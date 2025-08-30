171 km okrog Mont Blanca pretekel v manj kot 20 urah

Britanski tekač Tom Evans je zmagal na 22. izdaji ultra maratonske trail preizkušnje Ultra-Trail du Mont-Blanc v Chamonixu po razburljivi tekmi, ki so jo zaznamovali slabo vreme in številni odstopi tekačev.

Tom Evans, star 33 let, se lahko pohvali tudi z zmago na ultramaratonu čez lužo v ZDA, Western States 100, leta 2023. V Chamonixu pa je prečkal ciljno črto po mojstrskem naporu s časom 19 ur, 18 minut in 58 sekund, z udobno prednostjo pred najbližjima zasledovalcema Benom Dhimanom in Joshom Wadom. Pretekli so 171 kilometrov in pri tem naredili 9.900 višinskih metrov. Proga je bila speljana in je prečila tri države okoli najvišjega vrha Alp, Zahodne Evrope in Evropske unije, čez Francijo, Švico in Italijo, ki si delijo masiv Mont Blanca (4808).

Globoko ganjen v zadnjih metrih je ta nekdanji častnik britanske vojske prijel britansko zastavo in po vojaško salutiral, preden je prečkal ciljno črto ter objel svojo partnerko in novorojenčka.

Zaradi zahtevnih nočnih razmer z močnim vetrom in temperaturami, ki so na nadmorskih višinah 2.000 metrov nad morjem dosegale tudi -7 °C, so organizatorji skrajšali progo in odpravili nevaren odsek pred jezerom Combal.

Evans, ki je leta 2022 zasedel tretje mesto, je v zgodnjih fazah dirke ostal v vodilni skupini, preden je pospešil na alpski prelaz med kantonom Valais in dolino Aoste na višini 2490 metrov Grand Col Ferret. V zadnjih dveh izdajah se je Evans sredi dirke zgrudil in ni mogel dokončati dirke Tour du Mont-Blanc. Potem ko so se dan prej odpravili iz Chamonixa, je 2300 udeležencev skoraj ves večer prenašalo nalive, zaradi česar so se morali prebijati skozi blato, veter in mraz.