Vodstvo Atletske zveze Slovenije (AZS) od slovenske reprezentance, ki bo med 5. in 7. junijem nastopila na evropskem prvenstvu v gorskem in trail teku v Kamniku in na Veliki Planini, pričakuje medaljo. Pred nekaj dnevi se je sicer poškodovala najboljša Slovenka Lucija Krkoč in očitno ne bo mogla nastopiti.

"To bo kar velik udarec za našo ekipo. Na lanskem svetovnem prvenstvu smo dosegli četrto mesto med mladinskimi ekipami in sedmo mesto Lucije Krkoč, kar sta bila naša najboljša dosežka. Ker so prvenstva na tujem povezana z veliki stroški, ekipe niso tako številčne, kot bo tokrat na domačih tleh," je navedel nacionalni trener za gorske teke Boštjan Novak.

Po njegovih besedah ima lepe možnosti za visoko uvrstitev članska moška ekipa v t. i. teku gor, posebej Timotej Bečan, Rok Bratina in Klemen Španring. Med mladinci bosta visoko ciljala Žiga Jan Novak in Manca Mlekuž v nedeljo v disciplini gor dol. Napovedal je tudi možnost uspešnega nastopa Martine Klančnik Potrč v sobotnem trailu.

"Sama najraje nastopam na ultra tekih, zato je bila sprememba kar zanimiva. A se veselim sobotne tekme in se bom potrudila po najboljših močeh," je dejala Klančnik Potrč. Bečan se je odločil, da bo tekel le v eni disciplini v petek, "ker se običajno ni dobro izšlo, če sem nastopil v dveh".

Predsednik AZS Primož Feguš je dejal, da je bilo prejšnje tovrstno tekmovanje na slovenskih tleh leta 2017. "Po devetih letih se je veliko spremenilo, tudi zahteve Evropske atletike (EA) so se povečale in je primerljivo z lanskim ekipnim prvenstvom, ki smo ga pripravili v Mariboru. Pričakujemo medaljo," je izpostavil.

Predsednik lokalnega organizacijskega odbora Dušan Papež je dejal, da je zelo številčna reprezentanca nagrada organizatorjem za trud pri pripravi prvenstva. Vodja tekmovalnega dela prvenstva Tomo Šarf je povedal, da se nadejajo lepega vremena, trenutno kaže, da bo konec tedna sončno in brez dežja.

Izpostavil je, da bo to prvenstvo zadnjič potekalo v taki oblik, saj bo EA že naslednjega v Švici organizacijsko in finančno povsem spremenila. "Kot se je zgodilo že na prvenstvu pri nas pred devetimi leti, ki je bilo zadnjič pod okriljem Svetovne zveze za gorske teke, je potem zaradi naše dobre organizacije prešlo pod okrilje mednarodne atletske zveze," je navedel Šarf.

Prvi dan EP bo cilj na Veliki planini, v soboto in nedeljo pa v Kamniku. Maskota prvenstva, na katerem bo nastopilo 620 tekačic in tekačev iz 33 držav, je že izumrli mamut. Člani bodo v petek tekli s Strahovice do Velike Planine, mladinci bodo imeli nekaj krajšo traso.

Najbolj naporen bo sobotni zgolj članski trail tek s startom in ciljem v Kamniku. Vmes bodo tekli po Veliki planini in okolici, skupaj bodo opravili 52 km z 2500 m višinske razlike. V nedeljo bosta start in cilj v Kamniku s tekom na Kamniški grad in okolici.

Uradni začetek EP bo v četrtek ob 17. uri z novinarsko konferenco, ob šestih bo nato sledilo odprtje prvenstva. Pokroviteljica EP je predsednica države Nataša Pirc Musar, ki se bo v Kamniku mudila zadnji dan. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se v petek in soboto preizkusijo na trasah, na kateri se bodo za odličja merili poklicni tekači.

Slovenska reprezentanca: Člani: - disciplina gor (5. junija): Timotej Bečan, Rok Bratina, Klemen Španring, Luka Tavčar, Klementina Lemut, Anja Mikuž, Klara Velepec; - disciplina trail (6. junija): Jaka Boster, Janez Klančnik, Marko Tratnik, Klemen Vihar, Tine Žižmond, Martina Klančnik Potrč; - disciplina gor dol (7. junija): Tadej Serdinšek, Klemen Španring, Nejc Uršič, Ana Čufer, Lucija Krkoč, Nuša Mali, Ilvana Fleurine Markovic; Mladinci: - disciplina gor (5. junija): Jakob Černe, Tevž Leban, Žiga Jan Novak, Luka Rodman, Sara Bilban, Živa Esih, Manca Mlekuž, Nika Novak; - disciplina gor dol (7. junija): Jakob Černe, Mathias Mlekuž, Žiga Jan Novak, Ožbej Sinur, Sara Bilban, Manca Mlekuž, Klara Močnik, Nika Novak.

