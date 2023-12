Šok! Zobni implantat mu je izpadel.

Dal sem si izdelati implantat, ki pa se je pri montaži zoba "izpulil". Ker z izvajalcem ne želim več sodelovati, me zanima, ali sem upravičen do povrnitve nastalih stroškov ter v kolikšni meri. Darijan B.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da gre verjetno za strokovno napako izvajalca, torej zobozdravnika.

Predlagamo vam, da od zobozdravnika zahtevate, naj vam sporoči številko zavarovalne police, ki jo ima za zavarovanje poslovne odgovornosti. Odškodninski zahtevek potem naslovite na zavarovalnico, ki bo o njem odločala. Če vam zahtevek zavrne, vam preostane le ustrezna tožba na pristojno sodišče. Pristojnost sodišča se določa glede na sedež poslovanja zobozdravnika.

V primeru tožbe pa gre za odškodninski spor zaradi domnevnih strokovnih napak v postopkih zdravljenja. V takih primerih je trditveno in dokazno breme o dejstvih, ki utemeljujejo sklepanje o protipravnem ravnanju in vzročni zvezi med tem ravnanjem in nastalo škodo, na pacientu.

Pri presoji pravil o dokaznem bremenu je treba izhajati iz razumnih in ne prestrogih zahtev. Dejstva o poteku konkretnega posega izhajajo iz zaznavnega področja zdravnika. Pacient je ponavadi v položaju, ko ne more zaznati ali zbrati (zavarovati, shraniti v dokazne namene) vseh potrebnih okoliščin in dokumentov o svojem zdravstvenem stanju in izvedenih posegih. Zato bo v taki tožbi zadoščalo, da tožnik poda trditve, na podlagi katerih lahko sodišče domneva o obstoju nedopustnega ravnanja.

Zdravstvena ustanova, ki razpolaga z vso dokumentacijo, nato poda svoje trditve o dejstvih, ki obstoju strokovnih napak nasprotujejo. Zaradi obrnjenega dokaznega bremena po prvem odstavku 131. člena obligacijskega zakonika je na zdravstveni ustanovi dokazno breme vsebine pravnega standarda vestnega in medicinsko korektnega zdravljenja – če tega ne dokaže, ne bo zmogla razbremenitvenega dokaznega bremena.

Obveznost zdravnika ima značilnost obligacije prizadevanja, ne obligacije uspeha. To pa še ne pomeni, da za pravilno izpolnitev obveznosti medicinskega strokovnjaka zadošča vsakršno prizadevanje. Zadošča le prizadevanje s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Vztrajanje pri prvotni (lahko sicer sprva dobro izbrani) rešitvi, po tem, ko so bili vsadki tako divergentni, da po skladnih ugotovitvah izvedencev niso omogočali niti vstavitve niti retencije snemne proteze, pač ni ravnanje skrbnega strokovnjaka.