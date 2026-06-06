Francoz Tranchand in Švicarka Wyder zlata v najdaljši disciplini

Francoz Frederic Tranchand (3:55:14) in Švicarka Judith Wyder (4:36:41) sta zmagala prvi dan evropskega prvenstva v gorskih tekih na Veliki planini in Kamniku v disciplini trail. Na 36. mestu je bil prvi Slovenec Tine Žižmond (4:29:03). V najdaljši disciplini prvenstva je edina Slovenka Martina Klančnik Potrč končala na 44. mestu (5:33:24).

Tekmovanje je po zelo slabem vremenu, močnem dežju in nizkih temperaturah za petkov uvod EP pospremilo lepo sončno vreme.

Najbolj zahtevni del EP je bila prav disciplina trail in so zato tekli le v članski konkurenci. Začeli so ob deveti uri v Kamniku, kjer je bil na Glavnem trgu tudi cilj. Skupaj so morali na 52 km dolgi trasi po Veliki planini premagati 2450 m vzponov, in enako število metrov na spustih.

Tveganje se mu je obrestovalo

Tranchand je lani zmagal na SP v kratkem trailu. "Precej sem danes tvegal po spustu z vrha, ampak tam sem si pridobil prednost, ki mi je dala samozavest. Zadnji del proge je bila le še bitka za preživetje. Obenem tudi nisem vedel, kolikšno prednost imam, a sem na srečo zdržal in zmagal," je dejal Tranchand.

Italijan Daniel Pattis je zaostal štiri minute in 40 sekund, več kot štiri ure pa je do cilja potreboval drugi Francoz Antoine Charvolin (4:05:13), ki je bil tretji.

Vreme je bilo danes veliko prijaznejše kot v petek. Foto: Aleš Fevžer

"Malo je drselo in zato si bil še hitrejši"

Enaindvajsetletni Žižmond si je pred tekmo želel teči pod petimi urami, bil je več kot pol ure hitrejši. "Prvenstvo je zelo dobro pripravljeno, vse pohvale organizatorjem. Vreme je bilo zelo lepo, ni me motilo, da je bila proga po petkovem deževju razmočena. Malo je drselo in zato si bil še hitrejši. Sam imam raje vzpone, tako da zadnjih slabih 20 km, ko je bilo skoraj ravninskih, ni bilo pisanih na mojo kožo," je dejal študent geologije iz okolice Nove Gorice.

Trideset tekmovalcev za njim sta skupaj v cilj pritekla Jaka Boster in Marko Tratnik (4:48:58), na 79. mestu je bil Klemen Vihar (5:11:51).

Judith Wyder: Vesela sem zmage na tej lepi progi, ki pa je bila tudi težka. Foto: Aleš Fevžer

Lepa, a težka proga

Wyder je v trailu srebro osvojila na SP leta 2023. "Vesela sem zmage na tej lepi progi, ki pa je bila tudi težka. Končno sem po kar nekaj časa spet opravila res lep nastop. Je pa res, da sem se kar priganjala na koncu, saj nisem vedela, kako veliko prednost imam," je dejala. Za slabe štiri minute je ugnala Španko Mario La Chico (4:40:24), slednja pa je za 14 sekund prehitela tretjeuvrščeno Švedinjo Emmo Eriksson (4:40:38).

Edina slovenska predstavnica Martina Klančnik Potrč je s pomočjo navijačev prebrodila krizo. Foto: Aleš Fevžer

Na krilih navijačev vstala od mrtvih

Klančik Potrč je že pred tekmo povedala, da je sama bolj vajena ultra tekov. "Zato mi je bilo kar težko, tempo je bil zelo hiter, posebej v drugem delu. Najprej sem mislila, da bom odnehala kar na Sv. Primožu, pa so me navijači s klici Martina, Martina ter državnimi zastavami spodbudili, da sem nadaljevala. Drugi del je bil naporen, ampak sem v njem vstala od mrtvih, ker sem pač bolj vajena daljših razdalj," je nastop strnila Klančnik Potrč.

Izidi, disciplina tral, 52 km, 2450 m vzponov, 2450 m spustov: Člani:

1. Frederic Tranchand (Fra) 3:55:14

2. Daniel Pattis (Ita) 3:59:54

3. Antoine Charvolin (Fra) 4:05:13

...

36. Tine Žižmond (Slo) 4:29:03

66. Jaka Boster (Slo) 4:48:58

66. Marko Tratnik (Slo) 4:48:58

79. Klemen Vihar (Slo) 5:11:51 Ekipno:

1. Francija

2. Poljska

3. Španija

...

13. Slovenija Članice:

1. Judith Wyder (Švi) 4:36:41

2. María La Chica (Špa) 4:40:24

3. Emma Eriksson (Šve) 4:40:38

...

45. Martina Klančnik Potrč (Slo) 5:33:24 Ekipno:

1. Švica

2. Francija

3. Španija

V nedeljo se bo prvenstvo končalo z disciplino gor dol, cilj bo prav tako v Kamniku. Skupaj bo v treh dnevih nastopilo 593 atletinj in atletov iz 33 držav.

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