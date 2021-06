Štiri slovenske zmage, Rudolf si je želel hitrejši tek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žan Rudolf je drugi dan atletskega prvenstva Balkana v srbskem mestu Smederevo zmagal v teku na 800 m (1:47,72), naslov pa je osvojila tudi Klara Lukan na 5000 m (15:37,11). Zmagali sta tudi štafeti 4 X 400 m. Že v soboto sta zlati medalji osvojila Neja Filipič in Luka Janežič.

Agata Zupin, Gala Trajkovič, Maja Pogorevc in Anita Horvat so slavile na 4 X 400 m (3:33,99), moška štafeta pa je postavila mlajši članski slovenski rekord, v zadnji disciplini tekmovanja so za zlato tekli Jure Grkman, Jan Vukovič, Gregor Grahovac in Lovro Mesec Košir (3:07,35).

Neja Filipič je prvi dan, v soboto, zmagala v troskoku, s 14,25 m je znova le sedem centimetrov zaostala za normo za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m). Zmagal je tudi Luka Janežič na 400 m (46,57). Drugi so bili na 400 m Anita Horvat (52,75) in Rok Ferlan (47,16) ter Agata Zupin na 400 m ovire (57,22).

Drugi dan prvenstva na novem stadionu v slikovitem okolju ob smederevski trdnjavi so bili tretji Filip Jakob Demšar na 110 m ovire (13,78), Lia Apostolovski v skoku v višino (1,89 m) in Robert Renner v skoku s palico (5,40 m).

Maja Mihalinec Zidar je bila sedma na 200 m (23,97), kjer bo tekmovala na OI v Tokiu, Maruša Černjul pa deveta v skoku v višino (1,82 m).

Na 12. mestu sta končala Joni Tomičič Prezelj na 100 m ovire (13,67) in Matevž Šuštaršič na 200 m (21,61), Maja Bedrač pa je z enim samim ponesrečenim skokom nato predčasno končala tekmovanje v skoku v daljino.

"Zmagal sem, dobil 100 točk za svetovno lestvico, izid pa je počasnejši, kot bi si želel. Sedaj sem na seznamu za OI v Tokio na 50. mestu, 48 jih bo nastopilo," je dejal Žan Rudolf. Foto: Peter Kastelic

Počasneje, kot si je želel

"Zmagal sem, dobil 100 točk za svetovno lestvico, izid pa je počasnejši, kot bi si želel. Sedaj sem na seznamu za OI v Tokio na 50. mestu, 48 jih bo nastopilo. Če bi bil deset stotink hitrejši, pa bi bil že skoraj gotovo na OI. Sedaj bom čakal na morebitne odpovedi. Dve mesti se morata še sprazniti, nekaj jih bo gotovo teklo na 1500 m, nekateri pa še niso tekmovali v tej sezoni. Prvih 400 m je bilo danes super, 51 sekund, potem pa je ritem padel in sem moral zadnjih 200 m spet dodajati. Sem balkanski prvak, ampak še vedno na čakalni listi za Tokio," je ocenil Rudolf.

Robert Renner je imel eno najboljših tekem v zadnjem obdobju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Renner zadovoljen

Renner je imel eno najboljših tekem v zadnjem obdobju. "Zelo sem zadovoljen, sem dobro pripravljen in na naslednjih tekmah pričakujem skoke prek 5,50 m. Tehnično imam še veliko možnosti za popravke. To velja predvsem za drugi del skoka, saj sem se sedaj osredotočal predvsem na to, da pridem na pravo trdoto palic, s katerimi lahko skačem solidne višine," je pojasnil Renner.

Mihalinec Zidarjeva s težavami

Manj zadovoljna je bila Maja Mihalinec Zidar, šesta v sobotnem finalu na 100 m in mesto nižje na 200 m: "Žal danes nisem zadovoljna, imam težave s tehniko med 80 in 120 m, torej na koncu zavoja, zaradi tega mi ne uspe prenesti hitrosti v zadnji del teka. Tako kot na prejšnji tekmi sem tudi danes tam izgubila stik z najboljšimi. Start in sam zaključek sicer nista bila slaba. Verjamem, da bom težavo v naslednjih tednih odpravila."

Maja Mihalinec Zidar ni bila najbolj zadovoljna. Foto: Guliverimage

Večina slovenskih atletinj in atletov bo v četrtek in petek prihodnji teden nastopila na atletskem pokalu v Velenju, nekatere pa čaka še nekaj tekem na tujem. Tudi Kristjana Čeha, ki bo v začetku naslednjega meseca tekmoval na diamantnih ligah v Oslu in Stockholmu. Na slednjem bo ritem narekoval Rudolf.