Slovenska alpinista v Nepalu preplezala prvenstveno smer

Slovenska alpinista Luka Stražar in Nejc Marčič sta iz Katmanduja sporočila, da jima je na odpravi v Rolwalingu med 28. in 30. oktobrom uspelo preplezati 1.700-metrsko smer v severozahodni steni gore Tsoboje (6680 m). Gre za prvenstveno smer, ki sta jo poimenovala Slovenska direktna, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Prvenstvena smer je prava kombinacija tehnične zahtevnosti in plezanja na veliki višini, veter in mraz pa sta izkušnjo naredila zares himalajsko, so ob tem še zapisali pri PZS. Ocenila sta jo z oceno ED (najvišja stopnja francoske šeststopenjske lestvice), M5, AI5.

Na isti odpravi sta v zahodni steni himalajskega šesttisočaka poskusila tudi Marko Prezelj in Matija Volontar, a jima je načrte prekrižal močan veter.

"1.700-metrsko smer odlikuje zahtevno in izpostavljeno plezanje v osrednjem delu, kljub strmemu terenu pa sta našla dve odlični mesti za bivakiranje. Vzpon so zaznamovali nizke temperature in močan veter s pršnimi plazovi. V izogib zmedi zaradi majhne razlike v višini sta se povzpela na centralni in vzhodni vrh gore. Sestopila sta po zahodni strani in bazo dosegla ravno na predvečer odhoda," so še zapisali.

Prvi raztežaj drugega dne z mestom za bivak pod skalnim previsom Foto: Luka Stražar

Na markantni šesttisočak Tsoboje na odmaknjenem himalajskem območju Rolwaling se je prvič povzpela nemška alpinistična odprava leta 1972, slovenska alpinista pa sta opravila prvi pristop prek severozahodne stene.

Marčič je sicer ob prihodu v bazo v začetku oktobra zbolel ter z visoko vročino in simptomi angine prvih sedem dni preležal v postelji.

Stražar in Marčič sta leta 2012 prejela zlati cepin za prvenstveno smer Sanjači zlatih jam v severovzhodni steni K7 West (6615 m), ki sta jo preplezala leta 2011 v Pakistanu.

Stražar je z Alešem Česnom in Britancem Tomom Livingstonom prejel tudi zlati cepin 2019 za prvi pristop na Latok 1 s severne strani.

Ljubljančan Stražar in Radovljičan Marčič sta leta 2012 preplezala prvenstveno smer Modri dirkač v takrat še nedotaknjeni zahodni steni Janaka (7009 m) v Himalaji, skupaj s soplezalci iz slovenske mladinske alpinistične reprezentance pa so leta 2013 postavili novo smer po Vzhodnem stebru na Kang Ri (6200 m) v Himalaji, na odpravi Anapurna 2017 pa sta opravila vzpon po normalni smeri na osemtisočak do 7200 metrov.

Odprava Rolwaling 2021, ki jo je sofinancirala tudi PZS, se bo v Slovenijo vrnila konec tedna.