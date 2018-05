38. maraton treh src bo štel tudi za državne naslove

V Radencih bodo 19. maja pripravili že 38. maraton treh src, tek na 42 km pa bo štel tudi za državno prvenstvo. Maratonci in polmaratonci bodo začeli ob deveti uri, ob 9.10 se bodo proti cilju podali tekačice in tekači na deset kilometrov, pet minut pozneje še na pet kilometrov, ob 16. uri bo še tek otrok. Starta na 5 in 10 km bosta prvič ločena.

V soboto bodo zato v času maratona nekatere ceste namenjene le tekačicam in tekačem. Zapore bodo od od 8. do 15. ure na cestah med Radenci in Gornjo Radgono, na cestah Šratovci - Orehovci - Boračeva - Radenci, med avstrijsko Radgono (Bad Radkersburg) in Cankovo, Cankova - Skakovci - Krajna - Gederovci in Gederovci - Potrna (Laafeld) - Gornja Radgona, popolna zapora pa bo tudi mostu na Muri med Gornjo Radgono in avstrijsko Radgono.

Tek na 42 km bo štel za državno prvenstvo; prav zaradi primera dopinga lanskega prvaka na 21 km Domna Hafnerja so se odločili za novost. Tekmovalci, ki bodo tekmovali v okviru DP, se morajo prijaviti tako pri organizatorju kot pri Atletski zvezi Slovenije (AZS). Slednje doslej ni bilo potrebno.

Lani sta na 42 km zmagala Kenijec Joel Mwangi Maina (2:21:50) in njegova rojakinja Gladys Jepkurui Biwot (2:51:31), najboljša Slovenca sta bila skupno četrta Aleš Debeljak (2:47:05) in Jasmina Jelovšek (3:09:44). Na 21 km sta zmagi prav tako odšli v Kenijo, najboljša sta bila Silas Kiprono Too (1:05:45) in Stellah Barsosio Jepngetich (1:14:58).

Lani sta na 42 km zmagala Kenijec Joel Mwangi Maina. Foto: Mario Horvat/Sportida

Slednja je bila pred Sonjo Roman (1:17:25), ki je osvojila državni naslov. Med atleti je ta pripadel skupno tretjemu Domnu Hafnerju (1:11:07).

Skupaj pričakujejo več kot 8000 udeležencev različnih rekreativnih dogodkov. Najboljši slovenski skakalci in tekači na smučeh pa bodo, kot v zadnjih letih, delili medalje tistim, ki bodo prišli v cilj.

V petek zvečer bo uradno odprtje maratona, ob tem bodo v Hotelu Radin organizirali "testeninko" - takšen dogodek je že nekaj let del programa ljubljanskega maratona - na kateri bodo udeleženci brezplačno dobili testenine, poskrbljeno pa bo tudi za razvajanje v bazenih.

Sobotni program se bo začel ob osmi uri s tradicionalnim pohodom, ob 8.35 pa bo start nordijske hoje na devet km ob svetovnem dnevu te discipline, zvečer pa bodo na sporedu tradicionalna koncerta, tokrat z lokalno skupino The Cock Tails in Leo Sirk, letošnjo slovensko predstavnico na 63. Evroviziji.