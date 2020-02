V zadnjih mesecih je izgorelost znova zelo "in", vseeno pa je slišati kar nekaj bučk in umotvorov. Tudi jaz bi rad dodal svojega: "Izgorevajo tisti z vsaj dva tisoč evri plače!" Zdaj ko imam vašo pozornost, bi rad postavil nekaj vprašanj in podal nekaj odgovorov. Ste tudi vi med izgorelimi? Ste med njimi, a se ne približate predlagani finančni "meji izgorelosti"?

Za ljudi, ki trpijo za izgorelostjo, je značilno, da doživljajo občutek ujetosti in preobremenjenosti, so telesno izčrpani in čustveno frustrirani. Značilno je, da so izgubili veselje do dela in druženja. Trpijo za sindromom izčrpanosti, odtujenosti in zmanjšane učinkovitosti. K temu, da opisani znaki nastanejo, pa vedno pripomorejo zelo različni dejavniki. Nikoli niso zgolj "osebni" ali zgolj "organizacijski", vedno so v interakciji in pripomorejo h kompleksnemu stanju spremenjenega čustvenega, miselnega, telesnega in vedenjskega delovanja. Najverjetneje vas zanima, kaj ima dva tisoč evrov z izgorelostjo. Če je tako, članek preberite do konca.

Kateri so osebni dejavniki?

Osebni dejavniki so povezani z našo osebnostjo in našimi življenjskimi izkušnjami. Na podlagi teh smo zgradili različna prepričanja in "navodila", kako naj bi se vedli v različnih položajih. K nastanku sindroma izgorelosti so tako bolj nagnjene osebe z nizkim samospoštovanjem in nizko stopnjo čustvene stabilnosti. Ena izmed razlag za nastanek izgorelosti pa se povezuje s prepričanji, kako pridobivamo svojo lastno vrednost. V osnovi boste z branjem psihološke literature ugotovili, da izgorijo tisti, ki doživljajo in pridobijo lastno vrednost s pomočjo drugih. Psihoanalitični pogled vas bo hitro prepričal s svojo vsakdanjo uporabnostjo. Še bolj natančen pogled vam bo predstavil pet prepričanj, ki se sama po sebi spreminjajo v delovni slog, če pa jim dodamo še druge vplive, pa se spremenijo v neučinkovit vzorec čustvovanja, mišljenja in vedenja, ki se spremeni v "izčrpavanje" in "izgorevanje".

Prepričanje: "Bodi popoln!"

Vse, kar počneš, počni popolno. Takšno prepričanje se lahko izrazi z zelo visoko stopnjo organiziranosti, natančnosti, predanosti in tekmovalnosti. To je lahko zelo ugodno, saj so njihovi izdelki izjemne kakovosti. Če pa so takšne osebe obdane z okoljem, kjer ne morejo doseči "popolnosti", slišijo veliko kritike in so omejene s časovnimi in drugimi viri, pa lahko doživljajo frustracijo. Velikokrat se pojavi dojemanje dela kot edinega pomembnega področja v življenju. "Izčrpajo" se, ker jim ne uspe zaključevati svojih nalog. "Izgorijo", ker zaradi lastne kritičnosti ne doživijo uspeha.

Jan Kovačič je organizacijski psiholog in specializant psihoterapije transakcije analize. Foto: Jan Kovačič

Prepričanje: "Ustrezi!"

Vedno priskoči na pomoč, vedno poskrbi za druge. Takšno prepričanje se lahko izrazi z veliko mero pripravljenosti za sodelovanje, socialnega čuta in veščin mediacije. Zelo ugodno za vse poklice, ki pri svojem delu pomagajo drugim ljudem. Zgodi pa se, da takšni ljudje ne znajo postaviti meja in se razdajajo. Pojavi se močna želja po ugajanju. V okoljih, kjer to izkoriščajo, je verjetnost za izčrpanost in izgorelost večja. "Izčrpajo" se, ker nase prevzamejo preveč nalog drugih. "Izgorijo", ko jih drugi začnejo izkoriščati in manipulirati z njimi.

Prepričanje: "Bodi močan!"

Nikoli ne pokaži ranljivosti, vedno imej rešitev. Takšno prepričanje je izjemno koristno, ko se spoprijemamo z zahtevnimi položaji. Lahko se izrazi v obliki odpornosti, sprejemanja obremenitev in prilagodljivosti. Lastnosti, ki jih želimo, ko je potrebna avtoriteta, ki pa se lahko izrazijo tudi v agresivnosti, nepremišljenosti in osamljenosti. Nevarno je predvsem v okoljih, kjer nihče drug ne prevzema odgovornosti. Velikokrat se pojavi prepričanje o nenadomestljivosti. "Izčrpajo" se, ker vodijo preveč stvari hkrati. "Izgorijo", ker jih je strah priznati svoje šibkosti in ranljivosti.

Prepričanje: "Pohiti!"

Delaj hitro in učinkovito. Osebe so navadno cenjene zaradi svoje učinkovitosti. Imajo veliko energije in ta energija se lahko izrazi v aktivnosti pri delu. Takšno prepričanje je cenjeno predvsem, ko se je treba hitro odločati in odzivati na razmere na trgu. Preprosto so (preveč) delovni. Lahko pa se zgodi, da okolje preprosto pričakuje preveč in imajo ljudje naloženih preveč nalog, kar lahko vodi v izčrpanost in izgorelost. "Izčrpajo" se, ker živijo prehiter tempo življenja. "Izgorijo", ker se ne ustavijo in ne napolnijo svojih baterij.

Prepričanje: "Potrudi se!"

Vedno pojdi do roba zmogljivosti. Prepričanje se lahko izrazi v visoki stopnji energije in visoki stopnji vestnosti pri delu. To bodo tisti ljudje, ki bodo končali prav vse naloge, ostali budni dolgo v noč in poskrbeli za vse malenkosti. Zgodi se, da jim dela ne uspe delegirati in predati drugim. "Izčrpajo" se, ko enostavno preveč delajo. "Izgorijo", ker se ne ukvarjajo s svojimi čustvi in zanemarjajo svoje psihološke meje.

Kateri so organizacijski dejavniki?

Organizacijski dejavniki so širše delovne razmere kot tudi kulturno okolje organizacije. Tempo in količina dela sta zelo pomembna povzročitelja stresa na delovnem mestu, prav tako pa tudi kakovost medosebnih odnosov in nepripravljenost za medsebojno pomoč. V takšnem delovnem okolju je verjetnost za pojav sindroma izgorelosti več. Pri tem je zelo pomembno zavedanje, da tisti z več moči nosijo tudi večjo odgovornost za vpliv organizacijskih dejavnikov. Rešitve niso enostavne, vseeno pa lahko organizacijska psihologija ponudi podjetjem zelo koristne nasvete. V organizacijah boste izgorelost deloma preprečili s povečevanjem socialnih veščin vodij, povečanjem avtonomnosti zaposlenih, vključevanja zaposlenih v sprejemanje odločitev, povezanih z njihovim delom, vpeljavo kulture izmenjave povratnih informacij, zmanjšanjem delovnih obremenitev in promoviranjem pozitivnega odnosa do zdravega načina dela.

Kaj ima pri vsem tem plača?

Delo, kjer zaposleni dela zgolj za preživetje, ima smisel. Nekdo, ki ima 800 evrov plače, si z delom zagotavlja "golo preživetje". Takšen delavec morda ne bo izgorel, ampak se bo fizično izčrpal. Dolgoročno bo z veliko verjetnostjo "pridelal" različne kronične bolezni.

Delo, kjer zaposleni ne vidi smisla, pa je velikokrat dobro plačano delo. Smisla ni niti v "boju" za preživetje, niti v prizadevanju za kakovostno opravljeno delo. Lahko se zgodi, da gre za osebo z dva tisoč evri plače, ki je nezadovoljna s svojim delom in delovnimi pogoji. Takšen delavec ima večjo možnost, da se pri njem razvije fenomen izgorelosti – vztrajajoče stanje fizične, psihične in čustvene izčrpanosti. Morda ne velja, da izgorevajo samo tisti s plačo, zaradi katere jim ni treba skrbeti za preživetje, je pa teh med izgorelimi več.

Pazite nase, na svoje najbližje in svoje sodelavce.

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.