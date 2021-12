Pošteni alpinist dobil nazaj polovico dragocenih kamnov

Alpinist je najdeno škatlo izročil policiji, kot to zahteva francoska zakonodaja. Zdaj so mu vrnili polovico dragocenih kamnov. Drugo polovico je po neuspešnem poskusu, da bi odkrili lastnika, prevzela lokalna oblast v Chamonixu. Župan Chamonixa Eric Fournier je pohvalil plezalca za njegovo poštenost.

Domneva, da so pripadali enemu potniku na strmoglavljenem letalu

Pristojni domnevajo, da je škatla pripadala enemu od potnikov na krovu indijskega letala, ki je na območju strmoglavilo pred pol stoletja.

Nad Mont Blancom sta se ponesrečili dve letali družbe Air India. Prvo je strmoglavilo leta 1950, pri čemer je umrlo 48 ljudi. Leta 1966 je v goro trčilo še eno letalo indijskega nacionalnega letalskega prevoznika s 117 potniki na krovu. Oblasti menijo, da so dragi kamni pripadali potniku na krovu drugega strmoglavljenega letala, ki je bilo v času nesreče na poti iz Mumbaja v New York.

Na gori odkrili še druge ostanke

Na gori so odkrili tudi človeške ostanke in prtljago. Leta 2012 so na območju našli torbo z diplomatsko pošto iz Indije, v kateri so bili časopisi, koledarji in osebno pismo iz leta 1966.

V nesreči leta 1966 je bil med smrtnimi žrtvami tudi fizik Homi J. Bhabha, ki velja za očeta indijskega jedrskega programa.