Kako lahko invalid v podjetju doseže svoje pravice?

Zaposlena sem v zasebnem podjetju, imam status invalida tretje kategorije, delam štiriurni delovni čas. Prejemam minimalno plačo in imam minimalno število dopusta, 20 dni vsako leto. Delodajalca sem opozorila, da mi kot invalidu pripada več dopusta, vendar me ignorira z besedami, da bo uredil, zgodi pa se nič. Do službe imam 50 kilometrov vožnje, vendar mi ne povrne potnih stroškov stoodstotno. Tudi na to opozarjam ves čas, vendar se zadeva ne premakne nikamor. Poleg tega poslušam očitke, da bi lahko delala več kot štiri ure, da premalo naredim. V resnici pa naredim več kot nekateri, ki so zaposleni za osemurni delovnik. Delodajalec tudi ne upošteva dosežene izobrazbe. Gre za izkoriščanje in poniževanje. Če bi prijavila na delovno inšpekcijo, bi razkrili moje podatke in bi doživljala šikaniranje in verbalno nasilje. Kaj naj storim? Neimenovana