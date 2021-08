V Talumu razpisali kadrovske štipendije za novo šolsko leto

Oglasno sporočilo

V Skupini Talum so objavili razpis za kadrovske štipendije za novo šolsko leto 2021/2022. K prijavi vabijo dijake in študente, ki se izobražujejo na programih strojni tehnik, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, elektrotehnik, elektrikar, metalurški tehnik ter mag. inž. metalurgije in materialov. Prijave v Talumu sprejemajo do 6. septembra 2021. Podrobnosti o razpisnih pogojih na https://www.talum.si/mladi.