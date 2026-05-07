Kamnik in Velika Planina v prvem tednu junija v znamenju gorskih tekov

Kamnik in Velika Planina bosta v prvem tednu junija v znamenju gorskih tekov, tam bo namreč od 5. do 7. junija potekalo evropsko prvenstvo gorskih in trail tekih. Prvi dan bo cilj na Veliki planini, v soboto in nedeljo pa v Kamniku. Maskota prvenstva, na katerem bo nastopilo 33 držav, bo že izumrli mamut.

Nastopile bodo le izbrane reprezentance s prijavami prek zvez. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se v petek in soboto preizkusijo na trasah, na kateri se bodo za odličja merili poklicni tekači. Pokroviteljica EP je predsednica države Nataša Pirc Musar, ki bo v Kamniku zadnji dan tekme.

Tomo Šarf, direktor tekmovanja, je na novinarski konferenci povedal, da bo EP navkreber v petek potekalo po tradicionalni trasi na Veliko planino, kjer bo cilj. Uradni začetek je v četrtek ob 17. uri z novinarsko konferenco, ob šestih bo nato sledilo odprtje prvenstva.

Člani bodo v petek tekli s Strahovice do Velike Planine, mladinci bodo imeli nekaj krajšo traso. Najbolj naporen bo sobotni zgolj članski trail tek EP s startom in ciljem v Kamniku. Vmes bodo tekli po Veliki planini in okolici, skupaj bodo opravili 52 km z 2500 m višinske razlike. Najboljši bodo prišli v cilj v dobrih štirih urah.

V nedeljo bosta start in cilj v Kamniku s tekom na Kamniški grad in okolici. Člani bodo imeli s tekom gor in dol približno 13 km dolg krog. V nedeljo bodo na zaključku EP predali zastavo naslednjemu prireditelji iz Švice.

Zadnje tovrstno tekmovanje pri nas leta 2017

Predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš je dejal, da je bilo prejšnje tovrstno tekmovanje pri nas svetovno prvenstvo leta 2017.

Primož Feguš Foto: Peter Kastelic/AZS

"Potem so nekoliko zamrle aktivnosti AZS na tem področju. Večjih mednarodnih stadionskih tekem tako denimo ne moremo gostiti, zato smo se odločili za to tekmovanje," je izpostavil Feguš.

Evropska atletika (EA) je dodelila organizacijo EP v gorskih tekih Kamniku. "Prepričan sem, da bomo na koncu ponosni na izvedbo EP. Ko so bili jeseni v Snoviku na ogledih predstavniki EA, bili so kar malce nejeverni, je bila tam le gradbena jama, mesec dni pred EP pa že podirajo gradbene odre in bo vse nared za prvenstvo," je dodal Feguš.

Večina izmed več kot 600 tekačev in prek 200 njihovih spremljevalcev bo nastanjenih v Termah Snovik, najvišje ležečem tovrstnem turističnem centru v Sloveniji. Preostali bodo bivali v okoliših krajih. Direktorica snoviških Term Barbara Soršak je pojasnila, da bodo nastanitve v novem hotelu, ob katerem so dogradili tudi center dobrega počutja in drugo dodatno ponudbo apartmajskega naselja.

Kamniški župan Matej Slapar je spomnil, da je njegova občina že gostila EP v gorskih tekih leta 2010 in nekaj let pozneje še SP.

"Sedaj znova gostimo pomembno atletsko tekmovanje, kar ne bi bilo mogoče brez zelo aktivnih klubov, posebej kluba gorskih tekačev Papež. Večina dogodkov bo potekala na Veliki Planini, v Tuhinjski dolini pa bo nastanjena večina tekmovalcev," je dejal župan Kamnika.

Po podatkih AZS bodo za EP potrebovali dobrega pol milijona evrov, kar je več kot 200.000 manj od predvidevanj zaradi pomoči občine in drugih, ki so ponudili veliko boljše pogoje za izvedbo od običajnih.

Feguš je izpostavil, da država ne bo prispevala deleža, predvidenega za velika tekmovanja, ker to prvenstvo ne sodi v družino olimpijskih športov. Dušan Papež, predsednik organizacijskega komiteja, je izpostavil pozitiven odnos lokalnega okolja, iz katerega prihaja večina od skoraj 300 prostovoljcev.