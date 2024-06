Jamajška zvezdnica v Parizu ne bo branila dvojčka

Jamajška atletska zvezdnica Elaine Thompson-Herah na olimpijskih igrah v Parizu ne bo branila osvojenega sprinterskega dvojčka iz Ria 2016 in Tokia 2021. Odločila se je, da bo nastopila le v teku na 100 metrov, 200 metrov pa bo izpustila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uradne razlage za to, da 31-letne Thopson-Herah ni na jamajškem seznamu za tek na 200 metrov, še ni, tamkajšnji mediji pa špekulirajo, da je za to kriva poškodba Ahilove tetive. Na začetku tega meseca se je poškodovala na mitingu v New Yorku.

V Parizu pa bo v obeh sprinterskih disciplinah nastopila njena starejša reprezentančna kolegica Shelly-Ann Fraser-Pryce. Zdaj 37-letna atletinja je leta 2008 in 2012 osvojila zlato kolajno v teku na 100 metrov.

