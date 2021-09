Cas zavrnil pritožbo: "kontaminiran burito" Američanki odnesel še ene OI

Razlog za kazen je bil pozitiven vzorec na anabolni steroid, atletinja je namerni doping zanika in za to krivila "kontaminiran burito iz svinjine", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Komisija za integriteto atletike (AIU) pri Svetovni atletiki jo je januarja letos obvestila, da je Svetovna protidopinška agencija (Wada) v njenem vzorcu našla nandrolon.

"Navedbe obrambe zelo blizu ničli"

Houlihanova, ki je na ameriškem prvenstvu 2019 zmagala tako v teku na 1500 kot 5000 m in je sodila v krog favoritinj na OI, se zagovarja, da pred tem za to substanco sploh še ni slišala. Pozneje je izvedela, da do lažnega pozitivnega vzorca lahko pride zaradi uživanja svinjskega mesa. Prepričana je bila, da se je pri njej zgodilo ravno to, saj je deset ur pred testom na ulici jedla burito.

"Izjava se ne sklada s stvarnimi in znanstvenimi metodami, kar pomeni, da so navedbe v obrambi zelo blizu ničli," je v obrazložitvi zapisal Cas.

Osemindvajsetletna Houlihanova tako ne bo mogla nastopiti na domačem SP leta 2022 v Eugenu in tudi ne na OI v Parizu 2024.