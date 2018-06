Zakaj je Janša osvojil rdečo trdnjavo?

Glavna zgodba nedeljskih volitev ni tesna zmaga bloka ene nove in več preostalih, večinoma upehajočih sredinskih in levih strank, ki bodo očitno uspele sestaviti vlado brez Janše. Najhujše spoznanje je, da vedno več ljudi usoda slovenske demokracije v resnici ne zanima.

"Toliko o rdečem Velenju. Čestitke Suzana in Franc, hvala rudarji!"

Janez Janša si je na Twitterju spet dal duška. Z razlogom. V nedeljo je padla ena od rdečih trdnjav. Socialni demokrati (SD) so prvič po več kot dvajsetih letih ostali brez poslanca iz Velenja, ene od najpomembnejših baz te stranke.

Gre za tektonsko spremembo na domačem političnem prizorišču, ki je požela začuda malo pozornosti.

Velenje, tradicionalno delavsko mesto, ki je nastalo kot neposredna posledica centralnega planiranja, ima že od nekdaj poseben pomen za SD. Ne le zato, ker je ob Murski Soboti še edino večje slovensko mesto, v katerem ima stranka še župana (mimogrede, kje so časi, ko so njeni ljudje vodili Ljubljano, Maribor in Koper?). Iz Velenja se je svojčas, najbolj izrazito v obdobju gradnje in obrambe projekta Teš 6, de facto vodila SD.

Velenje prvič brez levega poslanca

Očitno ne več. Prvič po dveh desetletjih iz obeh velenjskih okrajev v državnem zboru ne bo poslanca levosredinskih strank.

Zato pa bo v njem sedel Franc Rosec iz SDS, nekdanji direktor Teš, ki je v vrstah energetike veljal za "daljinski upravljalnik" Uroša Rotnika. Spomnimo velja, da je bil prav Rosec tisti predstavnik zaposlenih, ki je leta 2010 z odhodom s seje nadzornega sveta poskušal preprečiti Rotnikovo razrešitev. Kmalu po njegovem prihodu na vrh Teš se je projekt podražil za dobrih 100 milijonov evrov.

Foto: Bor Slana Rosec je bil ves čas zvest sledilec skupine, ki je načrtovala in vodila Teš 6, 1,4 milijarde evrov vreden projekt, pri katerem najvišjo ceno danes plačujejo rudarji Premogovnika Velenje. Ob krčenju stroškov so zaradi podaljšanje življenjske dobe rudnika prisiljeni kopati premog na nevarnejših območjih, kar povečuje možnost nesreč.

Janševa zahvala rudarjem tako tem pušča grenak priokus.

Zakaj je padla rdeča trdnjava?

Padec "rdečega Velenja" lahko razumemo na več načinov. Tisti bolj optimistični bodo rekli, da gre za enega od redkih uspelih političnih manevrov Dejana Židana. Ministrico za obrambo Andrejo Katič je namreč iz parlamenta pomagal izpodriniti njegov intimus Jani Prednik, ki je kandidiral na Koroškem.

A morda gre tudi za napoved česa večjega.

Velenje je trenutno na razvojni in duhovni prelomnici. Vrsto let je bila ekonomska baza mesta in Šaleške doline energetika, ki je trenutno na aparatih. Za njo ostajajo opustošeno okolje, dolgovi, odpuščanja, varčevanje in – počitniške hišice na Krku.

Občutek razočaranosti nad lokalno elito in državo je zato v zadnjih mesecih prerasel v jezo.

Februarja je vodstvo premogovnika brutalno zatrlo poizkus opozorilne stavke. Župan Bojan Kontič, nekdanji rudar, se ob tem ni oglasil. Ko je šef enega od dveh rudarskih sindikatov o tem želel govoriti na seji mestnega sveta, ni prišel do besede.

Ekonomske težave, razočaranje in "tujci" - vse to smo že videli

Posledično v Velenju, tradicionalno večkulturnem okolju, prihaja do pojavov nacionalne nestrpnosti. Neubogljive rudarske sindikaliste se rado odpravlja z etnično stigmo. V Velenju deluje ena od treh podružnic skrajno desne organizacije Generacija identitete.

Foto: Reuters Precej intenzivno priseljevanje prebivalcev Kosova v zadnjih letih je odprlo vprašanje njihove integracije. Pred volitvami so ga pograbili tudi v lokalni SDS, ki je županu očitala, da imajo "tujci pri reševanju stanovanjske problematike prednost pred domačini".

Kombinacija ekonomskih težav, občutka razočaranosti in kazanja s prstom na "tujce" zveni znano.

V ZDA je sredinec, ki so ga političnim elitam pokazali "jezni beli moški", nekdanji delavci na pozabljenih industrijskih območjih, v Belo hišo pripeljal Donalda Trumpa, Veliko Britanijo pa prisilil v izstop iz EU. Nekatera nekdanja tradicionalno "rdeča" mesta v vzhodnem delu Nemčije so prav zaradi te kombinacije prešla v tabor skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD).

Kaj je glavna zgodba nedeljskih volitev

Je ob skorajda evforičnem spoznanju nekaterih na levici, da je Slovenija v nedeljo kljub relativni zmagi SDS in preboju SNS v parlament večinsko zavrnila "politiko sovraštva", res tako nemogoče domnevati, da smo podobnim procesom v Sloveniji že priča?

Foto: Ana Kovač Še zdaleč ne. Glavna zgodba nedeljskih volitev namreč ni tesna zmaga bloka ene nove in več preostalih, večinoma upehajočih sredinskih in levih strank, ki jim bo očitno uspelo sestaviti vlado brez Janše.

Najhujše spoznanje je, da vedno več ljudi usoda slovenske demokracije v resnici ne zanima. Volilna (ne)udeležba je bila celo za "višegrajske" standarde skrb zbujajoče nizka, v nekaterih okrajih celo pod 45 odstotki.

Slovenska demokracija v spirali (samo)uničenja

Lahko je razumeti, zakaj. V Sloveniji obstajajo množice prebivalstva, ki jih politične elite in mediji ne nagovarjajo. Ne gre "le" za ranljive skupine, 280 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine, prebivalce demografsko ogroženih območij, revne upokojence ali ostale.

Gre za veliko več, v povprečju za vsakega drugega polnoletnega prebivalca te države, med katerimi so ljudje vseh družbenih slojev, poklicev in stopenj izobrazbe. Tiste, ki državo izkušajo “le” skozi svoje življenje in delo: pri pridobivanju dovoljenj, obiskih na uradih, položnicah, ki jih prejemajo ...

Foto: Matej Leskovšek Gre za ogromno skupino ljudi, ki je državo in javno sfero, s tem pa tudi volitve, preprosto izklopila iz svojih življenj. Za množice ljudi, ki je razočaranje zamenjala z brezbrižnostjo ali celo resignacijo.

To se lahko slovenski demokraciji ob njeni očitni brezbrižnosti do tega pojava (obvezna udeležba ne more biti odgovor nanj) vrne kot bumerang. Ob krepitvi občutka razočaranja bodo namreč na veljavi dobivale tiste politične sile, ki bodo najbolj sposobne mobilizacije svojih baz.

To bo še bolj pospešilo razkroj sorazmerno kratke slovenske demokratične tradicije, saj bo tudi legitimnost tistih, ki bodo v takšnih razmerah prišli na oblast, vedno manjša. Gre za spiralo (samo)uničenja. Njen končni rezultat je pojav avtoritarnih voditeljev, ki si oblast utrjejo z zniževanjem demokratičnih standardov.

Kje je bil predsednik, ko je umrla demokracija?

Prvi, ki bi moral javno posvariti pred tem, je predsednik republike. A na Boruta Pahorja pri teh vprašanjih ne gre računati. Tudi sam namreč ni prepričan, da "voditelji, ki nadomestijo pomanjkljivosti demokracije, vodijo v avtoritarnost".

In to nas lahko skrbi.