Demšar na Kitajskem za devet stotink zaostal za 16 let starim slovenskim rekordom

Zmagal je Japonec Ken Toyoda (13,40), za bronasto medaljo je Filip Jakob Demšar zaostal osem stotink.

Demšar, član univerze v Južni Karolini, je na Kitajskem boljši čas dosegel v prvem krogu s časom 13,60, ko je popravil osebni rekord in le za štiri stotinke zaostal za 16 let starim državnim rekordom ter zasedel tretje mesto v skupini. Finale si je zagotovil po času, skupno je imel šesti dosežek predtekmovanja.

"Super start mi je uspel v kvalifikacijah in tudi večino teka je bilo tako, le zadnje tri ovire bi mogoče lahko naredil še kaj več. Zelo sem bil zadovoljen. Nisem vedel, če mi bo osebni rekord uspel letos, saj sedem mesecev ves čas tekmujem. Težko je držati formo tako dolgo. Ko sem prišel s študija v ZDA, sem včasih tekel tudi večkrat na teden in sem bil junija zelo utrujen. Po balkanskem prvenstvu sem odšel na Kitajsko in sem imel dober teden časa za počitek, treninge sem imel za vzdrževanje forme. To se je obrestovalo," je kvalifikacije strnil Demšar.