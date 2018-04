Digitalni denar v dlani

Nihče ne mara plačevati položnic, vendar je ta neprijetni opravek lahko veliko manj nadležen. Z uporabo mobilne banke si lahko sami določate čas, ko se boste ukvarjali s svojimi financami, plačevali položnice, preverjali stanje na računu in urejali poslovanje z vsemi svojimi karticami.

Rešitev sredi zasneženih Alp

Predstavljajte si, da uživate v zimskih počitnicah na snegu nekje v tujini. Nenadoma prejmete elektronsko pošto, v katerem je obvestilo in poziv k takojšnjemu plačilu določene položnice, na katero ste v ihti priprav na snežne užitke preprosto pozabili. Lahko se zgodi vsakomur. Kaj storiti?

Banke so nedostopne, med uživanjem v naravi pa tudi ni časa za iskanje drugih alternativ. Rešitev lahko najdete kar na svojem pametnem telefonu z uporabo mobilne banke, ki se lahko izkaže za dobrodošel izhod v sili.

Popoln pregled nad denarjem – kjerkoli in kadarkokli

Mobilna banka je uporabna za sprotna plačila, preverjanja stanje na poti, nakazila za kosilo ali hitra posojila – situacij, v katerih se kaže priročnost uporabe mobilne banke ne samo v smislu časovnega prihranka, pač pa tudi kot edinstven izhod v sili, je veliko.

Finančne transakcije lahko izvajate z domačega kavča, sestanka ali potovanja. Svoje finance lahko urejate v čakalnici, na vlaku ali kar udobno zvečer v postelji. Izbira je vaša. S telefonom vam je banka lahko na voljo 24 ur na dan, kjerkoli že ste.

Največja prednost uporabe mobilne banke je, da imate končno popoln pregled nad svojim denarjem. Vse, kar potrebujete za dostop do svojega transakcijskega računa, so pametni telefon ali tablični računalnik, omogočen prenos podatkov in posodobljen operacijski sistem Android ali iOS. Prednosti, ki jih prinaša novodobna tehnologija pač velja izkoristiti. Pa to počnemo tudi v praksi?

Generacijske razlike

Zelo različno, a zdi se, da iz leta v leto bolj. A za mnoge je obisk bančne poslovalnice še vedno vsakomesečna navada. Starejši se počutijo neprijetno, če v denarnici nimajo nekega psihološko opredeljenega minimalnega zneska gotovine, s katerim si lahko v vsakem trenutku kupijo stvar, ki jo potrebujejo.

Pa naj bo to plastenka vode ali soka, sendvič, vstopnica, gorivo ali obrok v restavraciji. Mlajšim generacijam je gotovina v napoto, prisegajo na kartično plačevanje, ki ga je v zadnjih letih še nadgradilo med ljudmi zelo dobro sprejeto brezstično plačevanje.

Milenijcem se morebiti celo plačilne kartice zdijo odveč, saj imajo vse potrebno za plačevanje vedno pri oziroma v roki – govorimo o pametnem telefonu. Smo različni in raznoliki.

Številni, ki želijo svoje finančne zadeve urejati tako rekoč kjerkoli in kadarkoli, tudi daleč od doma, se odločajo za spletno in mobilno banko – in pri tem prihranijo tako čas kot denar.

Banke se prilagajajo

Katero od poti do banke boste izbrali, je torej odvisno od vašega življenjskega sloga in navad pri upravljanju osebnih financ. A nekaj je gotovo – digitalizacija bančništva je tu že nekaj časa, v prihodnosti pa se bo še bolj in sčasoma povsem usidrala v naša življenja. Vzpostavljen sistem dandanes že zaobjema dinamiko poslovnih procesov in podpira potrošnika v vsakdanjem življenju.

Aplikacije za mobilno poslovanje napredujejo iz dneva v dan, v prihodnosti pa bodo še bolj zajele kompleksnost uporabe tako za podjetja kot tudi posameznike.

Smo na dobri poti

Statistika kaže, da z gotovino zdaj plačuje tri četrtine Evropejcev. Do leta 2025 naj bi se ta številka zmanjšala na polovico, ugotavljajo analitiki svetovalne hiše A. T. Kearney. Pri rasti bodo v prednosti digitalna plačila; evropski trg digitalnih plačil bo v tem obdobju zrasel za kar 40 odstotkov. Slovenci brezgotovinskega plačevanja sicer še nismo povsem posvojili, smo pa na dobri poti. Le nekoliko dalj časa bo trajalo.

Analitiki so trend izluščili iz ankete, ki so jo opravili med 57 višjimi plačilnimi strokovnjaki iz vse Evrope, direktorji bank in specializiranih ponudnikov plačilnih storitev ter trgovcev. Ugotovili so, da se količina gotovinskih plačil v Evropi pospešeno zmanjšuje, negotovinska pa rastejo veliko hitreje kot BDP, namreč po šest odstotkov na leto.

Spremenjen odnos med banko in posameznikom

Z digitalizacijo bančništva se torej ne spreminja le tehnologija dostopa do banke, temveč tudi celoten odnos med banko in posameznikom. Digitalna doba spreminja kulturo bančništva in premika osredotočenost s produkta na stranko.

Bančništvo prihodnosti bo še bolj in še hitreje sledilo tehnološkemu napredku, sodobnim željam in potrebam podjetij tako pri razvoju bančnih produktov kot tudi pri načinu njihove uporabe. Tega se zavedajo tudi pri banki SKB.

Mobilne aplikacije nam omogočajo, da lahko denar upravljamo kar prek telefona ali tabličnega računalnika. Če se pri vseh teh stvareh stalno zanašamo na svoj mobilni telefon, zakaj ne bi z njim opravljali tudi finančnih transakcij?

Digitalni osebni pomočnik

Njihova mobilna MOJ@SKB je primerna za vodenje tako osebnih kot poslovnih financ. Ima vse odlike odlične pomočnice – je preprosta, hitra in vedno na voljo, predvsem pa vam prihrani veliko časa.

V banki SKB so poskrbeli tudi za možnost prilagoditve aplikacije osebnim željam – tako grafično kot vsebinsko. Vsebina oziroma funkcionalnost pa je tisto, kar v očeh sodobnega potrošnika šteje največ.

Prednosti mobilne banke MOJ@SKB: personalizacija - prilagoditev aplikacije osebnim željam,

- prilagoditev aplikacije osebnim željam, preglednost in nadzor nad financami,

in nad financami, prihranek časa z dostopom do bančnih storitev kjerkoli in kadarkoli,

z dostopom do bančnih storitev kjerkoli in kadarkoli, zemljevid poslovalnic in bankomatov, storitev in delovnega časa,

poslovalnic in bankomatov, storitev in delovnega časa, posredovanje podatkov za plačilo prek QR-kode s funkcijo Plačaj mi ,

, aplikacija v slovenskem in angleškem jeziku,

angleškem jeziku, fotoplačilo plačilnih nalogov prek QR-kode,

plačilnih nalogov prek QR-kode, generator enkratnih gesel za vstop v spletno banko SKB NET,

za vstop v spletno banko SKB NET, brezplačna uporaba za uporabnike spletne banke SKB NET. Preverite delovanje mobilne banke MOJ@SKB v demo aplikaciji.

Pot do urejenih osebnih financ je lažja, če imamo dober načrt, cilj pa je s pravim "zemljevidom" dosegljiv hitreje in z manj stresa. Prenesite si priročnik o urejenih osebnih financah.