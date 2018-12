Marjan Šarec za Siol.net: Lahko tvitajo ali pišejo, kar hočejo. Konec je!

V pogovoru je razkril tri ključne projekte te vlade, svoj obisk na Sovi, diverzijo na ministrstvu za finance, razloge za zamenjave v vojski in policiji, zakaj ga napadi z desnice v resnici ne ganejo in zakaj se je zavzel za zaustavitev nakupa nemških osemkolesnikov ...

Kot je pojasnil Šarec, se je po sporu s Stranko Alenke Bratušek, zaradi katerega je nekaj časa kazalo na prvo vladno krizo, z njeno predsednico usedel in pogovoril o vseh odprtih vprašanjih.

Nakazal je, katere davke v Sloveniji bo vlada zvišala in katere znižala, kaj bodo prvi ukrepi zdravstvene reforme, kaj se bo dogajalo s kadrovanjem v Slovenskem državnem holdingu (SDH), krovnem upravljavcu državnega premoženja.

S Šarcem smo se pogovarjali tudi o dogajanju v Evropi in razmahu populističnih gibanj. "To je posledica mezgačev, ki so si vrsto let zatiskali oči, izvajali chamberlainovsko politiko (popuščanja skrajnostim, op. a.) in bili neučinkoviti. Sprožili so porast teh gibanj, ki obljubljajo decembrske češnje," je dejal Šarec.

Podrobneje je razložil svoje poglede na regulacijo sovražnega govora in medijsko zakonodajo, ki je po njegovem mnenju zastarela.

