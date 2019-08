Tri veščine, po katerih vas bomo vprašali na naslednjem kadrovskem razgovoru – pripravite se nanje

Brez zadržkov lahko odgovorite, da so to "agilnost in prilagodljivost", "naravnanost k učenju" in "sposobnost samouravnavanja". Opisani so dejavniki, na katere imate neposreden vpliv vi sami, zato jih lahko spremenite v spretnosti.

Moderno delovno okolje je zelo kompleksno in polno sprememb. Vedno bolj kompleksna so tako pisarniška kot tudi proizvodna ali terenska delovna mesta. Na uspešno delo kar naenkrat vpliva vedno več dejavnikov, delo je procesno naravnano in strategije vitkega podjetja vam narekujejo, da delujete s čim bolj omejenimi sredstvi, saj je skladiščenje eden najbolj potratnih procesov.

Tako imajo mnoga podjetja željo po tem, da bi zaposlila sodelavce, ki se znajdejo in prilagodljivo obvladujejo spreminjajoče se okolje. Želijo si sodelavce, ki tudi v svojem prostem času raziskujejo, se učijo in pridobivajo nova znanja in spretnosti, saj s tem bogatijo tudi delovno okolje.

Vsekakor pa si želijo zaposlenih, ki so pripravljeni na spremembe in so se sposobni hitro in učinkovito soočati s težavnimi situacijami, obvladovati konflikte na delovnem mestu in ne čutijo negativnega vpliva stresa. Meni se zdijo vse tri lastnosti logične in zelo težko dosegljive, zato tudi blog o tem, kako lastnosti spremeniti v spretnosti in jih tudi osvojiti.

Sposobnost samouravnavanja

Samouravnavanje je izvršilna funkcija v možganih in je povezana s svobodno voljo. Osebe z dobro razvitimi izvršilnimi funkcijami imajo zelo dobro razvite tudi veščine samozavedanja in samodiscipline. Nekateri so imeli srečo in so bili že od malega vzgojeni s sporočili psihologije notranjega nadzora, ki jim omogoča boljše zavedanje svojih čustev, misli in vedenj, s katerimi vplivajo na situacije, v katerih so. To so osebe, ki zelo dobro obvladujejo vsakodnevni stres, so sproščene, optimistične in navadno tudi zelo uspešne na delovnem mestu. Tisti, ki pa se sposobnosti samouravnavanja učimo v odraslosti, pa se lahko naslonimo na čuječnost.

Trening čuječega zaznavanja svojih telesnih občutkov, doživljanja čustvenega stanja in opazovanja misli, kot tudi nepresojajočega opazovanja situacij, v katerih smo. Pri tem se je pomembno zavedati, da gre za veščino, kar pomeni, da se je lahko naučimo. V dobi e-učenja se lahko obrnemo k aplikacijam, kot so Calm, Headspace, Fabulous … in z njihovo pomočjo razvijamo veščino samoupravljanja ali pa si poiščemo tečaj čuječnosti. V vsakem primeru je dovolj že 15 minut na dan, vsak dan po dva do tri tedne in že boste čutili učinke sposobnosti samouravnavanja pri delu in v zasebnem življenju.

Naravnanost in spretnost učenja

Spreminjajoče se delovno okolje od nas zahteva stalno učenje. Osnova za spretno učenje je sprejemanje "filozofije vseživljenjskega učenja". Na drugi strani pa je zelo pomembno, da dobro vemo, kakšen učni stil nam je blizu. Poznamo več učnih stilov. Obstaja vizualni učni stil, za katerega je zelo pomembno, da si vizualno predstavlja snov, ima dostop do fizičnih učnih gradiv in čas, da jih počasi pregleda ter osmisli. Naslednji je slušni učni stil, ki je značilen za ljudi, ki se učijo tako, da poslušajo predavanje, se pogovarjajo in sodelujejo v diskusijah. Dostikrat so to tudi ljudje, ki se glasno učijo in snov najhitreje osvojijo takrat, ko na glas ponavljajo ali glasno rešujejo problemske naloge.

Zadnji je kinestetični ali izkustveni učni stil, ki zahteva konkretno izkušnjo v učenju. Pomembno je, da lahko znanje preizkusi v praksi, poskuša različne možnosti in se uči "v peskovniku". Vsi trije učni stili so lahko uspešni pri učenju, pomembno je, da prepoznamo, kateri nam ustreza in kako jih lahko med seboj kombiniramo za še boljši uspeh.

Bližnjica do uspešnega učenja pa v resnici tiči v motivaciji. Učenje je smiselno sprejeti kot privlačno in vsakodnevno dejavnost, ob kateri rastemo. Torej, preden se začnete učiti nekaj novega, ugotovite, zakaj se učite in kako vam bo novo znanje ali veščina koristila. Od tam naprej gre vse lažje.

Foto: Jan Kovačič

Agilnost in prilagodljivost

Zadnja spretnost je spretnost odprtega sprejemanja informacij in hitro ter učinkovito (agilno) prilagajanje spremembam. Za agilno mišljenje je pomembno, da poznamo namen aktivnosti, se osredotočimo na tisto, na kar imamo mi vpliv, ter sprejemamo, da čas teče naprej in zato vsakič znova sprejemamo najboljše možne odločitve.

Bližnjica do osebne agilnosti je v jasni viziji, kam želimo priti, smiselni strategiji, kako lahko to storimo, in fokusu na tisto, kar lahko storimo v tem trenutku, torej "tukaj in zdaj".

Predlagam vam, da na naslednjem kadrovskem pogovoru točno veste, kakšna je vaša vizija, razumete pomembne korake ali mejnike, kako lahko vizijo uresničite, nato pa se osredotočite na prvi naslednji korak. Ob fokusu nanj veliko sprašujte, poslušajte in preizkušajte načine, kako ga lahko obvladate.

