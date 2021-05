Korumpirane in nekorumpirane prostitutke

Ni kaznivo, da je zaposleni Uroš Smiljić vzel 20 tisoč evrov za hitrejše zdravljenje raka partnerke od Iztoka Požarja, ki je za to že obsojen, saj zaposleni v zdravstvu ne opravljajo podjetniških dejavnosti, nas je ta teden razsvetlila sodnica Nina Drozdek Draganić. Podkupljeni je to delal neprofitno, bi lahko sklepali. Skorajda nogometno. Komisija za preprečevanje korupcije je namreč hkrati odločila, da šef računskega sodišča Tomaž Vesel ne potrebuje nobenega dovoljenja za popoldansko delo na bogati nogometni organizaciji v Švici, s katerim zasluži 200 tisoč evrov letno. Fifa je ustanova, so pojasnili razlog, zakaj lahko najvišji državni funkcionar tam služi neomejeno in brez posebnih dovoljenj. V parlamentu pa še odločajo, ali bi za trenersko dejavnost, ki jo je izvajal s pomočjo zasebnega gostinskega podjetja, poslancu SD Gregorju Židanu odvzeli mandat. Tudi Židan kot Vesel ni pridobil dovoljenja za dodatno delo ob državni funkciji.

KPK je tudi pri Židanu že ocenila, da je bilo po njihovem vse "čisto". Poslanec je potreboval denar, v nogometu pa so same "ustanove", bi lahko sklepali.

Odločanje o Židanu bo še zanimivo. Če obvelja, da je trenersko delo ob poslanskem normalno, bo v prihodnosti poslanec ene stranke kot trener vodil vijoličaste, poslanec druge zmaje, tretji pa mlatil milijone v kakšnem klubu v Evropi ali v Fifi. V parlament bodo prihajali le glasovat, ko bo res nujno. Denimo, ko se bo odstavljalo prestopniškega predsednika DZ Igorja Zorčiča, kar se bo morda zgodilo v petek, ko bo pomemben vsak glas.

Ni še jasno, ali bo glasovanje o odstavljanju Zorčiča res v petek, pri čemer je zadnje dni vztrajal Zorčič, čeprav je vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec predlagal drug dan. Oba sta imela razlog. Znano jima je bilo, da bo imel v petek Franc Jurša (DeSUS) manjšo operacijo. In ni edini na vladni strani, ki ima težave z zdravjem. Če bo jasno, da bosta manjkala dva, bo koalicija odločanje umaknila. Na redni seji parlamenta je to mogoče. Na izredni, na katero je Zorčič odločanje poskušal najprej spraviti, ni.

Zorčič bo, če bo v petek preveč odsotnih, še nekaj časa vodil državni zbor in Marjanu Šarcu, Tanji Fajon in Luki Mesecu pomagal pri poskusih rušenja vlade, da bi izsilili predčasne volitve. Lani, ko so zrušili lastno vlado, jim ni uspelo.

V Celju pa sta ta teden urednica Mojca Pašek Šetinc in novinarka Eugenija Carl poskušali šefa vlade Janeza Janšo spraviti kar v zapor, ker je, ko je bil še v opoziciji, na tviterju zaradi načina poročanja o SDS objavil že znamenito sporočilo o Kučanovih prostitutkah.

Tako:

Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C im Mojce PŠ. Eno za 30€, drugo za 35€. #ZvodnikMilan. — Janez Janša (@JJansaSDS) March 21, 2016

Sojenje v Celju, kamor je premier pripotoval, je bilo prestavljeno. Sodišče je za porotnika določilo člana SDS, ki ju morajo zamenjati. Tega do začetka obravnave sodniki, kar je nenavadno, niso mogli ugotoviti.

Ob sojenju v Celju se v medijih ni veliko omenjalo, da je vrhovno sodišče lani že odločilo, da Janševa izjava ni bila žalitev takšne vrste, da bi Mojci Pašek Šetinc pripadla vsaj odškodnina. Vrhovno sodišče je odločilo, da imajo tudi politiki pravico do svobode izražanja in kritiziranja novinarjev in urednikov, ki so zaposleni na javni RTV in imajo z delom v zavodu, ki ga vsi financiramo, velik vpliv na javno mnenje.

Da ta svoboda ne velja le za novinarje o politikih.

Del sodne odločitve, ko so vrhovni sodniki odpravili odločitve nižjih sodišč o izjemni žaljivosti oznake o Kučanovih prostitutkah in odškodnini Pašek Šetinčevi, je bil tak:

Mojca Pašek Šetinc je napovedala pritožbo na ustavno sodišče. Če ji morebiti uspe, se bo spor zanesljivo selil še na evropsko sodišče.

Po odločitvi vrhovnega sodišče, da ni protipravnosti, je dogajanje na sodišču v Celju avtogol predvsem za novinarstvo.

Novinarji bi morali najostreje nasprotovati določbam zakona, da se besede preganja s kazenskimi postopki, saj so praviloma prav novinarji potem žrtve takšnih določb zakonov, ki so v naši zakonodaji ostale iz časov diktature, ko svobode govora v smislu, kot jo poznajo demokratične države zahoda, ni bilo.

Če si preveč čivkal, si v "ljudski republiki" pristal v zaporu ali takoj po vojni celo v kakšni jami.

Pri nas pa namesto tega, da bi zahtevali črtanje, novinarji po sramotnih določbah iz časov diktature preganjajo svoje kritike. In upajo, da bo sodišče, ki je odločilo, da ni razlogov za odškodnino, zdaj odločilo, da pa so razlogi za zapor.

Zaprli pa bi kar šefa vlade, da bo tudi mednarodni skupnosti jasno, v kakšno vzhodno preteklost spadamo.

Da so določbe zakona, po katerem poteka postopek, nesprejemljive za demokratično državo, ki spoštuje temeljne človekove pravice in svoboščine, nas vsako leto opozarjajo tudi iz tujine.

Za žaljive besede ne smejo potekati kazenski postopki, novinarjev in državljanov se zaradi tovrstnih besed ne zapira. Zadoščajo, če je res preko meje, odškodnine.

Ali so res politične prostitutke?

Dodatna nenavadnost dogajanja je, ker je o poročanju Eugenije Carl, ki je sprožilo dogajanje, v preteklosti nameraval razpravljati programski svet RTV, a so sejo zmotili protesti skupine novinarjev. Tudi obeh, ki zdaj tožita. Med novinarji sta bila tudi politična skrajneža, ki sta za direktorjema radia in televizije razvila transparent "Smrt janšizmu, svoboda narodu".

Ker protest novinarjev ni bil javno napovedan, potekal pa je v dvorani programskega sveta RTVS na vrhu stavbe RTVS, sodelovanje političnih aktivistov nikakor ni bilo mogoče mimo novinarjev. Nekdo jih je obvestil.

Sodelovali so.

Foto: Peter Jančič

Tik pred začetkom protestov, ko protestirajočih novinarjev še ni bilo, sta politična aktivista prišla v prostore programskega sveta in se pripravila na dogodek: v ozadju sta razvila transparent. Takrat sem bil tam in sem ju fotografiral. Poznamo se. Tako sta se pripravljala tik pred prihodom Paškove, Carlove in ostalih "protestnikov", na posnetku sta v sredini, v modri in rumeni majici, ko razvijata transparent:

Foto: Peter Jančič

Napis, ki poziva k smrti pristašev Janše, je del propagande vstajniških politkolesarjev zadnje mesece, za katerimi so leve opozicijske kul stranke in ki jih z obsežnim poročanjem močno podpira javna televizija.

Ker novinarji in vstajniški aktivisti na videz delujejo povezano, s tem sami ustvarjajo javni vtis, da kritika Janše o političnih prostitutkah ni nujno povsem brez temeljev.

Še posebej, ker se je v zadnjem času razkrilo, da novinarji javne TV, o katerih je govora, občasno res namerno lažejo in montirajo o SDS. Tako:

Levica še kar v rdečem, potrebujejo premožne "nove obraze"

V dodatno luč pa so odločanje KPK o Tomažu Veselu in poročanja TVS o stranki SDS Janeza Janša postavile letne bilance, ki jih je Ajpes o strankah objavil ta teden. Vesel je lani z dodatnim popoldanskim delom ob vodenju računskega sodišča zaslužil več, kot je imela parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča vseh letnih prihodkov. Tudi SAB Alenke Bratušek ga je komajda prehitela. Edina resna konkurenca pa mu je po zaslužkih SDS.

Poročila kažejo še, da ima levica pred morebitnimi volitvami precej finančnih težav. In da potrebuje premožne "nove obraze".

Stranki SD Tanje Fajon in Levica Luke Meseca sta edini, ki imata v lanskih bilancah rdečo barvo. Mesčeva Levica je lani, čeprav je bilo leto brez resnih volitev, torej čas, ko stranke varčujejo za kampanje, porabila več, kot zbrala. Minusa je bilo za 17.672 evrov.

Nekaj zmede je v njihovem končnem bilančnem rezultatu (bilančni presežek prihodkov nad odhodki), ki se jim je poslabšal krepko čez letni minus, kar je matematično nemogoče. Trdijo, da je ena plus ena enako pet.

A so pri bilanci v celoti vsaj daleč od rdeče barve, kjer je SD Tanje Fajon.

Edina med vsemi strankami. Na koncu bilance ima SD kar 686.555 presežka odhodkov nad prihodki. Minusa.

Za dobre tri letne Veselove popoldanske zaslužke.

A za to stranko je to napredek. V preteklosti je bilo še zelo huje. V volilnem letu 2018 so zašli v 1.116.292 minusa. Več kot milijon. Za več kot pet Veselovih popoldanskih letnih zaslužkov.

Jim je pa lani le uspelo poplačati desetletja stare stroške lokalnih volilnih kampanij, ki jih v bilanci prvič ne prikazujejo med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Ti neplačani dolgovi davnih kampanj računskega sodišča presenetljivo v preteklosti niso nikoli zelo motili. Smo pa nanje opozarjali v medijih. Denimo tukaj: VOLILNE GOLJUFIJE: ŽIDANOVIH ŠE NEPLAČANIH 121.048 EVROV ZA PRETEKLE KAMPANJE. Po podobnih minusih je slovela tudi že propadla LDS. In njeni derivati.

Glavni podatki iz bilanc so takšni:

Po prihodkih, ki so odvisni od doseženih rezultatov na volitvah, je daleč pred vsemi SDS Janeza Janše, ki je po prihodkih edina daleč pred popoldanskimi letnimi zaslužki Tomaža Vesela. Skoraj desetkrat več prihodkov so imeli. SD pol manj kot SDS. Po bilančnem rezultatu je SDS močnejša od vseh drugih parlamentarnih strank v seštevku.

V bilanci SD je sicer tudi nekaj nenavadnosti, ta stranka ima veliko nepremičnega premoženja v Ljubljani in po državi še iz prejšnjega sistema: vrednost tega premoženja je prikazana izjemno nizko. S prodajo bi se lahko izvili iz rdečih številk. Nekaj težav pa jim to premoženje povzroča politično, stavbo centralne stranke v Ljubljani je predhodnica te stranke po vojni zaplenila judovski družini za potrebe svoje nove elite.

SD jo je po nastanku slovenske države pridobila z zamenjavo za del stavbe parlamenta, kjer je v prejšnjem sistemu posloval centralni komite zveze komunistov, tisto premoženje so pridobili na podobno sporen način.

Z izjemo Levice so vse stranke lani poslovale s presežki. Podobno bo verjetno letos. Najpozneje prihodnje leto pa bo proračune večine doletelo opustošenje zaradi volitev: ob poslanskih bodo še lokalne. Od rezultatov teh dveh volitev bodo odvisne dotacije prihodnja leta, ki so najpomembnejši vir denarja strank.

Denar, politika in šport, pa tudi revizorski posli niso brez povezav. To je pomembno tudi ob Veselu in Židanu. Da bi izpolnili predvolilne obljube Zorana Jankovića v Ljubljani, so državne banke nekoč zagotovile več kot sto milijonov posojil za gradnjo Stožic. Nič ni bilo vrnjeno. Vse smo s sanacijo bank plačali davkoplačevalci. Te banke je po "sanaciji" Alenke Bratušek, ki je prišla iz Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, njena koalicija potem še poceni razprodala tujcem.

Stranka Pozitivna Slovenija Zorana Jankoviča je imela lani 847 evrov prihodkov. Vse iz dohodnine, ki jo lahko posamezniki preusmerijo na račune strank.

Ste opazili, da bi računsko sodišče, ki ga vodi Vesel z večino prihodkov iz Fife, kaj opozarjalo ali protestiralo proti zlorabi oblasti, ko so državne banke in posledično davkoplačevalci s sto državnih milijonov plačevale Jankovićeve obljube o novem nogometnem stadionu za vladanje prestolnici? Niste?

Še najbolj poštene so, če povzamemo vse te zgodbe, prave prijateljice noči.

Te so za svoje delo pošteno plačane in ne dodatno nepridobitno kupljene kot, tak je vsaj vtis, številni po državi.