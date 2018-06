Španska vlada predlagala reformo ustave za rešitev katalonske krize

"Sprememba ustave ne bi smela povzročiti delitev, temveč rešiti trenutno situacijo," je poudarila ministrica, ki sicer izvira iz Katalonije, v odgovoru na očitke, da nova vlada postavlja pod vprašaj enotnost Španije. Povedala je še, da se je novi španski premier Pedro Sanchez že pogovarjal s predsedniki vseh 17 španskih regij.

Katalonija je razdvojena

Ministrica je dejala, da je treba trenutno krizo v Kataloniji rešiti "na poseben način" in ob upoštevanju vseh Špancev.

"Treba je spoštovati zakone, ustavo in regionalni statut, a to ni dovolj. Prisluhniti je treba tudi predlogom vseh političnih sil in doseči dogovor," je poudarila ministrica ter s tem namignila na razklanost med zagovorniki in nasprotniki neodvisnosti v Kataloniji. Po njenem gre za to, da "priznamo, da ima tudi nasprotna stran lahko prav".