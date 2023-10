Je treba pri ureditvi fasade na bloku nujno sodelovati?

Zanima me, ali me lahko v večstanovanjski stavbi "prisilijo", da se strinjam s 17-centimetrsko izolacijo na mojem balkonu? Posledično to pomeni zmanjšanje prostornine balkona, saj imamo tri stene na balkonu. S tem se ne strinjam. Podpisali nismo ničesar, razen kako bomo plačali izvedbo del – enkratni znesek ali obročno plačevanje. Pred izvedbo del nam ni bil nikoli predstavljen načrt, prav tako nismo nikoli prejeli povabila na sestanek. Bili smo zgolj seznanjeni s tem, da smo zbrali dovolj glasov za izvedbo sanacije stavbe, in nato so se dela začela, ne da bi upravnik predstavil načrt.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste lastnica stanovanja v večstanovanjski stavbi, torej ste etažna lastnica. Verjetno je glede odločitve o fasadi potekal zbor lastnikov, na katerem so sprejeli odločitev o fasadi. Glede na to, da ima vaše stanovanje zunanji balkon, je stena del fasade stavbe.

Etažni lastniki sprejemajo odločitve na zboru lastnikov, na ponovljenem zboru lastnikov, s podpisovanjem listine ali elektronskim glasovanjem. Odločitve sprejemajo z več kot 50-odstotno večino, v določenih primerih pa tudi z več kot 75-odstotno večino ali pa celo s soglasjem (100-odstotno strinjanje).

Z več kot 50-odstotno večino solastniških deležev etažni lastniki odločajo o vseh poslih rednega upravljanja. To so predvsem: obratovanje, vzdrževanje stavbe, določitev in razrešitev upravnika, določitev in razrešitev nadzornega odbora, oddajanje skupnih delov v najem, sklenitev in spreminjanje zavarovanja večstanovanjske stavbe kot celote, sprejemanje načrta vzdrževanja, odločanje o morebitnih povišanih vplačilih v rezervni sklad, odločanje o vplačevanju dohodkov iz oddaje skupnih delov večstanovanjske stavbe v rezervni sklad, sprejemanje hišnega reda ter odločanje o skupnem uveljavljanju pravnega varstva etažnih lastnikov v postopkih pred sodišči, upravnimi organi in drugimi nosilci javnih pooblastil ter določitvi zastopnika v teh postopkih.

Več kot 75-odstotno soglasje je potrebno za sklenitev in spreminjanje pogodbe o medsebojnih razmerjih, za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, za izvedbo gradbenih del na skupnih delih večstanovanjske stavbe, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev, ter za določitev upravnika v večstanovanjskih stavbah, kjer je to po zakonu obvezno.

S 100-odstotnim soglasjem vseh pa se sprejemajo sporazum o določitvi ali spremembi solastniških deležev, sprememba razmerja med skupnimi in posameznimi deli, omejitve rabe posameznih delov, omejitve rabe skupnih delov, sporazum o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na posebnih skupnih delih, uporaba stanovanja v druge namene ter sprememba namembnosti iz stanovanja v poslovni prostor.

Glede del na fasadi je bilo torej potrebno 75-odstotno soglasje solastnikov. Predlagamo, da se pri upravniku pozanimate, kdaj in kje je bil zbor lastnikov, na katerega ste bili verjetno povabljeni tudi vi. Zahtevajte zapisnik zbora, na katerem je bila sprejeta odločitev.

V primeru, da je bila odločitev o delih na fasadi sprejeta z več kot 75 odstotki glasov, ste jo dolžni spoštovati.