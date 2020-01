Miha Mazzini: Ne zmoremo več. Narod je izčrpan. Potrebujemo pomoč.

Izgorelost je beseda lanskega leta. Poglejte le naslovnice revij, ponudbe tečajev in delavnic, lestvice najbolj prodajanih knjig, televizijske in radijske oddaje in jasno vam bo, da ne zmoremo več. Narod je izčrpan. Pomoč potrebujemo in jo tudi množično dobivamo (čeprav nekako ne zaleže).

Menim, da je čas za širšo sliko, zato sem se lotil te serije kolumn, v katerih bom res začel z izgorelostjo, a bomo nato hitro prišli do sodobnega odnosa do dela nasploh.

V vsakem članku ali knjigi o izgorelosti vam najprej povedo, da so prve žrtve perfekcionisti. Začnimo torej z njimi.

Znanec, ki se sprošča

Moški, starejši od 40 let, je po cele dneve garal v službi, in ker ni hotel na dopust, je njegov imunski sistem odšel kar sam. Osebni zdravnik mu je svetoval, naj malce izpreže in se loti kake rekreacije, da se sprosti. Srečal sem ga v športni trgovini, poklepetala sva, seznanil me je s svojim stanjem in odločitvijo, da bo začel teči za relaksacijo. Super. Pohvalno sem kimal. Nato sem vprašal, kaj kupuje: tekaške copate? "Ah, to imam," je odmahnil z roko, "pametno uro, da si bom meril čas, saj sem na internetu našel neki program, ki bo iz mene v pol leta naredil maratonca. Smart naprave, saj veš."

Sklonil sem glavo in medlo zavzdihnil.

Slišal sem, da je skoraj res postal maratonec. Tekel je tako hitro, da je imunski sistem ostal daleč za njim. Tokrat je obležal povsem nemočen in se prijavil na terapijo proti izgorelosti. Ko sem ga srečal v mestu, se je zgražal nad samim sabo: "Ne vem, kaj mi je bilo, Miha, ne vem. Ta tek, ta tekmovalnost! Grozno! Zdaj bom plaval, da se sprostim." Zaželel sem mu srečo. Čez kak mesec sem ga znova srečal. V rokah je držal paketek. "S pošte grem," je rekel navdušeno, "na internetu sem zasledil oglas za pametna plavalna očala, ki ti štejejo vsak zamah, merijo hitrost, dajejo ritem ..."

Sklonil sem glavo in medlo zavzdihnil.

Izgorelost je tudi posledica strahu pred sprostitvijo. Foto: Thinkstock

Pravila za relaksacijo perfekcionistov

Prvo, kar morate vedeti: smart = smrt!

Če se merite, potem se ne sproščate. Amen.

Tekmovanje ni sproščanje.

Če potrebujete stroj, da vas priganja, ste suženj tehnologije. Razlika med klasičnim sužnjem in vami je v tem, da je v antiki sužnjelastnik kupil sužnja, zdaj pa suženj sam kupi elektronskega priganjalca.

Če zdajle že guglate za pametna plavalna očala in niste poklicni plavalec, vam resno grozi izgorelost.

Če je spolnost zadnje opravilo, kjer se ne merite in torej še sproščate, vas obveščam, da si lahko naročite pametni kondom, ki šteje število sunkov, porabljene kalorije in jih po želji deli na družbenih omrežjih. Priznajte, res mora biti sramotno, da bi obstajale dejavnosti, pri katerih se ne bi merili in tekmovali.

(Povezav namenoma ne objavljam, ker nočem podpihovati samouničujoče norosti.)

Znanka s skoraj popolnim življenjem

Šla sva na kosilo. Razkrila mi je svetle plati bivanja: a) njeni podrejeni so ji kot člani družine, b) s sinom gresta jeseni v gimnazijo, c) mesec kasneje bo podrla svoj lastni rekord na maratonu. Ni pa skrivala sence na njenem bivanju: mož je copata, mamin sinček, ki ničesar zares ne naredi prav, ves čas ga mora popravljati. Utruja jo.

Poslovil sem se še pred sladico.

Prvo, česar si ne želim, je šef, ki me ima za (svojega) otroka. Horror! A če pogledamo na njeno, šefovsko stran - koliko energije zahteva ta družinski nadzor in koliko mikromenedžeriranja!

Drugo, sin očitno ne bo sam naredil osnovne šole in šel v gimnazijo - govorila je v dvojini. O tem sem že pisal (preberite) in lahko rečem le, da torej ni miru in počitka niti na domači fronti. Gospa ima otroke v službi in doma in vsi potrebujejo njeno neprestano prisotnost in ukvarjanje.

Tretje, mož je copata. Oprostite, kakšen pa naj bo? Mar perfekcionistka, ki ureja tudi sončne vzhode in zahode, plimo in oseko, lahko ob sebi prenese človeka, kot je, in ne takega, kot ga hoče narediti ona? Če popravlja vse, zakaj ne moža?

Slovenski cikel

To je nekaj, česar vam ne povedo drugje: da je družba s kultom matere, ki proizvaja nepopolne otroke, odlično gojišče za izgorelost. Mati nima počitka, otroci zahtevajo njeno neprestano delo. Ko se poročijo, jih prevzame žena in jih obdeluje dalje. Poleg vsega drugega dela torej ženska izgoreva še v tesanju svojega moškega.

A kaj lahko naredi moški? Najbolje je, da se čim manj pojavlja doma. Raje v službi gara cele dneve in dela nadure, nato pa gre teč ali kolesarit, trenirat za maraton, za ironmana, za plesanje valčka z Everesta. Za karkoli, le da ni doma. A tisto karkoli mora biti predano in zagnano do konca, saj perfekcionistični partner lahko razume le vrhunsko tekmovalnost. Šport torej ni sprostitev, marveč garanje in odrekanje, trdo delo.

Zato ni čudno, da hkrati narašča število delovnih ur in udeležencev na maratonih, saj prava izgorelost ni mogoča, če ne pokrijete vseh področjih bivanja. In ja, res imamo ogromno ekstremnih športnikov.

V izgorelosti ste sami

Ne morete kar sami izgoreti, na poti v pepel vas morajo podpirati bližnji. Navajeni so, da nosite denar in ste duševno in fizično odsotni. Če se nenadoma ustavite in se želite spremeniti, boste povzročili paniko. Tako je pač pri odvisnostih: začnete gugati čoln, ki se vas je že navadil. Ne bodo vas veseli. Če ste otroke prej zanemarjali, jim bo nenadna pozornost sumljiva. Če ste jih dušili, jih bo groza, ker bodo morali sami pisati šolske naloge.

Partnerica ali partner je od vas dobival pozdrave prek banke, ni pa si delil psihičnih vsebin, kar ga bo prestrašilo. Ali je tudi sam že pobegnil v izgorevanje ali pa se relaksira, vendar s kom drugim. Da bi oba istočasno hotela spremembe, je redko. Kruto in odkrito: verjetno se boste kmalu ločevali.

Ta družba ima tradicijo edinega dovoljenega sproščanja, torej pijanstva. A tudi pitje ni mediteransko, počasno, kozarec ob klepetu in iskrenju misli, marveč eksanje kratkih, čim več, čim hitreje, da se zložite pod mizo. Foto: Reuters

Bistvo izgorelosti

Zdaj mi je pred očmi živo vstala podoba obeh, ki sem ju omenjal v tej kolumni. Po vseh teh maratonih in garanju ju je sama kita in kost, posledice garaškega življenja, ki se ne zmore ustaviti in uživati v bivanju. Povejmo:

Izgorelost je tudi posledica strahu pred sprostitvijo.

Izgorelost je tudi posledica strahu pred užitkom.

Užitek je vedno počasen in ležeren, ko se čas spremeni v med in pogovor v roso in smo eno s svetom, kjer za sužnjelastnika v glavi ni prostora in ne dela.

Človek, ki je suženj dela, mora vedno biti le v ekstremu, saj ga sproščeno okolje plaši. Zveni votlo - kako naj drugače zveni prazno življenje?

"Pa saj se nič ne dogaja!" zavpije suženj v trenutku mirovanja in pobegne v nov ekstrem.

Zato tudi otroke vozite z dejavnosti na dejavnost, saj jih pripravljate na izgorelost odraslosti - cilj starševstva je pač narediti otroke po lastni podobi.

Ta družba ima tradicijo edinega dovoljenega sproščanja, torej pijanstva. A tudi pitje ni mediteransko, počasno, kozarec ob klepetu in iskrenju misli, marveč eksanje kratkih, čim več, čim hitreje, da se zložite pod mizo.

Človek se boji ustaviti, kajti če obstane, sreča samega sebe. A kaj, če ugleda votlega človeka? Ali pa še huje: spozna svojo neznansko in neskončno samost?

Izgorelost je tudi oblika nepovezanosti z bližnjim.

(Nadaljujemo prihodnji teden: Zakaj ravno Slovenci tako zelo izgorevamo? Kakšno delo vas skoraj zanesljivo vodi v izgorelost?)

