Po smrti moža bi se vrnila v stanovanje. Toda zet pravi drugače.

Prosila bi vas za nasvet. Umrl mi je mož in podedovala sem stanovanje, v katerem pa živita hči in zet. Z možem sva doslej živela v počitniški hišici, zdaj pa se želim preseliti nazaj v stanovanje, a mi zet pravi, da nimam te pravice. Nismo sicer imeli nobene pogodbe. Kaj naj naredim? Kakšne pravice imam in kako naj dosežem, da se lahko vrnem v svoje stanovanje? Sabina F.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vsekakor ste z dedovanjem postali lastnica stanovanja, v katerem sicer živita vaša hčerka in njen mož, torej vaš zet. Sicer niste napisali, ali je bila tudi hčerka dedič po pokojnem možu oziroma njenem očetu. Če je bila, je postala polovična solastnica z vami in je zadeva nekoliko drugačna.

V primeru, da ste vi edina lastnica, imate vsekakor več pravic in je trditev zeta, da se nimate pravice preseliti v stanovanje, brez prave pravne podlage. Vsekakor imata vaša hčerka in njen mož stanovanje v posesti, ki je zakonsko varovana. Posest ureja stvarnopravni zakonik (SPZ) od 24. člena naprej. 29. člen SPZ določa, da dedič pridobi v posest zapustnikove stvari v trenutku zapustnikove smrti, torej ste postali upravičeni tudi do nepremičnine. 18. člen pa odreja, kaj je nepremičnina, in sicer je to prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj s sestavinami, vse drugo so premičnine.

Svetujemo vam, da hčerki in možu najprej pisno sporočite svojo odločitev, da se želite preseliti v stanovanje, ker je vaša last. Če bo ta vaša zahteva oziroma želja zavrnjena, imate več možnosti, in sicer je ena od teh, da zahtevate od hčerke in zeta plačevanje najemnine. Do tega ste vsekakor upravičeni in potem imate možnost najema druge nepremičnine, ki jo boste financirali z najemnino svojega stanovanja.

Toda zadeva je relativno zapletena, ker gre za družinske zadeve. Če boste želeli oziroma če bosta hčerka in zet v celoti zavrnila vašo zahtevo po plačilu najemnine, lahko zahtevate tudi njuno izselitev iz stanovanja.

V takem primeru pridejo v poštev določila stanovanjskega zakona, ki določa postopek odpovedi najema nepremičnine in sodni postopek v primeru nezakonitega najema nepremičnine. Po zakonu lahko lastnik najemniku redno odpove najem stanovanja, in sicer zaradi lastne stanovanjske potrebe lastnika. Za lastno potrebo lastnika se šteje lahko tudi starost lastnika, ki ima potrebo po dostopnosti do zdravnika ali drugih življenjsko potrebnih zdravstvenih ustanov.