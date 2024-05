Čurin Prapotnik tudi na domačem Ptuju brez sreče z vetrom

Na 200 m sta se meji 21 sekund najbolj približala Andrej Skočir (Mass) z 21,13 in Matevž Šuštaršič (Krka) z 21,22. Čurin Prapotnik je v finalu slavil pred Jernejem Gumilarjem (Mass, 10,69), v kvalifikacijah pa je član gostitelja ptujskega tekmovanja tekel le stotinko počasneje (10,43).

Četrti najhitrejši Slovenec

Zdaj ga čaka balkansko prvenstvo. Foto: Anže Malovrh/STA Anej Čurin Prapotnik je 23. maja lani prav na Ptuju na svoj dvajseti rojstni dan na 100 m tekel 10,29 sekunde in je odtlej četrti najhitrejši Slovenec vseh časov. Bil bi drugi po teku v začetku maja letos v Mariboru, ko je imel za 1,6 m na sekundo močnejši veter od dovoljenega (+2,0) za čas 10,16 sekunde. To je le za tri stotinke sekunde počasneje od slovenskega rekorda (10,13) Matica Osovnikarja.

"Po tisti tekmi v Mariboru sem imel v tej sezoni nato vedno kar močan veter v prsi in sploh nimam občutka, kakšen je moj realen izid. Tehnično se mi današnji tek ni zdel slab, le v drugem delu sem koleno malo 'preveč pustil na tleh'. Sedaj me čaka balkansko prvenstvo v Turčiji konec tedna. Mislim, da bi se ob idealnih predajah lahko v štafeti 4 x 100 m tako kot konec prejšnjega tedna v Slovenski Bistrici približali slovenskemu rekordu in se uvrstili tudi na evropsko prvenstvo," je povedal Čurin Prapotnik.

Dež je ni motil

Balkansko prvenstvo bo njena zadnja tekma pred evropskim prvenstvom v Rimu. Foto: www.alesfevzer.com Nika Glojnarič ima v lasti drugi najboljši slovenski čas (12,92) za rekordom srebrne olimpijke iz Atlante 1996 Brigite Bukovec (12,59). Tokrat je dve stotinki hitrejši čas od finalnega zabeležila v kvalifikacijah, v finalu je prepričljivo zmagala pred Milico Emini (Mass, 13,40).

"Danes je bilo vreme posebno, a me dež ni motil in veter je bil v mojem teku dober. Z nastopom sem zadovoljna, a lahko tečem še precej hitreje. Mogoče sem hotela v finalu narediti vse preveč na silo. V kvalifikacijah sem bila sproščena, a sem naredila veliko napak. Dvakrat sem tekla podobna izida, lani sem bila ob tem času desetinko počasnejša. Balkansko prvenstvo bo moja zadnja tekma pred evropskim prvenstvom v Rimu, kjer si želim v polfinale," je povedala Glojnarič.

Četrti memorial Roberta Preloga na 3000 m je dobil Uroš Gutić iz Bosne in Hercegovine (8:18,44) pred Janom Kokaljem (Kladivar, 8:20,39). Na 1500 m je v tuji konkurenci zmaga ostala doma, prva je bila obetavna Tia Tanja Živko (Kladivar, 4:22,54). Članici domačega kluba Maji Bedrač je v skoku v daljino uspel edini skok prek šestih metrov, v tretji seriji so ji namerili 6,06 m.

Voislav Grubiša iz Bosne in Hercegovine je v metu diska zmagal s 64,16 m. Tadej Hribar (Krka), drugi najboljši Slovenec v tej disciplini, je bil tretji z devet metrov in pol krajšim metom (54,47 m).

Večina boljših slovenskih članic in članov tokrat ni izkoristila dobre tuje konkurence, ki je zapolnila tretjino startne liste. Nekateri v tem času nastopajo na tujem, tudi domačin Kristjan Čeh iz Podvincev pri Ptuju se je odločil za dva mitinga konec tega tedna v Estoniji, kjer sicer živi in trenira večji del sezone.

Naslednji, četrti miting slovenske lige Telekoma Slovenije in serije izziva Svetovne atletike bo 15. junija v Novem mestu. Zadnji v sezoni bo 19. junija v Mariboru. Oba bosta tako po EP, ki je na programu med 7. in 12. junijem v Rimu.

Za seštevek lige bosta štela tudi državno prvenstvo 29. in 30. junija v Celju ter atletski pokal 20. in 21. julija v Mariboru. Vse najmočnejše slovenske tekme bodo tudi zaradi lova na nastop na največjem tekmovanju leta še pred olimpijskimi igrami v Parizu.