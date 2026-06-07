Španec Jan Torrella in Nemka Hanna Gröber zlata na EP v gorskih tekih

Španec Jan Torrella (1:00:09) in Nemka Hanna Gröber (1:09:41) sta zmagala med člani na evropskem prvenstvu v gorskih tekih v Kamniku v disciplini gor dol. Na 25. mestu je bila Ana Čufer najboljša Slovenka (1:19:42) med članicami in člani, 32. je bil Klemen Španring (1:06:31).

V mlajših starostnih kategorijah so bile slovenske mladinke četrte in so bron, ki ga je osvojila Švica, zgrešile zgolj za točko.

Na šestem mestu je Klara Močnik (30:26) za zmagovalko med mladinkami, Nemko Julio Ehrle (28:21), zaostala dve minuti in pet sekund, še osem sekund več zadaj je bila na sedmem mestu Manca Mlekuž (30:34).

Španring: Precej boljše, a noge še vedno niso bile prave

Španring je bil zelo razočaran v petek, ko je v zelo hladnem in deževnem vremenu v disciplini gor na Veliko planino pritekel šele kot tretji Slovenec in je bil 38., z 18. mestom je Rok Bratina tedaj dosegel najboljši slovenski članski izid na EP.

Klemen Španring Foto: Daniel Novakovič/STA

"Danes sem nastopil precej boljše, čeprav noge še vedno niso bile prave. Na vzponih sem izgubljal čas, na spustih sem pridobival. Bilo je sicer še zelo blatno, ampak to mi je ustrezalo na spustih. Na spustu s Starega gradu mi je tako šlo zelo dobro, nato je sledil vzpon, kjer pa tudi drugi niso bili več v dobrem stanju in nisem izgubil veliko mest. Bilo pa je veliko gledalcev, vzdušje je bilo neverjetno in je bila to zelo lepa tekma," je dejal Španring.

Na 42. mestu med 76 uvrščenimi je bil Tadej Sredinšek (1:08:25), 65. Nejc Uršič (1:15:45), 69. pa Matej Letoje (1:17:07). Skoraj minuto za Torrello je bil v cilju za srebro Švicar Dominik Rolli (1:01:03), bron si je pritekel Šved Petter Engdahl (1:01:48).

Med članicami je za Gröber minuto in 26 sekund pozneje v cilj kot druga pritekla Britanka Nancy Scott (1:11:07), bron je osvojila Francozinja Nelie Clement (1:11:14), ki je bila tretja že prvi dan prvenstva.

Čufer: Vročina me je zdelala

"V vseh treh večjih klancih mi ni šlo, na najbolj tekaškem delu sem se morala ustaviti, prvič sem imela na tekmi krče. Vročina me je res zdelala. Potem pa sem si dejala, da moraš narediti nekaj in je steklo. Poleg tega je bilo ob progi veliko gledalcev, ki so me spodbujali in klicali moje ime, kar mi je tudi dalo dodatno energijo," je dejala Čufer.

Nuša Mali je bila 33. (1:22:26) tretja slovenska članica Ilvana Fleurine Markovic pa 47. (1:28:46).

Klara Močnik in Manca Mlekuž sta danes dosegli najboljši slovenski uvrstitvi gostiteljice tridnevnega prvenstva med mladinkami. Preostali slovenski mladinki sta bili med 54 udeleženkami zadnji dan EP na 26. mestu Sara Bilban (32:44) in na 41. Nika Novak (35:07).

Manjkala je Lucija Krkoč, ki bi bila med favoritinjami za visoka mesta, a se je teden dni pred prvenstvom poškodovala. Na tekmi je bila med prenosom v vlogi sokomentatorke. "Med tekmo sem pomislila na Lucijo Krkoč, ki bi lahko danes osvojila medaljo. Pred tekmo mi je rekla, da če se bom potrudila, ne bom razočarana ne glede na uvrstitev," je dodala Čufer.

Julia Ehrle je bila že v petek v prvi disciplini v teku gor tretja in je tako osvojila drugo posamično odličje. Pri mladinkah je kar nekaj tekmovalk zgrešilo progo, a Evropska atletika ni sprejela protesta, ker je bila proga, kot je navedla, zelo dobro označena.

Med 65 mladinci je bil na 16. mestu Žiga Jan Novak (26:16) daleč najboljši Slovenec. Zmagal je Francoz Basile Astier (23:58). Drugi je bil Francoz Yannick Memheld, ki je skupaj z ekipno konkurenco osvojil še tri zlate medalje.

Članice in člani so zadnji dan EP tekli na 13,1 km in imeli 825 m vzponov in prav toliko spustov, v mladinski konkurenci je bila proga v okolici središča Kamnika dolga 5,7 km in je imela 325 m vzponov in spustov.