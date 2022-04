Poskusimo "DRUGAČE" – OBRATNO

Da ne bo nesporazuma: vsak ima pravico do svojega prepričanja, mnenja in iskrenega verovanja v tisto, kar sliši, prebere ali čuti. Tako je tudi prav in to je treba spoštovati. A nekaj drugega je "KULologija", kjer gre v večini primerov za nerazumevanje dejstev in normalnosti ter prekomerno prisotnost zavisti, ki ne priznava rezultatov dobrega dela nekoga drugega. Izjemni nemški socialni psiholog Erich Fromm pravi, da če drugi ljudje ne razumejo našega vedenja, to pomeni prvič; njihovo zahtevo, da počnemo samo to, kar oni razumejo, in drugič; gre za poskus, da bi nam ukazovali. A to še ni vse. Skrbi me, da gre pri "KULologiji" pri marsikomu tudi za organsko nesprejemanje nekoga drugega in lažno širjenje ter zavajanje naroda, da v Sloveniji ni svobode in demokracije. Upam, da se pri tem motim in da ni tako hudo, da se pri tem pojavlja še globoka želja (potreba) po maščevalnosti in sovraštvo. Zanimivo pa je, da se pri "KULologiji" pojavlja več paradoksov in zato v nadaljevanju nekaj o tem.

Prvi paradoks "KULologije"

Prvi paradoks "KULologije" je, da bi se obravnavanje rezultatov dela nekoga drugega hitro spremenilo, če bi nastopila situacija, ki jo bom poimenoval "OBRATNO". Prepričan sem namreč, da bi "KULologija" vse, kar zdaj ocenjuje kot "slabo" in "nepravilno", priznavala in ocenila drugače, če bi bili v to vključeni "naši" akterji. Kar je narobe in nepravilno, bi hitro postalo pravilno, in kar je slabo, bi hitro postalo dobro. Dovolj je pogledati nekaj primerov, ko bi ista ali podobna situacija oziroma isti rezultat pomenil nekaj povsem obratnega, če bi bili v takšni situaciji "naši akterji KULologije". Za razumevanje tovrstnih primerov, ki so navedeni v nadaljevanju, je dovolj uporabiti "metaforično" metodo "DRUGAČE – OBRATNO", ki je ni v priročniku Sun Cujevega strateškega grala političnega načrtovanja, se pa najde v priročniku "Zdrava pamet". Poskusimo uporabiti predlagano metodo in si ob tem predstavljati "naše akterje KULologije", če bi se znašli v identičnih situacijah oziroma če bi dosegli enake rezultate, kot jih je dosegla aktualna vlada. Kakšni bi bili njihovi odzivi in kako bi poročali mediji v primerih, kot so:

rezultati dela Vlade Republike Slovenije v zadnjih dveh letih,

odličen uspeh slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in

aktivna vloga Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije pri reševanju vojaške in humanitarne krize v Ukrajini.

Podrobna analiza izpostavljenih primerov z metodo "DRUGAČE – OBRATNO" bi nam verjetno pokazala obratno zadovoljstvo "akterjev KULologije" v primerjavi s tem, kako navedene situacije oziroma rezultate vlade ocenjujejo zdaj. Prav tako bi se na osnovi rezultata lahko takoj vprašali: "So mogoče v Sloveniji pomembni samo akterji z merili 'naši – vaši' in ne kaj in kako je vse skupaj narejeno?" Če je res tako, smo (še vedno) nezreli.

Sam bi si želel, da mojo domovino vodijo ljudje, ki so čustveno in mentalno zreli, stanovitni, poklicno, politično in življenjsko izkušeni ter intelektualno razviti na način, da so zmožni sprejeti in pohvaliti tisto, kar je narejeno dobro in pravilno, ter podati besedo kritičnosti v primerih, ko je nekaj slabo in nepravilno. Ne kritizirajmo vsega počez, saj ni vse slabo. Veliko je dobrega. Pri enih in drugih političnih akterjih. Ne zapičimo se v "majhno črno piko" na belem listu papirja, saj bomo ostali slepi za tisto belino okoli nje. Torej ravnajmo drugače in obratno in ne kot nas poziva slogan v času volilne kampanje ene od političnih strank.

Namenoma na tem mestu ne izpostavljam številnih drugih primerov tipa "DRUGAČE", ki se prav tako pojavljajo na drugih področjih. Veliko je namreč "obratnoritmetike". Tudi na področju medijev in preostalih občutljivih področjih, pri katerih imam zadnje čase občutek, da velja, da odkar so na oblasti drugi in ne "naši akterji KULologije", v Sloveniji vlada avtokracija. Povedano drugače. Da je v Sloveniji prisotna demokracija samo takrat, ko so na oblasti "naši akterji KULologije". Ampak pustimo to za drugič. S pomočjo metode "DRUGAČE – OBRATNO" bi marsikje ugotovili, da "KULologija" deluje na način, da "kar počnete 'vi', želite kopirati po nas ali narediti drugače in zato vam ne bomo za nobeno ceno dovolili, da imate vse to, kar imamo 'mi' že več kot 30 let." Mogoče pa je ravno zato slišati glasove, da ni SVOBODE, ker se želi, da se kaj naredi DRUGAČE. Profesionalno in korektno. Je pa res, da je med "našimi" mogoče najboljše delovati, saj je tam svoboda mišljena na način, da napišeš tako, kot mislijo "naši", oziroma na način, kot mi je pred nekaj leti na moje vprašanje, kako deluje ustroj "KULologije", odgovoril univerzitetni profesor iz njihovih vrst: za aktivacijo njihovega ustroja, ki je razširjen po vseh omrežjih, je dovolj, da se v kakšnem mediju ali na (medijskem) dogodku pojavi vsem znani gospod. Po tem se ve, kaj je pomembno in kako je treba narediti.

Sistem "KULologije" je narejen na način, da deluje sam od sebe, tako da se nikogar posebej ne nagovarja, kaj mora narediti. Zagotovljena je torej popolna svoboda mišljenja na način "KULologije", ki jo je njihov ustroj subtilno in nežno, brez prevelikih pritiskov vgrajeval v um in podzavest izvajalcev in pomočnikov "KULologije". Za to je bilo potrebnih seveda več let izjemne potrpežljivosti in taktnega pristopa ter ravnanja na način, da tisti, ki so bili "omamljeni", sploh niso vedeli, kdaj so bili tako omamljeni. Naenkrat pa so postali odvisni od tega in vse to je za njih postalo "normalno". Vsako odstopanje od tega pa si predstavljajo kot "nenormalno Slovenijo" in kličejo nazaj k normalnosti, ki si jo seveda vsak predstavlja drugače. Za "KULologijo" je edino normalno, da so na oblasti oni. Za druge in tudi zame pa je v demokraciji normalno, da se formalna oblast menjava, saj je to koristno in "zdravo" za družbo, državo in sisteme v ozadju. Vendar je glede tega zadnjega pri nas zopet DRUGAČE. Njihovemu ustroju je namreč uspelo še nekaj, in sicer vzpostaviti t. i. "MPPK" omrežje.

MPPK omrežje oziroma medijsko, pravosodno, politično in kapitalsko omrežje obvladuje praktično vse sisteme v Sloveniji tudi takrat, ko niso na oblasti "naši akterji KULologije". To pomeni, da v bistvu nisi "uradno in formalno" na oblasti, a kljub temu obvladuješ sisteme in omrežja, pred javnostjo pa manipuliraš in govoriš o pritiskih, avtokraciji, pomanjkanju svobode itd. In zaradi strahu, da bi se lahko kakšno "MPPK omrežje" za določen odstotek zmanjšalo v njihovo izgubo, so pripravljeni akterji "MPPK omrežja" narediti vse, da do tega ne pride. Bistvo je torej očem skrito. Žal mi je samo vseh tistih ljudi, ki so v takšnem omrežju, in vseh drugih, ki temu leta in leta verjamejo in zaupajo. Konfucij bi vse to verjetno poimenoval "biti orodje" (tj. nekdo, ki doseže zaželeno življenjsko raven in se prilagaja pravilom tako, da opravlja delo, ki ga pričakujejo od njega, in nič več).

Drugi paradoks "KULologije"

Drugi paradoks "KULologije" je, da se predstavniki političnih strank odločijo, da naj bo tokrat vseeno drugače, in zato v javnih nastopih "vrtijo videoposnetke z naslovom ŽE VIDENO IN SLIŠANO" svojih obljub in manipulacij, ki smo jih slišali v kampanji pred štirimi in več leti. Občutek je, da vse pogosteje pritiskajo tudi tipko "ponovno predvajaj". To je še posebej izrazito pri stranki, ki nosi ime po predsednici stranke, in sicer SAB. Letos je poleg boja za upokojence dodano še strašenje pred preveliko zadolženostjo Slovenije. Pri tem se sprašujem, zakaj se je ravno stranka SAB osredotočila na to. Mogoče je pri iskanju odgovora v tem primeru in številnih drugih vseeno smiselno pogledati skozi prizmo izvajanja t. i. obrambnega mehanizma projekcije, ki ga lahko v tem primeru razumemo na način, da drugemu očitaš tisto, kar si sam naredil in počneš (npr. veliko zadolževanje, obvladovanje medijev …).

Tretji paradoks "KULologije"

Tretji paradoks "KULologije" je povezan s pomanjkanjem zaupanja in kredibilnosti pri njihovem lastnem volilnem telesu. To so seveda v zadnjih nekaj letih ugotovili tudi glavni akterji "KULologije", ki so skriti v ozadju. Rešitev za takšno situacijo so vedno našli v priročniku "Manipulacija z ljudmi", kjer piše, da je v primeru pomanjkanja zaupanja v njihove glavne politične predstavnike smiselno vse skupaj rešiti na način, da se vzpostavi "začasni odpravnik poslov" z omejenim mandatom največ štiri leta. Tega pa seveda nastavi "MPPK omrežje". V bistvu lahko ugotovimo, da je uporaba takšnega priročnika za predstavnike "KULologije" v zadnjih nekaj letih nujno potrebna. Letošnje leto zato ni nobena izjema, saj je za zdaj "začasni odpravnik poslov" glavni akter politične stranke Svoboda. Ne bom pa presenečen, če se bo v naslednjih letih v takšni vlogi pojavil nekdo, ki je danes malo tu in malo tam. Torej "naš", ampak navidezno vsaj malo "vaš".

Podrobna analiza začasnega odpravnika poslov iz skritih zabeležk "MPPK omrežja" prav tako pokaže, da je njihov letošnji izbranec "idealen" za njih oziroma predstavlja to, kar so potrebovali, saj so ga dobili na podlagi njegovega čustvenega odziva in maščevalne želje, ki jo je pokazal v odnosu do aktualne vlade. Razmišljanje "MPPK omrežja" je bilo, da je čustveno prizadet in ranjen posameznik najbolj dojemljiv za marsikaj in manipulacija s takšnim posameznikom je lahko tudi najmočnejša in najbolj uspešna. Če je pri tem prisotna še globoka želja po "maščevanju" in sovražnost do nekoga, je kombinacija lahko zelo nevarna in takšen posameznik lahko najbolj uspešno in učinkovito služi kot "orodje" za dosego ciljev "MPPK omrežja". Prikrita agresija, jeza in maščevalnost se pri letošnjem izbrancu tudi zelo močno (ob)čuti. V primeru, da je v vrhu iste politične stranke še kak akter s podobnimi značilnostmi in izkušnjami, pa dobiš "politično igračo", s katero se lahko "politično-kapitalsko omrežje" igra in dela drugače, in sicer na način, da ne bo pustilo drugim, da uničijo njihove vzpostavljene (vzporedne mehanizme) sisteme v ozadju.

Razumljivo je, da bo stranka Svoboda, ki jo vodi gospod Golob, pomemben političen igralec v naslednji konstelaciji Državnega zbora Republike Slovenije. To je treba spoštovati. Si pa dovolim v tem kontekstu uporabiti besede Ericha Fromma, ki pravi: "Ne smete se pustiti slepariti: videti morate neiskrenost za krinko prijaznosti, uničevalnost za krinko večnega pritoževanja o nesreči, samoljubje za očarljivostjo. Tudi ne smete ravnati tako, kot da ste nasedli varljivemu videzu drugih – da ne bi bili sami prisiljeni v kako nepoštenost." Odgovorite si sami, kaj je tisto, kar želim sporočiti.

Epilog "KULologije"

Če ste pozorno prebrali, je v besedilu uporabljena dikcija "začasni odpravnik poslov". Ni pomota. Treba jo je razumeti v kontekstu tega, da bo politična izkušnja nekoga, ki je dolga že dobrih 5.120 dni, verjetno dobila dopolnitev v času med 3. in 8. majem 2022.

Epilog poskusimo "DRUGAČE" – OBRATNO

Hvala Vlada Republike Slovenije in hvala predsednik gospod Janez Janša za vaše zelo dobro opravljeno delo, pogum in treznost v vašem mandatu predsednika vlade. Zahvala tudi predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju za profesionalno in državniško opravljanje funkcije predsednika države.

Moja podpora malo "DRUGAČE" - OBRATNO

V življenju si mnogi želijo stabilnost, varnost, zaupanje in stanovitnost. Sam si pri političnih akterjih poleg naštetega želim prav tako občutiti, da je nekomu res mar za lastno domovino ter državljanke in državljane. Z drugimi besedami, da mu gre – tako kot dr. Jožetu Pučniku – za stvar, za Slovenijo. Sam to najdem pri strankah, ki jim dajem tudi svojo javno podporo na letošnjih parlamentarnih volitvah, in sicer: Slovenska demokratska stranka, Naša dežela, Povežimo Slovenijo in Nova Slovenija. Na političnem parketu namreč ne verjamem nekomu, ki govori lepo o "medu", kot bi rekel Makarij Veliki, in želi druge prepričati o "sladkosti medu, čeprav takšen človek medu ni nikoli poskusil". Tako zelo drugače namreč je, če je tisti, ki o "medu govori, med tudi sam poskusil". In ravno pričevanje takšnega posameznika z izkušnjami ni umetno in osladno, ampak se iskreno dotakne ljudi, ker izhaja iz izkustva. Sam verjamem izkušenosti in dejanjem ter dokazanim rezultatom dela in zato dajem temu podporo. Ne glede na to, komu dajem javno podporo, pa lahko politično izkušenost in tradicijo najdemo še vsaj pri eni politični stranki na t. i. "levi" strani. V njej je nekaj korektnih ljudi, ki imajo potencial, in prepričan sem, da je "razumski" del njihove stranke zmožen sodelovanja, ki pa je potrebno ravno zaradi dejstva, ker smo si različni.

Zato: GRADIMO SLOVENIJO. POVEŽIMO SLOVENIJO. POGUMNO. ZA LJUDI. ZATE. Za to, da gremo lahko ODLOČNO NAPREJ.

Doc. dr. Jernej Buzeti je prodekan za prenos znanja in visokošolski učitelj na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani na Katedri za organizacijo in informatiko. Strokovno, raziskovalno in pedagoško se ukvarja s področjem ravnanja in vodenja ljudi, organizacijo javnega sektorja in med drugim organizacijsko dinamiko.



Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.