Allyson Felix z nepričakovanim razkritjem šokirala atletski svet

Ameriška športna zvezdnica in ena najboljših atletinj vseh časov, 33-letna Allyson Felix, je v pogovoru za ameriški ESPN razkrila, da je prejšnji mesec dva meseca pred rokom rodila le 1500 gramov težko punčko. Večkratna svetovna in olimpijska prvakinja v tekih na 200 in 400 metrov je v precej čustvenem pogovoru govorila o strahovih, ki jih je v zadnjem času čutila.

Allyson Felix, ki se lahko pohvali s kar devetimi olimpijskimi medaljami, kar jo skupaj z Jamajčanko, ki je tekla tudi za Slovenijo, Merlene Ottey uvršča na vrh ženske olimpijske atletike, osvojila pa je tudi kar 11 zlatih medalj s svetovnih prvenstev v tekih na 200, 400, 4x100 in 4x400 metrov, je v odmevnem intervjuju za ESPN razkrila, da je prejšnji mesec rodila in pojasnila, zakaj je skrivala nosečnost.

Ena največjih zvezdnic svetovne atletike, ki ima bogate sponzorske pogodbe, pri katerih prednjači predvsem najbolj znani ameriški športni opremljevalec Nike, je dejala, da se je bala pritiska bremena, ki ga čuti. "Nisem želela uničiti podobe pridne deklice, ki zmaguje. Imeti otroka pomeni ogroziti svojo kariero. Bala sem se razočaranja tistih, ki so od mene vedno pričakovali, da atletiko postavim na prvo mesto," je povedala Felixova, v ameriški javnosti zelo neomadeževana in priljubljena športnica.

33-letna Američanka ima skupaj z Merlene Ottey v rokah rekord ženske atletike v številu olimpijskih medalj. Foto: Reuters

Navdihnila jo je Serena Williams

Povedala je še, da je dvakrat, v juniju, nastopila v zgodnji fazi nosečnosti, saj jo je navdihnila tudi zgodba teniške super zvezdnice Serene Williams, 23-kratne zmagovalke turnirjev za grand slam, ki je na OP Avstralije leta 2017 zmagala v zgodnji nosečnosti.

To, da je noseča, je nameravala razkriti, a si je po tem, ko je izvedela, da se njen otrok ne razvija normalno, zaradi česar se je potem deklica rodila dva meseca prezgodaj in težka komaj 1500 gramov, premislila. "Takrat sem si rekla, da sploh ni važno, ali bom še kdaj tekla, samo da bo z njo vse v redu. Danes vsak dan gledam svojo hčerko, kako se bori in sem navdušena nad njo. Vsak dan je močnejša in lepša," je povedala Allysonova, katere prvorojenka je še vedno na intenzivnem oddelku bolnišnice, a naj bi bilo z njo vse tako, kot mora biti.

Pravi, da se bo poskusila vrniti, a se s tem, ali ji bo uspelo, ne obremenjuje. Foto: Getty Images

Na atletske steze se namerava vrniti, ampak ...

Allysonova je sicer povedala, da se namerava vrniti na atletske steze. Misli nastopiti na svojih petih olimpijskih igrah, leta 2020 v Tokiu.

"Če se bom lahko vrnila na staro raven, super. Če ne, potem nič hudega. Vedela bom, da sem dala vse od sebe," je še povedala Felixova.