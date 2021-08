Gozd gori, posli pa Šarcu bežijo s Hanom

Samo, da nam Janez Janša ne prevzame oblasti, je bil program Marjana Šarca pred zadnjimi volitvami in po njih. Ko se končujejo poletne počitnice, je Šarec ambicijo še povečal: s pismom je ponudil dogovor, kako si bodo vodenje vlade, vseh resorjev, parlamenta in vseh paradržavnih podsistemov razdelile stranke Kula. Z drugimi se niti pogovarjali ne bodo. Napovedujejo pa tudi kadrovski cunami. Svoje kadre, ki si jih je Šarec nastavljal, ko je vodil manjšinsko vlado, namerava vrniti in to še nadgraditi.

V drugih strankah Kula jih je zmotilo predvsem, da je Šarec soliral in se javno predstavljal kot glavni in najbolj pametni šef. Vsebina pa jih ni res pretresla.

Že spet Hanovi državni posli

Ponudba nekdanjega premierja je do drugih strank Kula na videz celo velikodušna. Pri prevzemu oblasti in delitvi pogače se je položaju šefa vlade Šarec pripravljen odreči, če bo katera od drugih strank opozicijske skupine dosegla boljši rezultat na volitvah. Denimo SD Tanje Fajon. Ali Levica Luke Meseca. Ali SAB Alenke Bratušek. SD in SAB je zmotilo, ker je z javnim pismom Šarec poskušal dobiti dodaten zalet, da bi bil prvi v skupini.

Da so se stranke Kula pripravljene o vladanju po volitvah pogovarjati le s strankami Kula, sicer pa bodo kvečjemu kuhali mulo v opoziciji, je Šarec ponudil tako:

O SD, ki ji po raziskavah javnega mnenja občasno prehiteva LMŠ, je časopis Delo skoraj hkrati s Šarčevim pismom, kako bi prevzeli oblast, objavil, da je podjetje vodje poslanske skupine Matjaža Hana izgubilo dolgoletne posle s čiščenjem bencinskih servisov državnega Petrola.

Hanova izguba lahko ponazori, zakaj so pomembni oblast in pravi kadri. Da je to poročal časopis, ki ga obvladuje Stojan Petrič iz Kolektorja, pa je bilo zanimivo.

Kot vsi veliki dnevniki v državi je tudi Delo pod jasnim nadzorom levice, in tam se redko zmotijo in objavijo kaj, kar je nerodno za SD. Lahko bi šlo za interni obračun v SD s Hanom, a to nikakor ni edina možnost.

Če so zgodbo lansirali iz LMŠ pa je to bil tudi strel v koleno za Šarčevo pobudo, kako si bodo delili oblast, vpliv in v državna podjetja spet postavili svoje prave kadre. Ni pa Petrol, ko gre za spopad za vpliv, brez zgodovine.

Tik pred odstopom Šarca in s tem padcem njegove vlade, je močno škripalo ob menjavi vrha Petrola, ki se je takrat zgodila nekoliko mimo Šarca. Zdi se, da je izvedel iz medijev. Več o tem dogajanju si lahko preberete tukaj: DRŽAVNI UDAR NA PETROLU

In, tako se je zdelo, so moč pridobili v SD. Za posle strank in tudi za uspešnost družinskih podjetij njihovih funkcionarjev je koristno, če so vodilni v državnem podjetju šefi iz tvoje stranke. Ali ji vsaj blizu.

Ko je država in s tem SD nekoč izgubila vpliv na Laško, je Han ostal brez poslov s tem podjetjem.

Sam sicer menim, da je dobro, da ima SD v svojih vrstah Hana, ki ima izkušnje tudi z vodenjem podjetja in da niso tam le eksperti za trošenje državnega denarja in revolucionarna podržavljenja podjetij.

Po idejah podržavljenj podjetij in preganjanja podjetnikov sicer zadnja leta bolj slovi levica Luke Meseca.

Pa še posli moža odgovorne urednice

Nerodna je zgodba o podjetniku Hanu, ki se v medijih pojavi vsakih nekaj let, za Petrol delajo že dolgo, ker se dogaja ravno, ko programski svet RTVS odloča, ali odstaviti direktorico televizije Natalijo Gorščak na zahtevo generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Del zgodbe odstavljanja so posli zasebnih družinskih podjetij. Z državnimi podjetji, v katerih ima velik vpliv SD. V tem primeru gre za posle podjetja soproga odgovorne urednice informativnih programov televizije Manice Janežič Ambrožič.

Foto: STA

Odstavljanja direktoric in tudi urednic Televizije Slovenija niso novost. Prejšnji direktor Igor Kadunc, ki je sodil bolj na levo, je pred zadnjimi volitvami poslancev odstavljal odgovorno urednico Jadranko Rebernik, ker ni preprečila, da bi hrvaški pevec Thompson na TVS zavrnil očitke, da je fašist in ustaš, ko mu je oblast, vlado je vodil Miro Cerar, s kršitvijo zakona onemogočila koncert v Mariboru. Da so ravnali nezakonito, je pozneje pravnomočno ugotovilo sodišče.

A Thompson je bil le povod. Kadunc in večina programskih svetnikov, ki si jih je takrat nastavila koalicija SMC, SD in DeSUS, je želela urednico, ki jim ne bo delala sivih las. Politično bolj primerno.

Ker pri tem političnem odstavljanju ni bila pripravljena sodelovati direktorica Ljerka Bizilj, je programskemu svetu Kadunc predlagal, naj jo odstavijo. Pravzaprav je 20 programskih svetnikov odstavitev od Kadunca celo zahtevalo.

Enako zdaj Grah Whatmough, ki je bil več let na predlog SMC prvi nadzornik RTVS, odstavlja Gorščakovo, ki je po odhodu Biziljeve prišla na vrh. V programskem svetu je z odstavljanjem Biziljeve Kaduncu najprej spodletelo, za odstavitev je bil glas premalo. Si je pa Biziljeva pozneje premislila in Kaduncu omogočila predčasno zamenjavo odgovorne urednice Rebernikove, odstopila pa je tudi sama.

Nova urednica je postala Manica Janežič Ambrožič, katere družinsko podjetje, vodi ga njen soprog, posluje podobno kot Hanovo. Le da ne čistijo bencinskih črpalk. Skrbijo za marketing, tudi za športne organizacije, pomembno vlogo so imeli, denimo, pri promociji nedavne olimpijade. Poslujejo z mediji, veliko tudi z javno televizijo. Kjer o vsebinah odloča Manica Janežič Ambrožič.

Grah Whatmough je včeraj za Siol še podrobneje pojasnil, zakaj predlaga odstavitev Gorščakove in s kakšnimi težavami se sooča. Pred tem ga je Gorščakova v pogovoru za slovensko tiskovno agencijo (STA) kritizirala, da njegov cilj ni izboljšati gledanosti, namen ima spremeniti program in zamenjati urednike, je ocenila.

Imel bi naj torej enak cilj, kot je bil Kadunčev, ki je njo pripeljal na vrh. Generalni direktor je odgovoril tako:

Na Siolu smo ponudili možnost pojasniti razloge Grah Whatmoughu. Sam sem pred štirimi leti to omogočil tudi prejšnjemu direktorju Igorju Kaduncu:

Intervju si lahko preberete tukaj: IGOR KADUNC: “ČE BO CELA EVROPA O TEM GOVORILA, PAČ BO”

Pred štirimi leti Biziljeva ni s pogovori za STA ali druge medije udarjala čez Kadunca. Kot je zadnje dni Gorščakova čez Grah Whatmougha. Je pa Biziljeva na seji programskega sveta povedala, da zaradi političnih razlogov ne more kar odstaviti urednice, kar je zahteval Kadunc.

Igre moči, kot je pokazal tisti primer, so brutalne. Ko ni zbral 15 glasov za odstavitev Biziljeve, Kadunc ni odstopil. Je pa takoj odstopil predsednik programskega sveta Miran Zupanič in člana Domen Savič in Sašo Hribar. Savič je to pojasnil, da sicer "pljunemo v obraz generalnemu direktorju" ...

Na vrh programskega sveta je za Zupaničem prišel zastopnik SD Ciril Baškovič.

Kako se bo glasovanje razpletlo jutri, je nepredvidljivo, konflikt pa je hud.

Kot so vsi o kadrih in poslih.

Ponudba Marjana Šarca, kako si bodo "kul" stranke po volitvah delile oblast in vpliv, je za zdaj manj realna kot dogajanje na televiziji. Volitve so še daleč, na TVS pa gre tudi za to, koliko vpliva bo kdo imel prihodnje leto, ko bodo super volitve. Kar trojne. V kampanjah je vpliv na medije pomemben.

A te volitve zdaj še niso niti razpisane, Šarec pa že trguje z glasovi volivcev, ki jih še ni v glasovalnih skrinjicah.

O oblasti lahko govorijo le zmagovalci volitev

Že skoraj bizarne so Šarčeve ideje, če upoštevamo nekaj razlik v primerjavi s časom pred volitvami leta 2018. Takrat so se z glasnim napovedovanjem, da po volitvah ne bo koalicije s SDS Janeza Janše, podobno propagirali v LMŠ Marjana Šarca in SD Dejana Židana. A položaj je bil drugačen. LMŠ in SD so januarja, februarja, marca in aprila 2018 raziskave Mediane in Ninamedie kazale vodilno vlogo med strankami. Bili so pred SDS.

Maja se je potem v teh raziskavah javnega mnenja nenadoma vse postavilo na glavo in v začetku junija je SDS na volitvah volilo več volivcev kot SD in LMŠ v seštevku.

Danes o tem, da ne bodo sodelovali z Janšo, pa tudi z nobeno drugo stranko (NSI, SMC, DeSUS, SNS ...), Šarec govori, ko sta po istih raziskavah SD in LMŠ ves čas precej daleč za SDS.

Poraženci volitev običajno ne sestavljajo vlad in nimajo oblasti.

V LMŠ, SD, Levici in Kul verjamejo, da ne bodo.

A po Šarčevemu besednjaku ta zdaj pač kuri žar, ko je zajec še v gozdu, puška leži izgubljena nekje v koruzi, iz žara pa mu iskre uhajajo v gozd, ki ponekod že gori.

Zajca pa ni in ni.

Posli pa so. Ogroženi.