 31. mesto med mladinkami. "Letos bo nekoliko večji pritisk kot lani, saj je osnova pred odhodom povsem drugačna. Cilj je jasen, to je medalja, a je ne bi rada napovedovala," je povedala Lukanova.

Po izjemni sezoni bo izhodišče povsem drugačno

Za Lukanovo je izvrstna sezona, v kateri je zelo napredovala, popravila številne državne rekorde, med drugim tudi dva članska v teku na dva tisoč metrov in cestnem teku na deset kilometrov. Slednjega je dosegla konec oktobra na ljubljanskem maratonu, ko je dokazala, da je odlično pripravljena tudi pred zadnjo tekmo sezone.

Foto: Peter Kastelic/AZS

"Rada imam krose, a ne v ekstremnih pogojih"

"Pogoji na tekmovanjih v krosu so povsem drugačni kot na stezi, nekaterim mehkejša podlaga ne ustreza. Sama imam rada krose, vendar ne v ekstremnih pogojih. Nimam težav s klanci ali hlodi, ki so običajno na progi, vsekakor pa si ne želim mrzlega, deževnega in vetrovnega vremena. Sem motivirana, mislim, da je vsak razplet mogoč. Verjamem vase in v svoje treninge, medalja Maruše Mišmaš pred šestimi leti pa je le še potrditev, da se da uvrstiti zelo visoko," je dodala Lukanova.

Rizmala bi zadovoljila uvrstitev v sredino nastopajočih

Osemnajstletni Rizmal je na oktobrskem maratonu v Ljubljani s časom 31:15 dosegel državni rekord za starejše mladince na deset kilometrov. Po lanski udeležbi bo drugič nastopil na EP v krosu, zadovoljen pa bi bil z uvrstitvijo v sredino nastopajočih.

Leta 2002 je bilo EP v Medulinu na Hrvaškem, kjer je Helena Javornik med članicami presenetljivo zmagala in Sloveniji pritekla prvo medaljo na EP v krosih.

Dvakrat je prvenstvo gostila tudi Slovenija, leta 1999 in 2011 v Velenju. Pred osmimi leti je bila na 21. mestu med mladinkami Maruša Mišmaš, ki je že naslednje leto na prvenstvu v Budimpešti na četrtem mestu za las zgrešila stopničke. Nanje je stopila leta 2013 na EP v Beogradu, kjer je osvojila bron za drugo slovensko medaljo na EP v krosih.