"Govorili so, da bo to morilsko, ljudje iz ozadja pa so ponujali trgovino"

Lani spomladi je bila medijsko lansirana afera povezana z nabavo medicinske opreme v prvem valu epidemije, ki jo je hitro posvojila opozicija. Po več kot pol leta medijskega in opozicijskega širjenja zgodbe o razsežni korupciji in ogromnem oškodovanju javnih sredstev pa se danes vse bolj dokazuje, da so te obtožbe neutemeljene.

Niti Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) niti Računsko sodišče (RS) v svojih postopkih nista ugotovila korupcije. Policiji so sicer predali dokumentacijo o tistih nekaj primerih pogodb, kjer so okoliščine takšne, da bi jih bilo dobro preveriti z dodatno preiskavo. Vsekakor pa nobena od pristojnih institucij ni potrdila obtožb opozicije in medijev.

Obe instituciji sicer ugotavljata to, kar priznavajo tudi sami udeleženci postopkov nabave: v tistem norem času je vladala izjemna zmeda in državni sistemi niso bili pripravljeni na te krizne razmere. Ugotavljata tudi, da je sam položaj pomenil izjemno korupcijsko tveganje in da so obstajale "priložnosti za morebitno pridobivanje koristi funkcionarjev, uradnikov na položaju, uradnih oseb, odgovornih oseb za javno naročanje, poslovodnih oseb in interesnih organizacij", kot je v poročilu zapisal KPK.

In seveda je res, da pomenijo taki izjemni dogodki, kot je bila nabava v prvem valu epidemije, veliko sistemsko tveganje. A med sistemskim tveganjem in priložnostmi za pridobivanje koristi na eni strani ter dejanskimi ugotovitvami o kršitvah zakonodaje in korupcije na drugi strani je velika razlika.

Opozicijsko in medijsko prikazovanje zgodbe o nabavi medicinske opreme pa je zadnje mesece dobilo še dodatno razsežnost. Opozicija s podporo medijev že pol leta ustvarja umetno vladno krizo in širi zgodbo o konstruktivni nezaupnici, čeprav je povsem jasno, da za kaj takega nima glasov v parlamentu in da je vladna večina stabilna.

Ker opoziciji ni uspelo pridobiti (oziroma kupiti) poslancev Stranke modernega centra, so začeli širiti zgodbo o tem, da bo poročilo RS morilsko in pogubno za predsednika Zdravka Počivalška in da bo to zlomilo stranko in jo pripeljalo v Koalicijo ustavnega loka.

Izkazalo se je, da so bile grožnje povsem izmišljene

Poleg medijskega širjenja te zgodbe so krožili številni ljudje iz ozadja, ki so ponujali trgovino v slogu "zrušite vlado in bo poročilo korektno ali pa bo prikazan samo del resnice, ki vas bo dokončno pokopal".

Ker je predsednik RS Tomaž Vesel nekajkrat nastopil v medijih, kar zadeva to temo – čeprav v tej fazi o njej ne more čisto nič povedati, ker gre za zaupne dokumente – je to še podkrepilo to psihološko vojno in dalo vsem tem ljudem iz ozadja dodatno kredibilnost.

Pa Počivalšek ni klonil in je končno dočakal to poročilo RS, ki naj bi bilo zanj pogubno. In izkazalo se je, da so bile grožnje povsem izmišljene in da je ekipa Tomaža Vesela pripravila korekten dokument. Več o priporočilih za sistemske spremembe bo znanega v kratkem, ko bo poročilo javno. Nič morilskega, nič groznega, kot je bilo napovedano.

Enako velja za poročilo KPK, ki je tudi ugotovilo sistemska tveganja, a nobenega primera suma korupcije. In kaj potem preiskujejo v nadaljevanju svojega postopka? Proučili bodo spoštovanje integritete. Torej bodo ugotavljali, ali so odgovorne osebe ravnale tako, kot se od njih pričakuje. Precej nedoločeno in splošno in kot je dejal predsednik KPK Robert Šumi, gre pri tem bolj za moralno oceno odgovornih, ne za dejanja, ki bi bila lahko sankcionirana.

Torej KPK ni odkril sumov korupcije. In Računsko sodišče ni odkrilo ničesar takega, kar bi bilo za Počivalška pogubno. In kaj zdaj?

Ko je v javnost prišlo poročilo KPK, so mediji kar na hitro preskočili vso zadevo in pri tem seveda niso poudarili, da komisija ni ugotovila sumov korupcije, temveč bo opravila moralni pregled integritete. Ko bo tudi poročilo RS javno, bo zanimivo videti, ali bodo mediji takrat le povedali javnosti, da tudi v tistem poročilu ni ničesar, kar bi potrdilo njihove obtožbe o korupciji in aferi, ki naj bi bila podobna orožarski iz časa osamosvajanja.

Mogoče bo le napočil čas, da bodo tudi mediji korektno postavili vse težave z nabavo medicinske opreme v kontekst tistega norega časa, ko je po vsem svetu vladala panika in vojna za opremo. Mogoče bodo le poudarili, da so imeli takrat vsi, ki so se ukvarjali z nabavo, zelo jasno nalogo: takoj nabavite, karkoli je mogoče nabaviti. Takoj. Karkoli.

Zakaj so Počivalšku naložili nabavo opreme?

Osrednja politična točka te afere je takrat postal Zdravko Počivalšek. Številnim še danes ni jasno, zakaj je sploh on vodil nabavo v tistih prvih tednih. Zato, ker mu je to naložil sklep vlade na prvi seji. In zakaj so to naložili njemu? Zato, ker je bil edini minister kontinuitete in je imel že delujoči kabinet in ves sistem. Vsi preostali so se šele morali postaviti na noge.

In zato je imel prva dva tedna on nalogo uskladiti sistem nabave, dokler se nista vzpostavila kabineta zdravstvenega in obrambnega ministra, da so potem oblikovali medresorsko koordinacijo, ki je nadaljevala postopke nabave.

In kaj je v tistih dveh tednih počel? Vzpostavil koordinacijo med svojim ministrstvom in zavodom ter pospeševal vse postopke. To je bilo takrat ključno, ker ni bilo sistemskega pospeševalca.

Zdravstveno ministrstvo je bilo ob prevzemu vlade povsem nepripravljeno na krizo in sploh ni imelo pregleda nad obstoječo opremljenostjo zdravstvenega sistema, kaj šele, da bi imelo jasen pregled nad potrebami. Birokratski aparat pa ni bil pripravljen na izredne razmere in če ne bi bilo političnega pritiska, naj pospešujejo posamezne postopke, bi Slovenija pač ostala brez opreme.

Je pa Počivalšek seveda priročna osrednja politična točka te afere, saj je bil ključni akter oblikovanja te vlade in je tudi ključni akter njenega obstanka. Zato je tudi glavna tarča opozicije, ki se zaveda, da je prav on garant stabilnosti in zanesljivosti te vlade. Samo če on pade, se odpre prostor za padec vlade. In samo za to gre.

Ta trojček že pol leta črpa energijo in krade čas

Pol leta traja zgodba. Sklop izmišljene afere z nabavo medicinske opreme, izmišljene vladne krize z zgodbo o konstruktivni nezaupnici ter seveda zgodbe o širjenju fašizma v Sloveniji.

Ta trojček že pol leta črpa energijo in krade čas, ki bi ga vsi skupaj morali nameniti ključni nalogi, to je zajezitvi epidemije in začetku gospodarskega okrevanja za krepitev socialne stabilnosti. Že brez teh sabotaž je to izjemno težka naloga za vsako vlado. V takšnem krvavem političnem kontekstu pa lahko to postane celo misija nemogoče.

Vlada je stabilna in zgodba o konstruktivni nezaupnici je prazna

Zdaj je o tem trojčku jasno naslednje. Pri nabavi medicinske opreme institucije niso odkrile korupcije. Vlada je stabilna in zgodba o konstruktivni nezaupnici je prazna. Kar zadeva fašizem, pa je to vprašanje interpretacije, saj gre za ideološko oceno, ki temelji bolj na doživljanju vlade kot na njenih dejanskih potezah. In nekateri jo doživljajo težje, ker so pač vajeni oblasti nekoga drugega.

Ključno pa je naslednje. Najprej lahko sprejmemo dejstvo, da se slovenska politika ne more poenotiti in s skupnimi močmi spopasti z zdravstveno in ekonomsko krizo. OK. Potem lahko sprejmemo dejstvo, da je Janez Janša najbolj osovražena politična osebnost v levem delu slovenske družbe in glavnih medijih. OK. Toda sprejeti moramo tudi dejstvo, da se spopadamo z najhujšo krizo našega časa.

Kar je lahko usodno, je to, da se zdravstveni, ekonomski in psihološki krizi zdaj doda še politična. Zato je zdaj ključno ohranjanje stabilnosti in zanesljivosti v političnem prostoru. In za to je pomembno tudi dokončno razčistiti s to namišljeno afero nabave medicinske opreme, ki hromi in otežuje delovanje vlade. In pomembno je tudi dokončno razčistiti s projektom konstruktivne nezaupnice, s katerim opozicija že pol leta nateguje politično dogajanje. Če bo ostala debata o fašizmu, ne bo velike škode. Prva dva stebra tega trojčka pa je pomembno razčistiti.

Sebastjan Jeretič je svetovalec ministra za gospodarski razvoj Zdravka Počivalška.

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.