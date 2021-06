Zmaga Filipičeve z grenkim priokusom

Neja Filipič je na atletskem prvenstvu Balkana v srbskem mestu Smederevo zmagala v troskoku, s 14,25 m je znova le sedem centimetrov zaostala za normo za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m). Zmagal je tudi Luka Janežič na 400 m (46,57). Drugi so bili na 400 m Anita Horvat (52,75) in Rok Ferlan (47,16) ter Agata Zupin na 400 m ovire (57,22).

Maja Mihalinec Zidar je bila šesta v finalu na 100 m (11,55). Bila je peta v kvalifikacijah z 11,59 sekunde, v nedeljo bo nastopila še na 200 m, kjer ima normo za OI v Tokiu. Peta je bila Maja Pogorevc na 400 m (53,97).

Eva Pepelnak je bila šesta v troskoku s 13,29 m. Osma je bila Karin Gošek na 3000 m zapreke (10:59,39). Na pol stadionskega kroga bo v nedeljo poleg Maje Mihalinec Zidar tekmoval tudi Matevž Šuštaršič, 11. v kvalifikacijah na 100 m (10,76).

Deseta sta bila na 400 m ovire Gala Trajkovič (1:01,19) in Dino Subašič v skoku v daljino (7,32 m), 12. pa Nino Celec (7,13). Liza Lap je ostala brez izida v metu diska.

Neja Filipič po zmagi: Ostaja grenak priokus

Luka Janežič je postal balkanski prvak. Foto: Peter Kastelic/AZS "Imela sem dobre skoke, pa se ni izšlo, Pri mojem najdaljšem skoku sem prišla na začetek odrivne deske, tako da sem imela še rezerve, kljub minimalnemu vetru. Ta se je proti koncu tekme umirjal. Imela sem tudi še boljši skok, a s prestopom. Tek pa je bil danes veliko boljši, s tem se zadovoljna, kot tudi z naslovom prvakinje, ampak grenak priokus ostaja," je bila razočarana Filipičeva, ki bo skušala nastop na Oi izboriti naslednji torek v španskem Castellonu.

"Vesel sem zmage in naslova balkanskega prvaka. Kar se časa tiče, pa ne, ker sem pričakoval nastop pod 46 sekundami. Res pa je, da sem od 180 m naprej tekel sam, v solo teku pa je težko," je ocenil Luka Janežič, Rok Ferlan pa je dodal: "Vesel sem drugega mesta, dosegel sem tudi drugi čas doslej in to na prvi stezi. Hitro sem prehitel tekmece in nato imel dovolj moči, da sem drugo mesto zadržal."

Horvatova startala preveč počasi

Anita Horvat je načrtovala zmago. "Žal se ni izšlo po načrtih. Bilo je izjemno vroče, pred startom sem se počutila zelo slabo. Spet sem naredila napako in startala preveč počasi. Na koncu sem tekmice dohitevala in prehitevala, ponovno pa me je nekaj metrov ločilo od zmage. Tako da s tekmo nisem zadovoljna, vem, da bi bilo lahko bolje," je povedala slovenska rekorderka. Pred njo je bila v cilju Avstrijka Susanne Walli (52,41).

Anita Horvat se zaveda, da bi bilo lahko bolje. Foto: Sportida

"Zadovoljna sem z napredkom, ki ga kažem iz tekme v tekmo. Danes sem tekla dvakrat najhitreje letos in prehitela kar nekaj tekmic, ki so prišle na tekmo z boljšimi prijavljenimi izidi. Še posebej me veseli, da se počasi v teku vračajo pravi občutki, kar kaže, da gredo rehabilitacija po poškodbi in treningi v pravo smer," je bila zadovoljna Mihalinec Zidarjeva.