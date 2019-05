Gomathi Marimuthu bo najbrž ostala brez naslova azijske prvakinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Indijska tekačica Gomathi Marimuthu, ki je pretekli mesec osvojila naslov azijske prvakinje na 800 metrov, je padla na dopinškem testu, zato so jo nemudoma suspendirali, so sporočili iz indijske atletske zveze. Tridesetletnica je bila po zmagi na azijskem prvenstvu v Dohi pozitivna na anabolen steroid norandrosteron, so še sporočili iz njene matične zveze.