Z glavo na službeno zabavo

Mesec december je po svoje nor tudi na delovnem mestu. Poleg tega, da se lovijo zadnji letni cilji in pripravljajo letna poročila, je to tudi mesec novoletnih službenih zabav. Lahko se nam zgodi, da se znajdemo v kočljivi situaciji z direktorjem, vodjo ali šefom – kaj zdaj? Prepoznajte tri situacije in tri nasvete, kaj storiti, če se znajdete v njih.

Zaprta skupina – želve

Skoraj vse službene zabave se začnejo in končajo v zaprtih skupinah. Tiste skupine z začetka zabave so zaprte, ker se počutimo bolj varne, če se držimo poznanih situacij in poznanih ljudi. Tiste ob koncu zabave pa so nastale, ker jih povezuje neka skupna tema, lastnost, trač ali pa skrivnost. V vsakem primeru je za obe značilno, da se izogibajo stiku. Za "želve" je značilno, da si v resnici želijo družbe, čeprav se zdi, da jim je družba odveč. Člani skupine "želv" se med seboj zabavajo, hkrati pa oprezno opazujejo okolico in ne dovolijo, da se kdorkoli vključi v njihov zaupni krog.

Če želite pristopiti v zaprto skupino, potem samo pogumno in samozavestno pristopite. Poskrbite za prijazen nasmešek in čvrst stisk roke. Poskušajte si zapomniti imena oseb, vpletite jih v svoj pogovor. Če želite narediti dober vtis, potem ne govorite o sebi, ampak izkažite zanimanje za sogovornike. Poskušajte se izogniti nastopaštvu, bodite enostavno asertivni. Več sprašujte in resnično poslušajte.

Osvajalec src – morski pes

Na vsaki zabavi se najde kakšen osvajalec ali osvajalka src. To je nekdo, ki se obnaša kot morski pes, ki išče svojo novo "žrtev". To je oseba, ki ne umakne očesnega stika. Veliko se vas dotika, daje komplimente in vstopa v osebni prostor. Ko govori z vami, se čas ustavi. Ima prezenco in morda tudi zelo dobre komunikacijske spretnosti, vseeno pa se zdi, da ni pristen in je z vami zaradi nekega skritega namena.

Svetujem vam, da na službeni zabavi ostanete v okviru službenih odnosov. To ni najbolj primeren čas, da skočite v prvi temačni kotiček. Vseeno pa je lahko prav službena zabava okolje, kjer spoznate svojega partnerja. Zakaj pa ne? V vsakem primeru, na službeni zabavi so odrasli ljudje, če si želite na zmenek s sodelavcem, se dogovorite, da se zgodi ob drugi priložnosti.

Morda pa vam je celotna situacija neprijetna. V tem primeru ste lahko taktni. Zahvalite se za kompliment. Morda lahko komentirate "osvajalsko taktiko" in nato jasno postavite mejo: "Ni taktika tista, ki me ne privlači. Enostavno nisem zainteresiran/a." Bodite odločni, odgovorite z normalno jakostjo glasu in na koncu tega odgovora naredite suvereno piko. To pomeni, da zaključite pogovor s trenutkom tišine. Nato lahko mirno nadaljujete v svojem slogu.

Nerodni pogovor s šefico – medvedek

Ujeli ste se v pogovor z vodjo, ki ima na delovnem mestu veliko avtoritete, je zahtevna in z vami vedno komunicira "poslovno". Na zabavi pa je sproščena, dostopna in zabavna. Povabi vas na kozarček, ki mu sledi še en kozarček in veliko smeha v krogu vodij. Ves čas pa se v sebi sprašujete, kako bo jutri. Jutri, ko boste ponovno v vlogi vodja – sodelavec.

Zdi se, da je vaša nesproščenost v resnici posledica "kulture", ki velja v vaši organizaciji. Kulturo predstavljajo vse naše medsebojne povezave in prepričanja ter vedenja, ki nas povezujejo. Smiselno je, da na delovno zabavo gledate kot na okolje za povezovanje, zato bodite tukaj in zdaj ter si ne ustvarjajte scenarijev, kaj bo, če bo. Bodite iskren in zanimiv sogovornik s svojim mnenjem.

S tem boste morda prešli srh avtoritete moči in pridobili zanimivega sogovornika, ki se z veseljem povezuje in spoznava z vami. Dostikrat vidimo vodje kot nevarne, nedostopne in kritične, v resnici pa so tople, kreativne in igrive osebe. Kot medvedki, ki bi se radi samo igrali.

Kako se potem obnašati na službeni zabavi?

Avtentično. Vsekakor bodite sproščeni in zabavo vzemite kot priložnost, da se povežete in pogovarjate s sodelavci. Namenite čas vsem, tistim, s katerimi preživite veliko časa, pa tudi tistim, ki jih morda ne poznate. To je odličen čas, ko sicer vseeno do določene mere veljajo poslovne hierarhije, v osnovi pa so tam ljudje, ki imajo veliko skupnega – tretjino dela preživijo v zasledovanju enakih ciljev. Opisano predstavlja najboljše izhodišče za pogovor.

Kaj pa jutri ali dan potem?

Je čas, da se izkušnje z zabave spremenijo v zabavne spomine in dobronamerne zgodbe, ki nas povezujejo. Še naprej se družite in pogovarjajte z vsemi sodelavci. Ne pozabite pa, da morda v vaši organizaciji kljub sproščenosti veljajo poslovni odnosi. To ne pomeni, da so vaši odnosi slabi, to le pomeni, da spoštujete vrednote podjetja in ste s sodelavci lahko hkrati sproščeni in hkrati poslovni, vedno pa predani.

