Kobe in Finkova državna prvaka v polmaratonu

Kenijec Laban Cheruiyot (2:20:39) in Hrvatica Jasmina Ilijaš (3:00:32) sta zmagala v teku na 42 kilometrov na 41. maratonu Treh src v Radencih. Na 21 kilometrov sta zmagi odšli v Kenijo, naslova slovenskih prvakov pa sta osvojila drugouvrščena Anja Fink (Kronos, 1:15:35) in Primož Kobe (Krka, 1:08:12), ki je bil četrti.

Kenijec Laban Cheruiyot je do zmage na 42 kilometrov prišel v ciljnem šprintu, njegov rojak Mathew Kibet Kiptanui je zaostal le sekundo (2:20:40). Četrti pa je bil najboljši Slovenec Matic Modic. Glede na to, da ob delu v domačem podjetju in družini teče zgolj za hobi, je dosegel zelo dober čas (2:27:40). S časom nad tremi urami je zmaga med maratonkami odšla na Hrvaško (Jasmina Ilijaš), druga je bila s skoraj 42 minutami zaostanka Slovenka Urška Kranjc (3:42:26).

Primož Kobe Foto: Grega Valančič/Sportida Na 21 kilometrov sta slavila Kennedy Rono Kipkemoi (1:05:03) in Rebecca Chepkemoi (1:15:01). Trojica Kenijcev je narekovala ritem na polmaratonu in Primož Kobe jim je nekaj časa sledil, potem pa popustil in v cilj prišel kot četrti, s čimer je pričakovano postal državni prvak. V cilju je bil slabe tri minute pred Janezom Mulejem (Kranj, 1:11:08), sledila sta mu Primož Porenta (1:11:39) in Blaž Orešnik (Ormož, 1:11:53).

"Vesel sem, da sem se vrnil na tekaški praznik v Radence. Zadovoljen sem, da sem znova postal državni prvak, a sem imel velike težave, da sem prišel do cilja, saj sem se v zadnjem obdobju slabo počutil. Začel sem mogoče nekoliko prehitro, skupaj z vodilnimi Kenijci. Upam, da se bom regeneriral in lahko nastopil čez dva tedna na evropskem pokalu na 10 km v Franciji," je dejal Kobe, nekdanji slovenski olimpijec.

Poleg nekaj članov slovenske reprezentance v smučarskih skokih se je maratona, najstarejšega v tem delu Evrope, ponovno udeležil tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor. Na vseh razdaljah, skupaj s pohodom in tekom otrok, je bilo okrog 7.500 aktivnih udeležencev, od tega 2.500 tekačev.

Kenijka Rebecca Chepkwemoi (1:15:01) je bila v cilju polmaratona edina pred Anjo Fink, ki je s skoraj šestimi minutami prednosti nadejano ubranila lanski naslov. V slovenski prestolnici bo oktobra na maratonu DP na 42 km. Državna podprvakinja na 21 km je postala Saša Pisk (Posočje, 1:21:13), tretja je bila Jasmina Pitamic Vojska (Kranj, 1:22:22).

"Sama med tekom ne gledam na uro, ampak menim, da sem tekla v enakomernem ritmu, le Kenijke nisem mogla ugnati. Bilo je zelo vroče, prvič po dolgem času in je bil kar šok za telo. Pred dvema tednoma sem nastopila v Istanbulu in sem bila malo počasnejša. Trenutno opravljam pripravništvo kot zobozdravnica, je pa težko usklajevati službo in tek. Kljub temu bom nastopila poleti na univerzijadi," je dejala Anja Fink.

Maraton Treh src v Radencih (M):



42 km:

1. Laban Cheruiyot (Ken) 2:20:39

2. Mathew Kibet Kiptanui (Ken) 2:20:40

3. Gaspar Czere (Mad) 2:22:44

4. Matic Modic (Slo) 2:27:40

...

6. Mitja Potrč (Slo) 2:41:05

7. Domen Potočnik (Pap) 2:44:47



21 km, DP:

1. Kennedy Rono Kipkemoi (Ken) 1:05:03

2. Hilary M. K. Kiptum (Ken) 1:05:15

3. Albert Tonui Kipkorir (Ken) 1:06:01

4. Primož Kobe (Krk) 1:08:12

5. Janez Mulej (Kra) 1:11:08

6. Primož Porenta (Slo) 1:11:39

7. Blaž Orešnik (Orm) 1:11:53



10 km:

1. Marton Karsai (Mad) 33:59

2. Jure Lapajne (Kra) 34:13

3. Matej Kralj (Kro) 34:41



5 km:

1. Aljoša Cipot (Slo) 16:28

2. Nik Kojc (Slo) 16:39

3. Matjaž Rus (Orm) 17:02



Maraton Treh src v Radencih (Ž):



42 km:

1. Jasmina Ilijaš (Hrv) 3:00:32

2. Urška Kranjc (Slo) 3:42:26

3. Jerca Krunšič (Slo) 3:43:22

4. Marjeta Gomilšak (Slo) 3:44:10



21 km, DP:

1. Rebecca Chepkwemoi (Ken) 1:15:01

2. Anja Fink (Kro) 1:15:35

3. Saša Pisk (Psč) 1:21:13

4. Jasmina Pitamic Vojska (Kra) 1:22:22



10 km:

1. Breda Škedelj (Kro) 40:40

2. Zita Elek (Mad) 41:40

3. Andreja Gorčan (Sav) 42:21



5 km:

1. Tjaša Žalik (Slo) 18:43

2. Nataša Brande (Slo) 19:31

3. Vesna Hozjan (Mass) 19:49