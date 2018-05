Puhar osmi, Krevs deveti na 21 km na Češkem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski maratonec Rok Puhar je na polmaratonu (21 km) v češkem mestu Karlovy Vary zasedel osmo mesto (1:08:19), mesto za njim pa se je uvrstil drugi slovenski predstavnik Mitja Krevs (1:10:29). Zmagal je Ukrajinec Roman Romanenko (1:03:58) pred Houssamejem Benabboujem iz Španije (1:04:16) in Ukrajincem Sergijem Lebidom (1:05:08).

"Proga je bila sicer težka, vendar sem imel druge težave. Že na prvem postanku na okrepčevalnici ob progi se mi je voda zaletela in stekla tudi v nos. To mi je povsem uničilo ritem, čez čas pa mi je postalo zelo slabo in na trenutke nisem mogel niti dihati. Tudi po tekmi se počutim zelo slabo," je pojasnil Puhar, lani udeleženec svetovnega prvenstva v Londonu.