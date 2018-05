Prihodnje leto bo poskušala v Radencih teči še hitreje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Radencih je bil v soboto že 38. maraton treh src, skupno se je zbralo med osem in devet tisoč udeležencev. Tekačev je bilo nekaj več kot štiri tisoč. Tek na 42-kilometrski razdalji je štel tudi za naslov državnega prvaka, še vedno pa je v zelo dobri formi nekdanja tekačica Helena Javornik.

Na 38. Maratonu treh src je vse tekače pričakalo sončno vreme in že navsezgodaj zjutraj je bilo zelo na prizorišču zelo živahno. Prvi tekači so se na pot podali že ob 9. uri zjutraj. Tekma na najdaljši razdalji je štela tudi za naslov državnega prvaka. Ta naziv si je letos prislužil Aleš Žontar, ki je skupno zasedel 3. mesto, pred njim sta se uvrstila kenijska predstavnika Daniel Rotich Chebolei in Mark Kipchumba Rotich. V ženski konkurenci je državna prvakinja postala Jasmina Pitamic Vojska.

"Super je bilo. Nisem vedel, kako bo z mojimi nogami, ko sem bil v Vipavi na državnem prvenstvu v gorskem maratonu, ampak kot kaže, so noge zdržale. S Kenijci se ne moremo meriti, saj so oni napol profesionalci, mi pa smo čisti amaterji," je v cilju povedal novi državni prvak, ki je bil s svojim časom (2:36:29) zadovoljen.

Nekoč je bila obremenjena, danes je drugače

V polmaratonu je bila v slovenski konkurenci najboljša Helena Javornik. Ta med našimi ni imela prave konkurence, čeprav je svojo športno kariero končala že pred desetimi leti. Helena je v absolutni konkurenci zasedla tretje mesto. "Včasih sem bila obremenjena, ko sem morala loviti rezultate in se potrjevati, saj sem bila zaposlena v vojski. Danes je vse skupaj povsem drugače. Ko grem na štart sem povsem sproščena in nič ne pričakujem od sebe. Če je kdo pred mano, hvala bogu, če pa ni nobenega, pa je tudi v redu," nam je v cilju povedala danes 52-letna Helena Javornik, ki nam je zaupala, da bo v teku vztrajala, dokler bo lahko tekla in dokler bo zdrava.

Zlatan Čordić si želi v prihodnje preteči daljšo razdaljo. Foto: Boštjan Boh

V Radencih tudi raper Zlatko

Med tekači smo opazili tudi raperja Zlatka (Zlatan Čordić), ki se je letos zaradi nekaterih težav odpravil le na petkilometrsko razdaljo. Zlatko je bil vedno znan kot ljubitelj športa in kot sam pravi, največ časa preživi na kolesu, nekaj časa posveča tudi teku. Znani ljubljanski raper s Fužin se je Maratona treh src udeležil že lani. In kaj mu tek pomeni?

"Pred kratkim, ko sem tekel po gozdu, sem prišel do zanimivega sklepa. Takrat, ko se gibljem po gozdu, sem najbližje svobodi," nam je uvodoma povedal Zlatko, ki sicer nima svojega najljubšega športa.

"Ne želim izpostavljati nobenega športa. Večinoma sem na kolesu, na Fužinah igramo veliko nogomet ... Težko bi opozoril na šport, če imaš rad vse športe ali, kot mi pravimo, mešano na žaru (smeh, op. p.)," je nam je nekaj minut pred štartom zaupal Zlatko, ki ne izključuje možnosti, da bi se v prihodnje lahko pripravil na kakšno daljšo razdaljo.

Kazimira Lužnik kot vedno nasmejana. Foto: Boštjan Boh

Med množico tekačev smo videli tudi najstarejšo udeleženko letošnje tekaške prireditve v Radencih Kazimiro Lužnik, 84-letno tekačico, ki je vedno nasmejana in polna energije. "Počutim se odlično, tako kot vsako leto. Sploh v tem čudovitem okolju, med prijaznimi ljudmi in tako dobri organizaciji," ki je med drugim povedala, da je danes predvsem vesela, da lahko še vedno teče.

Kazimara Lužnik se je letos podala na 21-kilometrsko razdaljo, kar ni mačji kašelj. In kaj dela, da se ji uspe pripraviti na takšno razdaljo? " Nič posebnega ne delam, jaz samo z veseljem tečem in se veselim cilja. Med tekom se vseskozi nadziram in ne pretiravam. Mož mi namreč vedno reče, naj ne pretiravam (smeh)," nam je še povedala gospa Lužnik, ki rada teče tako sama kot v družbi. Za prihodnje leto obljublja, da bo tekla še hitreje.

V cilju tudi slovenski nordijci Tudi to leto je bil med prisotnimi Jernej Damjan. Foto: Boštjan Boh

V cilju so tekače pričakali slovenski nordijski športniki. Med njimi je bil tudi lani najbolj uspešen Jernej Damjan, ki je včasih tudi sam tekel, zdaj pa nekoliko manj. "Včasih sem zelo veliko pretekel, danes pa veliko manj. Predvsem zaradi vseh poškodb, tako da sem moral tek zelo omejiti," je povedal 35-letni smučarski skakalec, ki je v Radencih že večkrat podeljeval medalje.

"Lepo je videti, da te ljudje poznajo. Najbolj sem bil vesel, ko sta mi dva tekača rekla, da sem jima že večkrat podelil medaljo. Lepo je to slišati in zdi se mi, da nas ljudje tukaj kar pričakujejo."