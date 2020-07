Atletinji zaradi kršenja protidopinških pravil 18 mesecev prisilnega odmora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško sprinterko Deajah Stevens, olimpijsko finalistko v teku na 200 metrov, so zaradi kršenja protidopinških pravil kaznovali z 18 mesečno prepovedjo nastopanja, je danes sporočila Komisija za atletsko integriteto (AIU) pri Svetovni atletiki.

Kot poroča AFP so 25-letno Stevensovo, ki je v teku na 200 m v Riu leta 2016 zasedla sedmo mesto, leto pozneje na svetovnem prvenstvu v Londonu pa je bila peta, spoznali za krivo izmikanja nenapovedanim dopinškim testom. Preiskovalcem ni sporočala kraja treningov in bivanja, tako da so jo ti trikrat neuspešno iskali, poroča STA.

Če ne bodo ustregli njeni pritožbi na Mednarodnem športnem razsodišču (CAS), na katero ima pravico, ne bo mogla nastopiti na prestavljenih olimpijskih igrah v Tokiu, kazen ji je namreč začela veljati 17. februarja, še piše STA.

