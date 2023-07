Otrok ima drugega očeta. Lahko zahteva dediščino?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otrok je bil sicer rojen v zakonski zvezi, a ima drugega očeta. Ta je zdaj pokojni, njegovi trije dediči pa prodajajo nepremične v visokih številkah. Zanima me, ali lahko ta otrok na podlagi DNK dokaže sorodstveno razmerje s pokojnikom in zahteva neki delež? Hvala za odgovor.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaše dejansko stanje zadeve je zelo zapleteno. V letu 2019 je bila sprejeta nova zakonodaja na področju družinskega prava. Z ugotavljanjem in izpodbijanjem očetovstva je neločljivo povezana pravica otroka do spoznavanja njegovega izvora. Ustavno sodišče je tudi razveljavilo objektivni rok za vložitev tožbe za ugotavljanje očetovstva oziroma materinstva. Postopek za ugotavljanje očetovstva je sedaj nepravdni postopek in se začne na predlog.

Načeloma za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi, velja tisti, ki je mož matere. V takih primerih se očetovstvo domneva in se mož matere otroka avtomatično vpiše v matični register kot očeta. Ali je vaš mož vpisan kot oče otroka, niste navedli.

Lahko se ugotavlja tudi očetovstvo. Predlog za to se vloži na sodišču v kraju prebivališča osebe, proti kateri je vložen predlog.

Udeleženci postopka so mati, otrok, moški, ki naj bi bil oče otroka, in moški, ki je vpisan kot oče otroka. Sodišče z izvedbo dokaza z analizo DNK pride do ugotovitve, ali je nekdo oče otroka ali ni.

Tovrstna analiza daje skoraj stoodstotno zanesljive rezultate, ali je nekdo oče otroka ali ne. Udeleženci so dolžni sodelovati z izvedencem, ki ga imenuje sodišče, zlasti pri pridobivanju vzorcev tkiva, telesnih tekočin in vzorcev krvi.

So pa zelo pomembni roki za vložitev predloga. Mati namreč lahko vloži predlog:

v enem letu po rojstvu otroka,

v enem letu, odkar je izvedela z določene okoliščine oziroma

v enem letu, odkar je podala izjavo, koga šteje za otrokovega očeta.

Koliko je star otrok, niste navedli, zato tu ne moremo podati konkretnega nasveta.

Lahko pa tudi otrok sam vloži predlog, in sicer v petih letih od dneva, ko je izvedel za okoliščine, ki so odločilne za vložitev predloga. Gre za primere, ko mati šele kasneje pove otroku, kdo je njegov oče, npr. šele pri 16. letih.

Navedli ste, da je otrokov pravi oče umrl. Ne glede na to se lahko predlog za ugotavljanje očetovstva zdaj vloži proti dedičem umrlega moškega. Dokazovanje se izvaja s pomočjo analize DNK bližnjih sorodnikov umrlega, s pričami ali še kako drugače.

Odgovor na vaše vprašanje je torej pozitiven. Otrok lahko sproži postopek ugotavljanja očetovstva in po ugotovitvi tudi zahteva delež njegove dediščine. Bodo pa postopki dolgotrajni.