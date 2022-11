Predor Mont Blanc: neizogibno, obetajo se dolge zapore

Predor pod Mont Blancom je bil nekoč najdaljši predor v Evropi, še vedno pa ostaja ena ključnih tranzitnih povezav med Italijo in Francijo. Pod velikim masivom od leta 1965, ko sta ga svečano odprla predsednika obeh sodelujočih držav Charles de Gaulle in Giuseppe Saragat, pelje ena cev, s prometom v obe smeri.

Gradnjo druge cevi so že večkrat načrtovali, a jo zaradi različnih vzrokov − najpogosteje se je zapletlo pri vprašanjih financ in odobritve domačinov − tudi prestavili. Drugo cev si želijo predvsem Italijani, ne pa tudi Francozi. Predor je še posebej pomemben za Italijo, saj skozenj prepelje kar tretjino svojega tovora, namenjenega v severno Evropo.

Popolno ali delna trimesečna zaprtja?

Medtem ko gradnje druge cevi še ni na vidiku, bodo morali obnoviti edino obstoječo predorno cev. Obnova bo obsežna in očitno zelo zamudna, saj gradbinci in upravitelji izbirajo med dvema prav nič simpatičnima možnostma.

Če bi želeli 11,6-kilometra dolgo cev obnoviti najhitreje, bi jo morali za promet zapreti vsaj za tri ali celo štiri leta. Če bi kljub obnovi skozi predor lahko delno potekal promet, bi predor zapirali po tri mesece. Toda v tem primeru bi lahko obnova trajala celo do 18 let. Natančne ocene odgovorni še nimajo, zato bodo v letih 2023 in 2024 dvakrat za tri mesece zaprli predor in ga obnavljali na 1,2 kilometra dolgem odseku.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Gregor Pavšič

Glede na obseg del bodo tudi znali natančneje predvideti trajanje celotne obnove, če bodo izvajali le trimesečna zaprtja. Odločitev bodo morali sprejeti kmalu, saj naj bi se obnova v celotnem obsegu po načrtu morala začeti leta 2025.

Tragedija leta 1999 je vplivala na promet pod Mont Blancom

Predor so zaradi sanacije za tri leta popolnoma zaprli že leta 1999. Takrat se je v predoru zgodila tragična nesreča. Zagorel je tovornjak, ogenj se je razširil še na druga vozila in v požaru je umrlo kar 39 ljudi. Od takrat naprej za stanje v predoru ne skrbita več italijanska in francoska stran ločeno, temveč so ustanovili skupni nadzorni organ. Uvedli so minimalno hitrost 50 kilometrov na uro in najvišjo 70 kilometrov na uro. Istočasno lahko v predor zapelje do pet tovornjakov z ene smeri.

Dogovor o gradnji predora sta francoska in italijanska stran sklenili leta 1949. Graditi so ga začeli leta 1959, šest let pozneje so ga že odprli. Dolg je 11,6 kilometra, širok 8,6 metra in visok 4,3 metra. Predor vodi neposredno pod vrh gore Aiguille du Midi, kjer cesta poteka na 2.480 metrih nadmorske višine. Globlji predor je le še železniški predor Gotthard v Švici.