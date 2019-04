Černjulova druga v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša Černjul (Kladivar Celje) je na svoji prvi atletski tekmi na prostem to sezono na Grenadi v skoku v višino zasedla drugo mesto z 1,85 metra. Zmagala je Američanka Amina Smith (1,88 m).

"Z nastopom sem glede na stopnjo treningov ta čas in količino tropskega dežja in vetra med tekmovanjem zadovoljna. Pripravljalna sezona poteka dobro, na povabilo pa sem se odzvala zaradi dobre konkurence in sem izkoristila priložnost tudi za dober trening. Podobno bo tudi čez dva tedna, ko se bom udeležila enega večjih mitingov v Des Moinesu," je sporočila Černjulova, udeleženka velikih tekmovanj v zadnjem obdobju, tudi olimpijskih iger 2016 v Rio de Janeiru.