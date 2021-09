Diktatura "nežnega" Milana Kučana

Trije sodniki vrhovnega sodišča, dva sta bila ostro proti, so omejili svobodo govora in javne razprave v državi. Za to so se odločili ob tvitu takrat opozicijskega voditelja Janeza Janše o televizijskih novinarkah, da se te prostituirajo Milanu Kučanu. Na istem sodišču so ob istem tvitu pri drugi novinarki prej odločili obratno. Sodijo poljubno. Po nasilnih protestih v sredo proti vladnim ukrepom za omejevanje epidemije covid-19 je na proteste pristašev SD, Levice, LMŠ in SAB v petek prišel Milan Kučan osebno. Prihodnje leto bodo trojne volitve. Položaj je resen. Janez Janša in SDS sta kljub trudu medijev po vseh raziskavah javnega mnenja še najbolj popularna. Po sodnikih se je tudi Kučan neposredno vključil.

Kučan je bil šef komunističnega režima v prejšnjem sistemu, pozneje pa večkratni izvoljeni predsednik te države, kar je socialistična diktatura propadla. Čeprav je bilo kolesarjev v petek v primerjavi s tistimi v sredo malo, je portal POPTV petkov protest uvrstil na prvo mesto med dogodki v državi in na svetu. TVS pa na drugo. Ta uvrščanja so propagandno sporočilo, kaj je komu pomembno in s tem, čigavi so ti mediji. POPTV in TVS nista v naslovu ali v udarnem delu člankov poročala, da je bil tam Kučan, čeprav so ga oboji imeli na fotografijah. Da je bil Kučan tam, je bilo, novinarsko gledano, edino res zanimivo. Dogodek. Ob sicer ponavljajoči politični propagandi.

Ko spregledajo kar Kučana

Levi protestniki so, kot vsak teden, ponavljali propagando Kula in njihovih medijev pred tem. Tokrat o domnevni korupciji pred več desetletji na golfu takrat opozicijskega voditelja Janše, ki o poslih v državnem zdravstvu v tistem času ni nič odločal. Z leve so. Lastnih prstov v državnem zdravstvu ne kritizirajo. Je pa imel Janša v petek rojstni dan. Da je na proteste prišel pravi šef, si portali, ki soorganizirajo in reklamirajo te proteste ter njihova propagandna sporočila, niso upali zapisati. Kar je bilo logično. Ne gre za novinarstvo. Prikrivanje pravih ozadij pa je pomemben del vsake propagande. Na Siolu smo v naslovu, v tekstu in s sliko poročali, da je bil Kučan tam. Kot smo že v preteklosti opozorili, ko so tam bili Tanja Fajon, Marjan Šarec ...

Tokrat smo poročali, čeprav praviloma iz teh ne preveč pomembnih protestov na Siolu zadnje čase ne poročamo. A za Kučana naredimo izjemo. Poročali smo tudi v sredo iz protestov proti ukrepom vlade za zajezitev epidemije, ki so se sprevrgli v nasilje. Kar je bilo pričakovano. To so bili protesti proti pametnim in za skupnost koristnim ukrepom. Ukrepom, ki so povzročili povečanje zanimanja za cepljenje. Na protestih proti temu, kar je dobro za skupnost, so bili deloma isti protestniki kot ob petkih. Denimo, znameniti državno financirani levi umetnik Zlatan Čordić.

Foto: Bojan Puhek A tudi številni drugi. Menda tudi neonacisti, ki so pa bili očitno v številnih primerih celo iz drugih republik, ker je bilo slišati vpitje v jezikih od tam. Policiste so, ko je eden od njih pljunil kamermana Nove24TV, zmerjali kar, da so "pičkice" in zraven vpili "malo vas je".

Ljubljano nam s protesti proti pametnim ukrepom vlade spreminjajo v balkansko krčmo. Neonacistično, bi najbrž dodal Matjaž Nemec iz SD, ki vodi komisijo za nadzor obveščevalnih služb, od koder je levica vedno črpala neonaciste, da bi jih podtaknila SDS in Janezu Janši. Že v času komunizma je to bila formula. Podobni protesti so bili zadnje tedne tudi v drugih državah.

Legije smrti in drugi razredni sovražniki

Kučan je na svoje proteste, na katerih so v preteklosti pozivali k umoru Janše in mahali z množico napisov Smrt janšizmu, prišel v tednu, ko je del vrhovnega sodišča prepovedal kritiziranje Kučana in dveh novinark v tvitu o zvodniku Milanu. Sodniki so odločili, da mora Janša plačati šest tisoč evri kazni Eugeniju Carl, ker je kot šef največje opozicijske stranke televizijski novinarki odgovoril na njeno podtikanje, ki je bilo enako zmerljivo in je običajen del leve propagande proti Janši. Saj veste, o njem in njegovi stranki že desetletja širijo, da bi naj imel povezave z neonacizmom, kar opravičuje, da pozivajo k smrti. Fašizma. In Janše. To počnejo na prireditvah, ki so po scenografiji pogosto podobne nacističnim. Ob petkih. Novinarka je poročala vesoljni javnosti, da so "vidni člani SDS" na fb v skupini legij smrti. Fašisti, saj veste. Neonacisti. Razredni sovražniki.

Sodba o "kučanovih prostitutkah" bi morala biti za pravnike in celotno skupnost čisto šok. Milana Kučana in predvsem televizije, ko svinja po vas, se ne sme kritizirati na isti svinjski način kot to počnejo oni, je vsebina, s katero so sodniki istega sodišča drugič o istem razsodili drugače kot prvič. V nenavadnem sporočilu za javnost, v katerem so prikrili opozorila obeh sodnikov, ki sta bila ostro proti, pa so celo gladko priznali, da so se odločili omejiti svobodo govora na spletnih omrežjih.

Pazite, kaj pišete in govorite. Po novem je kaznivo, če boste kritični do Milana Kučana ali levice ali novinarjev TVS. Nič pa, kot že vemo, ne tvegate, če vpijete, da je treba umoriti Janeza Janšo ali če pozivate k smrti janšizma. V tem primeru vas bo to isto pravosodje zaščitili z razlago, da to ni kaznivo, ker smo država svobode govora.

Foto: Bojan Puhek

Omejitev svobode govora s škandalozno sodbo se je zgodila, ko je šefica sveta delavcev na RTVS Petra Bezjak Cirman, ker je policija v sredo razgnala nasilne protestnike, zapisala, da smo v policijski državi in da je to konec svobode izražanja. Propagandno protivladno sporočilo na tviterju, ki omejevanja svobode govora obtožuje policijo, ki ustavlja nasilne protestnike, je pozneje sicer umaknila. To:

Petra Bezjak Cirman in tudi Mojca Pašek Šetinc (Evgenija Carl ni bila zraven) sta pred tem v aktivu novinarjev TVS podpirali zahtevo po zamenjavi generalnega direktorja RTVS, ker jih ni zaščitil pred protestnikom Troho, ki je vdrl v prostore RTVS. Ko policija je zaščitila poslance, pa je za te novinarje zdaj konec svobode govora in sveta.

Si predstavljate, da bi v ZDA pomemben novinar, ko so tam po volitvah, na katerih Donald Trump ni zmagal, tamkajšnji "vstajniki" vdiral v kongres, zapisal, da je omejevanje svobode govora, če policija ukrepa in si varnostne sile drznejo zavarovati tamkajšnje kongresnike pred drhaljo. Naši policisti so bili uspešnejši od ameriških.

Iz rimskega prava velja, da isto sodišče o isti stvari ne sme odločati različno. To potem ni več sodišče. A točno to so ta teden storili sodniki v primeru Kučana in Janše. Ni pa to nič neobičajnega za sodstvo. V enako sramoten položaj potiskajo preko sodnega sveta tudi parlament, ko kandidature kandidatov za vrhovne sodnike, ki so "njihovi", Kučanovi po domače, ponavljajo tako dolgo, dokler jih parlament končno ne izvoli. V drugo je bil k Branku Masleši izvoljen Primož Gorkič, brez dneva izkušenj s sojenjem, a s pravim stališčem v aferi Patria.

Niti v drugo pa sodnemu svetu ni uspelo s kandidatura Aleksandra Karakaša, ki je v Mariboru kot višji sodnik nekako spregledal udbovsko ozadje preganjanja župana Franca Kanglerja v nenavadno velikanskem številu primerov, da je bil lahko Kangler obsojen ravno prav za odvzem mandata državnega svetnika. Kar so potem usklajeno storili z leve. Več in podrobneje o teh političnih zlorabah pravosodja si lahko preberete tukaj: KDO JE UBIJAL KANGLERJA IN JANŠO?

Ustavno sodišče je pozneje celo prepovedalo parlamentarno preiskovanje teh političnih zlorab sodstva, češ da bi to bil poseg v neodvisnost."Neodvisnost" od Milana Kučana. Tako ne vemo, kdo je ravnal narobe. Morda je Karakaš celo nedolžen. Kdo je izvoljen na vrhovnem sodišču, je seveda pomembno zato, da lahko zavarujejo Milana Kučana in obsodijo Janeza Janšo. Večkrat so ga že. Janšo. Za Kučana.

Sodstvo je neodvisno približno tako kot zavod RTV Slovenija. Ki nam ga tudi predstavljajo kot svetel vzgled neodvisnosti, ki ga mora neodvisno sodstvo varovati. Ko sem pred dvema desetletjema kot predstavnik društva novinarjev (DNS) postal član sveta RTV, ki je takrat združeval funkcije nadzornega in programskega sveta, je ta organ vodil danes že pokojni Janez Kocijančič. Pred tem predsednik današnje SD, v prejšnjem sistemu pa funkcionar Kučanove komunistične partije. Predhodnice SD. To ni nič takega, boste rekli. Je pa zanimivo. Kaže na specifično neodvisnost. Tudi danes programski svet vodi Ciril Baškovič iz SD, ki je bil tudi funkcionar komunistične partije v prejšnjem sistemu, nadzorni svet pa od nedavnega puča poskuša voditi mlajši Danilo Tomšič, prej zaposlen na državnem Telekomu, ki je na RTVS tudi kot zastopnik SD.

Povrhu so bili na javni TV prej zaposleni šefi vseh največjih "kul" strank, s katerimi ob petkih proti Janši protestira Milan Kučan. Tanja Fajon (SD) je bila dopisnica, ki je o strankah povsem neodvisno poročala iz Bruslja, Marjan Šarec (LMŠ) je bil komik, Violeta Tomić (Levica) pa je imela svojo oddajo. Javna RTVS, ki jo vodijo kadri SD, je, bi lahko rekli, valilnica politikov levice. In seveda glavni promotor teh politikov. In propagandno orodje. Za diskreditiranje desnice. Še posebej Janše, ki ne sme kritizirati tega medija. Sodišče je prepovedalo. Omejilo svobodo govora. Ker je beseda nevarna stvar. S Petro Bezjak Cirman se lahko strinjamo, da svobodo govora ukinjajo v tiranskih državah. V diktaturah. Ta teden so prepovedali kritizirati Milana Kučana, ki je nekoč neko diktaturo že vodil. In prepovedali kritizirati televizijsko novinarko. Eno. Drugo lahko.

Panika mora biti res huda, če si kdo v tej državi drzne poseči po tako neverjetnih sredstvih, da nam poskuša vsiliti preteklost. O istem presodijo obratno.

In nas vračajo v diktaturo domnevno nežnega in modrookega Milana Kučana. Ki na proteste hodi s privilegiranim državnim doplačilom k visoki pokojnini, ki so ga le Kučanu zagotovili njegovi levi pajdaši. Z Zoranom Jankovićem v prvi vrsti. Če ima dosmrtni čisto posebni privilegij, si zasluži pozornost.

Več o tej posebnosti idola politkolesarjev Kučana lahko preberete tukaj: O PRIKRIVANJU SUBVENCIONIRANE PENZIJE MILANA KUČANA