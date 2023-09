Čeha in Filipičevo nasledila Ferlan in Zupinova

Naslov sta branila svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) in Neja Filipič (Mass), tekmovalka v troskoku in skoku v daljino. Čeh je letos nastopil zgolj na dveh tekmah MAL in končal na sedmem mestu z 21 točkami. Filipič je bila druga z 29 točkami, le točko je zaostala za zmagovalko in slovensko rekorderko na 400 m ovire. Tretja je bila skakalka v troskoku Eva Pepelnak (Kladivar) z 28 točkami.

... Agata Zupin pa 30 točk. Foto: Guliverimage

Med atleti je bil drugi slovenski rekorder na 400 m ovire Matic Ian Guček (Kladivar) s 25 točkami, kolikor jih je zbral tudi Blaž Zupančič (Mass) v suvanju krogle. A je imel Guček boljši izid po mednarodnih tablicah in je bil drugi.

Tekmovanja so potekala na Ptuju, v Slovenski Bistrici, kjer je bil tudi prvič izziv svetovne celinske serije, sledila sta mitinga v Novem mestu in Kranju, 8. in 9. julija je bilo v Velenju DP, MAL se je zaokrožil s pokalom v dolenjski prestolnici. Tekma v Mariboru je bila zaradi prenove stadiona odpovedana, memorialni ljubljanski miting pa so zaradi zaradi obnove stadiona v Šiški pripravili v gorenjski prestolnici.