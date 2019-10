Diamantna liga leta 2020 s 15 prizorišči

Vodstvo diamantne lige je določilo koledar tekmovanja za naslednjo sezono, so sporočili iz krovne atletske zveze IAAF. Na koledarju je 14 prizorišč in ena finalna tekma, eno dodatno prizorišče na Kitajskem še ni določeno.

V primerjavi z letošnjo sezono je sprememba - poleg dodatne kitajske tekme - le ena. Namesto Birminghama, ki se pripravlja na igre Commonwealtha leta 2022, bo britansko postajo lige prevzel Gateshead.

Podrobnosti urnikov za posamezne tekme bodo določili novembra, saj IAAF želi na vsaki tekmi izvesti 11 ali 12 disciplin, a obenem ne preseči časovnega okvirja ure in pol zaradi televizijskih prenosov.

Obenem so pri IAAF predstavili še zamisel o uvedbi novega tekmovanja, ki so ga poimenovali Continental Tour; to naj bi ponudilo priložnost za redne nastope predvsem za tiste športnike, katerih discipline se ne bodo redno pojavljale v koledarju diamantne lige. Raven naj bi bila nekoliko nižja kot pri diamantni ligi, a bo še vedno ponujala vrhunsko atletiko, so prepričani pri IAAF.

Koledar diamantne lige 2020: 17. april Doha 10. maj Kitajska (prizorišče še ni odločeno) 16. maj Šanghaj 24. maj Stockholm 28. maj Rim 31. maj Rabat 7. junij Eugene 11. junij Oslo 13. junij Pariz 4. julij London 10. julij Monako 16. avgust Gateshead 20. avgust Lozana 4. september Bruselj 11. september Zürich

