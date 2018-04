Slovenska rešitev, ki se postavlja ob bok svetovnim trendom

BREZGOTOVINSKO IN BREZPAPIRNO PLAČEVANJE S TELEFONOM

V Sloveniji smo dobili standard za mobilno plačevanje, ki je popolnoma neodvisen, podpira brezpapirno in brezgotovinsko plačevanje in je odprt za vse uporabnike, podjetja, trgovce in tudi banke.

Digitalizacija plačevanja je tu že nekaj časa, v prihodnosti pa se bo še bolj in sčasoma povsem usidrala v naša življenja. Vzpostavljen sistem dandanes že zaobjema dinamiko poslovnih procesov in podpira potrošnika v vsakdanjem življenju. Aplikacije za mobilno poslovanje napredujejo iz dneva v dan, v prihodnosti pa bodo še bolj zajele kompleksnost uporabe tako za podjetja kot tudi posameznike.

Rešitev, ki se postavlja ob bok svetovnim trendom

Ena trenutno najobetavnejših inovacij na področju plačil za fizične osebe v Evropi (in v svetu) so tako imenovana mobilna plačila P2P (angl. Peer-to-peer oziroma person-to-person). Povečujejo se namreč mobilne rešitve, ki omogočajo plačila med osebami in s tem poenostavljajo izmenjavo denarja med prijatelji in znanci. Z rešitvijo, ki se postavlja ob bok svetovnim trendom in so jo razvili strokovnjaki za plačilne sisteme v start-upu MBILLS, pa se ponašamo tudi Slovenci.

V svetu se trenutno največji razmah mobilnih denarnic odvija v skandinavskih, azijskih in latinskoameriških državah, medtem ko uporabniki v drugih evropskih državah in severni Ameriki vztrajno sledimo temu trendu. A razvoj platforme, kot sta jo zasnovala Petrol in MBILLS, Slovenijo pomika v smer velikih zgodb, sorodnih tistim na Danskem in Nizozemskem ter v drugih skandinavskih državah.

Brezgotovinsko plačevanje z mobilnimi denarnicami je prihodnost, ki pa je z mBills na voljo prav vsakomur že danes.

Enostavneje, hitreje in ceneje

Samo pomislite – dandanes v različnih situacijah plačujemo na zelo različne načine. Plačilo s kovanci na parkomatu, plačilo položnice na poštnem okencu, vračilo denarja prijatelju v spletni banki, plačilo z debetno kartico na bencinski črpalki in plačilo s kreditno kartico na spletu.

Vizija MBILLS, ki od 1. decembra lani nastopa s Petrolovo podporo, je omogočiti uporabnikom, da bodo lahko kadarkoli, kjerkoli in komurkoli plačeval s telefonom. Na drugi strani pa podjetja, od prodajalca na stojnici, prodajnih avtomatov in taksijev pa vse do velikih nakupovalnih središč, želijo sprejemati negotovinska plačila na enostaven, hiter in cenejši način, kar mobilni telefoni nedvomno omogočajo.

Enotna odprta rešitev za mobilno plačevanje

Evropska centralna banka (European Central Bank – ECB) je konec leta 2017 predstavila rezultate obširne analize uporabe plačilnih sredstev v evrskem območju v letu 2016. Ugotovili so, da je največ plačil v trgovinah z izdelki vsakodnevne potrošnje (skoraj 50 odstotkov), sledijo restavracije, bari in kavarne z 21 odstotki. Potrošniki poleg tega plačujejo še na bencinskih črpalkah, v trgovinah z oblačili, elektroniko in podobnimi izdelki, v kioskih in na tržnicah, na avtomatih, na področju umetnosti, zabave in rekreacije ter v hotelih in drugih počitniških namestitvah.

mBills že danes uspešno sledi svoji viziji – omogoča namreč plačevanje v vseh primerih, ki jih našteva raziskava Evropske centralne banke.

V Sloveniji smo dobili standard za mobilno plačevanje, ki je popolnoma neodvisen, podpira brezpapirno in brezgotovinsko plačevanje in je odprt za vse uporabnike, podjetja, trgovce in tudi banke.

Poenostavite si življenje – 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni na leto

Mobilna denarnica mBills je varna, hitra, preprosta, ugodna in prijazna do okolja. Z njo bo iskanje denarnice v torbi ali žepu le še preteklost. Kot je bilo do zdaj mogoče karkoli kupiti z gotovino, je z mBills mogoče kupovati z elektronskim denarjem.

mBills uporabnikom omogoča plačevanje z mobilnim telefonom 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni na leto v realnem času: hitro, varno, enostavno in ugodno. Po drugi strani pa je mBills enotna odprta rešitev za mobilno plačevanje, v katero se enostavno vključi katerokoli podjetje. mBills že danes omogoča plačevanje v trgovinah in na bencinskih servisih, nakazovanje denarja prijateljem na telefonsko številko, plačevanje v restavracijah, na smučiščih, spletno nakupovanje, plačevanje mesečnih položnic, plačevanje v mobilnih aplikacijah, plačilo s slikanjem QR-kode in plačilo na avtomatih.

Ne glede na banko in operaterja

Ena ključnih prednosti mobilnega plačevanja za uporabnike je ta, da je priročno – telefon nas ima danes večina vedno pri roki. Prednost za uporabnike je tudi ta, da ima celoten arhiv plačil vedno pri sebi in denar na enem mestu.

Rešitev mBills je na voljo vsem, in to ne glede na to, pri kateri banki imajo odprt bančni račun ali pri katerem mobilnem operaterju imajo sklenjeno naročniško razmerje.

Tudi na množičnih dogodkih

MBILLS skupaj s Petrolom vzpostavlja primer dobre prakse tudi za plačevanje na množičnih dogodkih. Skupaj s Petrolom na Škisovi tržnici popolnoma digitalizira plačevanje – tako nakup in prikaz vstopnic na vhodu kot tudi plačevanje hrane in pijače na dogodku. V Sloveniji in širše je to prvi primer inovativega mobilnega plačevanja vstopnic za množični dogodek na tak način. MBILLS QR kode namreč omogočajo nakup vstopnic kjerkoli – na fizičnih prodajnih mestih, na oglasnih površinah, na spletu, na družbenih omrežjih in drugje.

Vsak, ki se bo odločil za nakup vstopnice z mBills in plačevanje z mBills na dogodku, bo del tektonskega premika in bo pomagal, da se Škisova tržnica 2018 zapiše kot primer dobre prakse plačevanja na množičnem dogodku.

mBills uporabnikom omogoča: • plačevanje blagajniških računov, • plačevanje mesečnih položnic, • plačevanje na avtomatih, • nakupovanje na spletu, • nakazovanje denarja, • naročanje in plačevanje blaga kar s skeniranjem oznake QR na izdelku in še veliko drugega.

Preverite delovanje aplikacije v praksi:

mBills GO Plačajte račune z dvema dotikoma zaslona in odkorakajte iz trgovine brez papirnatega računa v žepu.

mBills AIR Nakažite denar komurkoli kar na njegovo telefonsko številko! Brezplačno. 24 ur na dan, 365 dni v letu.

mBills WEB Plačujte na spletu brez vnašanja osebnih podatkov in podatkov kreditne kartice.

mBills TOUCH Plačujte položnice neodvisno od delovnih časov in bančnih urnikov po ugodni proviziji.

mBills SCAN Slikajte blagajniške račune in jih plačajte z dvema dotikoma zaslona.