Kenijki zaradi goljufij odvzeli zmago z Bostonu

Kenijska atletinja Diana Chemtai Kipyokei, lanska zmagovalka maratona v Bostonu, je ostala brez te zmage, dobila pa je tudi šestletno prepoved nastopanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev o diskvalifikaciji in kazni je danes sprejela Enota za atletsko integriteto (AIU).

Potem ko je oktobra že dobila začasno prepoved, je zdaj AIU sprejela končno kazen, šest let prepovedi nastopanja. Prislužila si jo je zaradi poseganja v dopinške postopke in oviranja dela nadzornikov ter podajanja lažnih dokumentov in izjav. Med drugim je ponaredila tudi zdravniško potrdilo o bivanju v bolnišnici.

Njen primer je povezan z uporabo sredstva triamcinolon, ki je bilo v začetku leta 2021 še pogojno dovoljeno v nekaterih oblikah, ob koncu lanskega leta pa je pristalo na seznamu prepovedanih.

Kazen se bo iztekla junija 2028. Po odvzemu zmage na bostonskem maratonu bo zdaj prvo mesto na tej preizkušnji zasedla takrat drugouvrščena, njena rojakinja Edna Kiplagat.