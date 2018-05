Šutejeva v Velenju do norme za EP

Slovenska rekorderka Tina Štej (Kladivar Celje) je na atletskem mitingu v Velenju v skoku s palico zmagala s 4,45 metra in s tem izpolnila normo (4,45 m) za evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu.

Šutejeva je v prvih poskusih preskočila 4,00, 4,15, 4,30 in 4,45 metra, le na višini 4,62 m je bila trikrat neuspešna. Če bi nekdanja mladinska svetovna podprvakinja preskočila to višino, bi za centimeter izboljšala svoj slovenski rekord na prostem (4,61 m), ki ga je dosegla 14. maja 2011 v ameriškem mestu Athens. Tekmovati je začela, ko sta preostali tekmovalki že končali svoja nastopa.

Zdaj se lahko v miru pripravlja na največjo tekmo leta

"Na prvi tekmi po lanskem avgustu sem zadovoljna. Malo je bilo težav z vremenom, ker je deževalo in smo začeli uro pozneje, zato sem se morala ogrevati trikrat. Skakala sem sama, ker trenutno pri nas ni atletinje, ki bi skakala na mojih višinah. Kljub dolgemu tekmovalnemu postu zaradi poškodbe nisem imela veliko treme in je steklo zelo dobro. Zadovoljna sem. Lahko se v miru pripravljam na največjo atletsko tekmo leta v Berlinu," je bila vesela Šutejeva.

Devetindvajsetletna Ljubljančanka je svetovnem prvenstvu avgusta lani v Londonu v kvalifikacijah izpadla s 4,35 m in 15. izidom. "Zaradi natrganega narastišča abduktorja sem izpustila zimsko sezono in se tri mesece zdravila. Na začetku treningov me je bilo strah, da se bo poškodba vrnila, ker sem vsake toliko začutila malo bolečine. Skušala sem pozabiti na to in trenirati. Mislim, da bom imela zelo dobro sezono. Trenirati sem sicer začela šele prvi teden aprila. Prišla pa sem že na dobro raven fizične priprave," je povedala Šutejeva.

Edina slovenska atletska finalistka na OI Foto: Reuters



Njenega trenerja Slavca Černeta, ki se je upokojil, je konec predlanskega leta nasledil celjski strokovnjak Milan Kranjc. Šutejeva se je zato tudi začasno preselila v knežje mesto. Na prvem velikem tekmovanju pod novim strokovnim vodstvom je 5. marca lani na evropskem dvoranskem prvenstvu v Beogradu v finalu skoka s palico preskočila 4,40 metra in delila osmo mesto. Bila je edina slovenska atletska finalistka na OI v Riu de Janieru leta 2016, zasedla je 11. mesto (4,50 m). Dober mesec pred OI je bila predlani že tudi finalistka EP v Amsterdamu, na prejšnjih OI v Londonu leta 2012 pa je osvojila 19. mesto. Njena najboljša uvrstitev na velikih članskih tekmovanjih je deseto mesto. Tega je dosegla nekajkrat, tudi na dvoranskem svetovnem prvenstvu 2014 na Poljskem, z desetim izidom pa je predlani izpadla v kvalifikacijah na dvoranskem EP v Pragi. Leta 2014 je bila na EP na prostem v Zürichu v finalu prav tako deseta, to uvrstitev pa je na EP zabeležila tudi štiri leta prej v Barceloni. Leta 2009 je bila peta na EP do 23 let, predlani na SP v Pekingu, kjer je leta 2006 postala mladinska svetovna podprvakinja, pa je v kvalifikacijah ostala brez izida.

Na 100 m sta danes v Velenju zmagala Vika Rutar (Mass, 12,24) in Luka Marolt (Kamnik, 10,86), slednji je bil prvi tudi na 200 m (21,75). Na 100 m ovire je slavila Tina Slejko (Gorica, 14,28), v skoku v višino pa Monika Podlogar (Triglav, 1,75 m).