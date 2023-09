Sosedov cigaretni dim zasmraja stanovanje. Je treba to kar trpeti?!

Zanima me, ali lahko kaj storimo glede spodnjega soseda v večstanovanjski stavbi, ki ponoči kadi na balkonu. Ponoči imamo namreč vsa okna odprta zaradi vročine in gre nato ves dim v naše stanovanje. Zadušljiv smrad nas zbudi, da moramo vstajati, zapirati okna in počakati, da neha kaditi, nato pa vse prezračiti. To krati naš spanec in nas zastruplja z dimom.

Pravnik na dlani odgovarja:

Zelo pogosto se dogaja, da se v večstanovanjskih stavbah kadi na balkonih in potem dim in smrad moti sosede.

Ena od možnosti je hišnih red, ki ga lahko sprejmete lastniki stanovanj na rednem letnem zboru lastnikov. V hišnem redu lahko določite različne omejitve oziroma pravice in obveznosti uporabnikov stanovanj – to so lahko lastniki, družinski člani lastnikov ali najemniki.

Omejitev kajenja na balkonih ima lahko podlago v varnostnih zahtevah požarne varnosti. Hišni red lahko na zboru sprejmete z navadno večino, ki jo predstavlja več kot polovica solastniških in lastniških deležev ter bo veljal za vse, tudi za tiste, ki se z njim ne strinjajo.

Stanovanjski zakon določa, da so vsi dolžni svoja stanovanja, poslovne in skupne prostore, naprave in funkcionalno zemljišče uporabljati tako, da z njihovo uporabo ne motijo drugih lastnikov, najemnikov in uporabnikov stanovanj oziroma poslovnih prostorov. Tako je lahko v hišnem redu določeno, da so v bloku prepovedani hišni ljubljenčki, da se na balkonih in skozi okna ne sme stepati preprog, da se v stanovanjih in na balkonih ne sme uporabljati eksplozivnih, vnetljivih in drugih za zdravje ogrožajočih snovi, ipd. Torej se lahko prepove tudi kajenje na balkonih.

Seveda problem nastane, kadar nekdo teh pravil in hišnega reda ne spoštuje. Stvarnopravni zakonik v členu 73. podaja pravno podlago za takšne primere, in sicer kot prepoved vznemirjanja. Tako je možno na tej podlagi – vznemirjanje – sprožiti spor na sodišču. To sicer povzroči določene stroške in lahko zbudi reakcijo nasprotne stranke.

Glede na sodno prakso, stroške in trajanje takih postopkov, pa vam svetujemo, da se s sosedi pogovorite in mu predstavite vaš problem. Sklicujete se lahko tudi na pogodbo o medsebojnih razmerjih med lastniki stanovanj. Tako pogodbo ima upravnik stavbe in če je nimate, jo lahko pri njem dobite.