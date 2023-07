Kenijskemu tekaču grozi desetletna prepoved

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kenijskemu maratonskemu tekaču Titusu Ekiruju, šestemu najhitrejšemu človeku v zgodovini maratona, grozi desetletna prepoved nastopanja zaradi štirih kršitev dopinških pravil, je danes sporočila Enota za integriteto v atletiki (AIU), poročajo tuje tiskovne agencije, med njimi tudi francoska AFP in nemška dpa.

Obtožbe se nanašajo na pozitivna dopinška testa po maratonih v Milanu in Abu Dabiju leta 2021 ter na prirejanje rezultatov s predložitvijo ponarejenih zdravniških pojasnil in dokumentacije AIU v obeh primerih.

Kot je sporočila AIU, je bil Ekiru na milanskem maratonu maja 2021 pozitiven na prepovedano snov triamcinolon acetonid, a ga niso obtožili, ker se je izkazalo, da je bila njegova uporaba zakonito zdravljenje.

Kenijca so novembra isto leto po maratonu v Abu Dabiju znova ujeli pri uporabi prepovedane snovi petidin, kot razlog pa je ponovno navedel zdravljenje.

Kot je dodala AIU, je zaradi drugega pozitivnega testa in vse večjega števila Kenijcev, ki kršijo dopinška pravila, ponovno odprla preiskavo, junija 2022 pa suspendirala atleta in ga marca obtožila dveh dopinških prekrškov, piše dpa. Enaintridesetletni maratonec pa mora poleg tega odgovarjati še za manipuliranje s postopki upravljanja rezultatov s predložitvijo ponarejenih zdravniških pojasnil in dokumentacije za oba pozitivna testa.

Maratoncu, ki ima sicer pravico do obrambe pred disciplinskim sodiščem, tako grozi desetletna prepoved.