Klara Lukan s slovenskim rekordom do zmage v Franciji

Klara Lukan je bila tudi pred tem slovenska rekorderka, 24. oktobra 2021 je zmagala na 25. ljubljanskem maratonu, ko bi bila z 32 minutami in 32 sekundami celo četrta v tedanji moški konkurenci.

"Ravno sem se vrnila s pettedenskih priprav v Ugandi, ki so se očitno izkazale za uspešne, saj sem prejšnjo rekordno znamko krepko izboljšala. Današnja tekma je bila pospremljena s super vzdušjem, veliko tekači in malo manj ugodnimi razmerami. Bilo je namreč veliko ovinkov in neravnega terena ter precej vetra. Sem pa zelo vesela, da mi je uspel tak tek na začetku sezone, saj je to izid, na katerem lahko gradim," je sporočila 23-letna Lukanova.

